An Rhein und Ruhr. 200 Leser und Redakteure laufen gemeinsam durchs NRZ-Land. Wer sich jetzt schnell anmeldet, kann bei neun Volksläufen an den Start gehen.

Derjenige, der in den vergangenen beiden Jahren bei unserer Heimatläufer-Aktion die meisten Starts auf dem Zettel hatte, ist gar kein aktiver Läufer: Laurenz Thissen aus Weeze kommentiert als „Stimme des Laufsports“ seit mehr als 35 Jahren zahlreiche Laufveranstaltungen am Niederrhein. „Die Heimatläufer-Aktion ist wirklich toll, sie macht das Laufen als Breitensport in unserer Region noch beliebter“, lobt der 70-Jährige die NRZ-Idee.

Darum geht’s: 200 Leser und Redakteure starten gemeinsam bei neun Volksläufen im NRZ-Verbreitungsgebiet. Wir laufen wahlweise jeweils 5, 10 oder bei zwei Läufen auch 21 Kilometer. Jeder Teilnehmer kann sich bis eine Woche vor dem Lauf entscheiden, über welche Distanz er an den Start gehen möchte.

Dabei steht nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund, sondern die persönliche Herausforderung, die gesunde Bewegung an der frischen Luft und das gesellige Miteinander. In den vergangenen beiden Jahren kam das gut an: Mehr als die Hälfte aller angemeldeten Heimatläufer trat bei den Läufen an, wir gehören bei vielen Läufen nun bereits fest zum Erscheinungsbild der bunten Laufgemeinschaft.

NRZ-Heimatläufer bekommen einen besonderen Service

Im Laufe der Zeit wuchs das Team zusammen, es bildeten sich Laufgruppen, man trainierte gemeinsam, viele verbesserten Kondition und Geschwindigkeit. Es zählt das sportliche Miteinander. Jeder, der vom Sofa aufsteht, ist ein Sieger! Unsere Markenzeichen: Gute Lauf-Laune und das schwarze Heimatläufer-Shirt, das jeder Teilnehmer erhält.

Besonders schätzen die Läufer unseren Service vor Ort, die eigene Startnummern-Ausgabe und die Laufbeutel-Aufbewahrung am NRZ-Stand. Wen wundert es, dass die Aktion auch im vergangenen Jahr ruckzuck ausgebucht war? Wer dann mindestens fünf der neun Läufe absolviert hatte, sicherte sich damit ein Voranmelderecht für dieses Jahr.

Knapp 100 der insgesamt 200 Plätze sind aber noch frei und warten ab heute auf Anmelder! Wer dabei sein will, sollte sich sputen, wir berücksichtigen die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Die Anmeldung und Verwaltung der Aktion wickeln wir wieder über den Hamminkelner Zeitnehmers TAF-Timing ab. Dort kann nach Anmeldung jeder Läufer sein eigenes Konto verwalten, seine Ergebnisse einsehen oder die Distanz für den nächsten Lauf festlegen.

Bei diesen Läufen können die Heimatläufer mitmachen

Wer sich einmal anmeldet, kann bei neun Läufen starten. Erstmals sind die Heimatläufer diesmal zu Gast beim Energyrun in Dinslaken, der am 22. März unsere Saison eröffnet. Dann starten wir am 25. April beim Moerser Schlossparklauf, am 3. Mai beim Volks- und Straßenlauf in Schermbeck und am 20. Mai beim Sonsbecker Brunnenlauf. Nach Pfingsten geht es dann am 13. Juni weiter mit dem Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn und am 3. Juli steht der Drevenacker Abendlauf auf dem Programm.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr starten wir auch 2020 wieder beim traditionsreichen Rheinuferlauf in Duisburg-Homberg am 25. Juli (mit Halbmarathon). Runden durch die Römerstadt drehen wir beim Internationalen Citylauf Xanten am 11. September. Abschluss unserer Heimatläufer-Serie ist der NRZ-Klosterlauf am 3. Oktober in Kamp-Lintfort. Hier bieten wir außer Läufen über fünf und zehn Kilometer auch einen Halbmarathonlauf an (21 km). Lust bekommen? Wir sehen uns am Start!