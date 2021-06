Einreiseregeln: Wie lange bleiben Niederlande Risikogebiet?

Aus den Niederlanden. Schon bald könnten die Niederlande ihre Einstufung als Risikogebiet verlieren. Dann entfällt auch die Testpflicht bei der Rückreise nach NRW.

Die Wocheninzidenz in den Niederlanden sinkt weiter - und damit steigt die Chance, dass das Nachbarland von NRW schon in absehbarer Zeit von deutscher Seite nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird. Das würde nach derzeitigem Stand für Erleichterungen bei der Rückreise nach NRW sorgen.

Bislang gilt: Nach Aufenthalt in einem einfachen Risikogebiet müssen Rückreisende bis spätestens 48 Stunden nach Einreise einen negativen Coronatest nachweisen können - es sei denn sie sind unter 24 Stunden in den Niederlanden unterwegs oder haben einen Impf- oder Genesenennachweis. Ist die Niederlande nicht mehr Risikogebiet, entfällt auch diese Regelung.

Wann gilt die Niederlande nicht mehr als Risikogebiet?

Doch wann ist es soweit? Die Einstufung als einfaches Risikogebiet basiert laut Robert Koch Institut (RKI) auf einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Zudem werde nach qualitativen und weiteren Kriterien festgestellt, ob die Gefahr eines nicht erhöhten oder eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt.

Das können laut Auswärtigem Amt die Anzahl der Testungen relativ zur Bevölkerungszahl sein, die sogenannte Positivrate der durchgeführten Tests, die Möglichkeit einer verlässlichen Sequenzierung von Virusvarianten sowie die Belastbarkeit der veröffentlichten Zahlen.

Corona-Inzidenz in den Niederlanden sinkt weiter

Aktuell liegt die Wocheninzidenz der Niederlande nach Daten des niederländischen Gesundheitsinstituts RIVM bei 52,6 (Stand Dienstag, 15. Juni) - also knapp über dem Grenzwert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. In der Woche zuvor lag der Wert noch bei 84,2. Zum Vergleich: Für NRW vermeldete das RKI am Dienstag (15. Juni) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17.

Corona in den Niederlanden: Weitere Informationen

