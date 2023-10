Euregionaler Schulwettbewerb im Zeichen der Demokratie

Am Niederrhein/Aus den Niederlanden. „Demokratie, das sind wir alle. Jeder soll erfahren, dass es auf ihn ankommt.“ Darum geht es bei einem grenzüberschreitenden Schulwettbewerb.

Was genau bedeutet Demokratie? Warum ist es so wichtig, dass wir sie verteidigen? Und wie kann die Demokratie von morgen aussehen? Diese und weitere Fragen dürfen sich die Teilnehmer der fünften Ausgabe des euregionalen Schulwettbewerbs in den kommenden Monaten stellen.

Die Euregio Rhein-Waal lädt deutsche und niederländische Schülerinnen und Schüler ein, am grenzüberschreitenden Wettbewerb teilzunehmen und bis Ende März 2024 einen kreativen Beitrag einzureichen. Bis zum 30. Oktober können sich weiterführende Schulen aus den Kreisen Kleve und Wesel, den Städten Duisburg und Düsseldorf sowie den angrenzenden Kreisen und kreisfreien Städten anmelden. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung wird ihre Arbeit gewürdigt. Zudem winken tolle Preise für die teilnehmenden Gruppen.

„Demokratie, das sind wir alle. Jeder soll erfahren, dass es auf ihn ankommt.“ Dieses Zitat stammt vom ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler und unterstreicht die Wichtigkeit der Demokratie – gerade in der heutigen Zeit. Auch die Euregio Rhein-Waal hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesem Thema eine Bühne zu geben und stellt es in den Mittelpunkt ihrer fünften Ausgabe des euregionalen Schulwettbewerbs. „Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich auch in der Schule mit der Demokratie. Beim Schulwettbewerb möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und mit ihren niederländischen Mitschülerinnen und Mitschülern in Kontakt zu kommen“, erklärt Heidi de Ruiter von der Euregio Rhein-Waal.

Nach der Anmeldung, die bis zum 30. Oktober erfolgen muss, veranstaltet die Euregio Rhein-Waal in Nimwegen einen Workshop für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Hierbei wird die Grundlage für den Wettbewerbsbeitrag gelegt. Vertreter vom Duitsland Instituut Amsterdam und vom CIVIC-Institut für internationale Bildung sprechen mit den Teilnehmenden über Demokratie sowie die politischen Systeme der Niederlande, Deutschlands und der EU.

Tolle Preise zu gewinnen

Anschließend geht es darum, bis zur Einsendefrist Ende März 2024 Zukunftsszenarien für die ideale Gesellschaft zu entwickeln. Die Gruppen und Klassen mit den besten Ideen werden auf einer Abschlussveranstaltung im April 2024 ausgezeichnet und erhalten spannende Preise. „Der Kreativität der Schülerinnen und Schüler sind keine Grenzen gesetzt“, unterstreicht Heidi de Ruiter. „Ob Kurzfilm, Songtext, Spiel, Social Media-Story oder etwas ganz anderes: Wir freuen uns auf originelle und überraschende Einsendungen.“

Weitere Informationen zur Anmeldung, zu den Teilnahmebedingungen, Workshops und Bewertungskriterien finden sich hier.

