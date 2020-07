Einsatz mit psychisch Kranken - braucht Polizei Fortbildung?

Am 18. Juni 2019 wird Adel B. in Essen erschossen. Von dem Polizeieinsatz kursiert ein Video im Internet.

An Rhein und Ruhr Die Polizei ist nicht hinreichend auf die Konfrontation mit psychisch Kranken vorbereitet, sagt ein Kriminologe. Das kann tödliche Folgen haben

Dienstag, 18. Juni 2019: In Essen stirbt der 32-jährige Adel B. durch einen Schuss aus der Waffe eines Polizisten. Sonntag, 5. Januar 2020: In Gelsenkirchen feuert ein Kommissaranwärter vier Schüsse auf den 37-jährigen Mehmet B. ab. B. stirbt. Beide Männer waren zuvor psychisch auffällig geworden. Ist die Polizei ausreichend auf die Konfrontation mit Menschen vorbereitet, die sich in mentalen Ausnahmesituationen befinden? Der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes hat Zweifel.

Adel B. war einer von fünf Menschen, die im vergangenen Jahr in NRW von Polizisten erschossen wurden. 26 waren es insgesamt seit dem Jahr 2010. Schon eine Woche, bevor er starb, hatte B. einen Polizeieinsatz ausgelöst. An einer Bushaltestelle im Essener Stadtteil Frohnhausen hält er sich ein Messer an den Hals, droht sich umzubringen, fühlt sich verfolgt. Die eingesetzten Beamten entschärfen die Situation durch Deeskalation. Der junge Deutsch-Algerier wird vorübergehend in die Psychiatrie eingeliefert.

Keine statistischen Daten vorhanden

Am 18. Juni wird Adel B. wieder auffällig. Frühmorgens steht er auf der Altendorfer Straße, droht erneut, sich umzubringen. Er wirkt aufgekratzt und aggressiv. Wieder gelingt es den eingesetzten Beamten zunächst zu deeskalieren. Kurze Zeit später zieht sich der junge Mann mit einem Messer in der Hand in das Mehrfamilienhaus zurück, in dem seine Partnerin lebt, die Polizisten sehen Gefahr im Verzug, einer schießt durch die nahezu geschlossene Tür. B. stirbt.

„Es werden keine statistischen Erhebungen darüber geführt, ob durch Schusswaffengebrauch von Polizeivollzugsbeamten getötete Personen an erwiesenen psychischen Problemen gelitten haben“, teilt das NRW-Innenministerium mit. Für Thomas Feltes steht fest, „dass in der Mehrzahl der Fälle, in denen Menschen bei Polizeieinsätzen getötet wurden, eine psychische Erkrankung vorlag“. Der Kriminologe schätzt, dass dies auf 80 Prozent der Fälle zutrifft.

Feltes: Psychisch Gestörte haben andere Wahrnehmung

Auch der 37-jährige Mehmet B. war auffällig geworden, bevor er am Abend des 5. Januar vor der Polizeiwache Gelsenkirchen-Süd randaliert, mit einem Knüppel und einem Messer in den Händen. Zwei Jahre zuvor hatte er in einem Waldstück Bäume für eine „Gebetsstätte für Allah“ gefällt, wirkte verwirrt, trug die Bescheinigung einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung mit sich. Als ihn zwei Polizisten vor der Polizeiwache stellen, kommt er auf sie zu, ruft „Allahu Akbar“. Einer der beiden Beamten feuert vier Schüsse auf ihn ab.

Der Kriminologe Feltes äußert sich nicht zu den konkreten Fällen. Er sagt aber: „Der Kardinalfehler besteht darin, dass man glaubt, Einsatzsituationen mit psychisch gestörten Personen schnell lösen zu müssen und man dabei davon ausgeht, dass sie genauso reagieren wie nicht gestörte Personen.“ Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befänden, nähmen ihre Umgebung jedoch anders wahr und reagierten auch anders. „Sie verstehen auch verbale Anweisungen nicht oder nicht richtig, da ihre Wahrnehmung gestört ist.“

Feltes: Einsätze mit einer besonderen Dynamik

Polizisten lernten in ihrer Ausbildung „allgemeine Merkmale psychischer Störungen zu beschreiben und die Zusammenhänge zwischen gewalttätigem Verhalten und relevanten psychischen Störungen herzustellen“, schreibt das Landesinnenministerium. „So lernen sie angemessene Verhaltensweisen und notwendige organisatorische Maßnahmen im Umgang mit psychisch auffälligen Personen.“

Für Thomas Feltes ist das nicht ausreichend. Zum einen liege die Ausbildung oft Jahre oder Jahrzehnte zurück, zum anderen entwickelten solche Einsatzsituationen „oftmals eine besondere Dynamik“, in der es Beamten schwer falle, rational zu handeln und „daran zu denken, was sie möglicherweise einmal gelernt haben“.

Pfefferspray kann Situation eskalieren lassen

Wichtig sei, so Feltes, dass die Ausbildungsinhalte beständig angepasst und durch fachlich ausgewiesene Personen vermittelt würden. „Noch wichtiger wäre eine beständige Fortbildung in der Praxis, in der solche Situationen eingeübt werden und eine Aufklärung über medizinische und psychologische Hintergründe und Abläufe durch Psychiater und Psychologen erfolgt.“

Die Angehörigen von Adel B. hatten der Polizei in Essen vorgeworfen, kein Pfefferspray eingesetzt zu haben. Pfefferspray aber kann schlimmstenfalls eine gefährliche Situation weiter eskalieren lassen, warnt Feltes: „Pfefferspray wirkt in solchen Situationen meist genau gegensätzlich, weil sich die Person noch stärker bedroht fühlt und die Wirkung des Pfeffersprays durch andere Abläufe im Organismus überlagert wird.“

Feltes: Auch die Beamten sind die Opfer

Die Ermittlungen gegen die Beamten, die Adel B. und Mehmet B. erschossen haben, sind eingestellt worden. Dem Kriminologen Feltes ist eines wichtig: dass es in solchen Situationen immer zwei Opfer gebe: „Die getötete Person und den Beamten, der geschossen hat. Auch ihm muss angemessen geholfen werden, ebenso übrigens wie den Angehörigen – auf beiden Seiten.“