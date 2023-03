Ein Schloss voller Landschaften – Moyland ab Sonntag

Bedburg-Hau. Das Museum Schloss Moyland besitzt einen großen Bestand an Werken, die sich den Themen Natur und Landschaft widmen – eine Doppelaustellung

Für gewöhnlich nimmt ein Maler vor einer Leinwand Platz, wählt sein Motiv und beginnt. Manchmal geht er dafür auch dorthin, wo er sein Motiv findet, in die Natur zum Beispiel. Die wohl direkteste Form landschaftlicher Malerei dürfte wohl der österreichische Künstler David Roth betreiben. Er nutzt Wetter und Natur nicht nur als zusätzliche Hilfsmittel, sie sind gewissermaßen die Akteure seiner Bilder.

Landschaftsmalerei, aber irgendwie anders

Roth kehrt mit seiner Kunst den Entstehungsprozess um: Er trägt Landschaft nicht auf Leinwand auf und holt sie damit ins Atelier, sondern zieht den aufgespannten Bildträger durch dichtes Gestrüpp oder hohen Schnee hinter sich her und lässt die Natur so Spuren auf ihm hinterlassen. Seine eigenwillige Interpretation von Landschaftsmalerei macht er in seinen Videoarbeiten sichtbar.

„New British Views“ – eine Arbeit des Künstlers Marwan Bassiouni. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Und fügt sich ein in die Doppel-Ausstellung „Landscapes: Florenz & Istanbul“ und „Johann Peter Heek. Landschaften“, die am Sonntag, 19. März, 11.30 Uhr, im Museum Schloss Moyland eröffnet wird.

Zu sehen sind viele verschiedene künstlerische Positionen, die sich mit der Bedeutung und Darstellung von Landschaft seit dem 19. Jahrhundert bis heute beschäftigen. Es sind nicht nur Idylle vor Flusslandschaft, erhabene Natur oder wogende Wälder, die die Landschaftsbilder prägen.

Von wegen wogende Wälder

Im Moyländer Schloss setzen sich insbesondere die Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler auseinander mit Klimawandel, Vergänglichkeit, Umweltverschmutzung. Ein weiterer Aspekt der Schau ist ein Blick auf unterschiedliche kulturelle Perspektiven zum Thema. „Landscapes“ vereint Kunstschaffende aus Deutschland, dem Niederrhein und den Niederlanden mit türkischen und nahöstlichen Sichtweisen.

„Mit dieser Ausstellung zeigt das Museum erneut die große Bandbreite seiner Sammlung“, erklärt die künstlerische Direktorin Dr. Antje-Britt Mählmann. So werde ein weiteres Spektrum bisher selten gezeigter Werke sichtbar gemacht. „Gleichzeitig bringt der ostwestliche Blick auf Natur und Landschaft die globale Gegenwärtigkeit des Naturthemas in der Kunst in den Ausstellungsraum,“ so die Kunsthistorikerin.

Natur und Landschaft Das Museum Schloss Moyland besitzt einen umfangreichen Bestand an Kunstwerken, die sich den Themen Natur und Landschaft widmen. Die neuen Ausstellungen Landscapes: Florenz & Istanbul sowie Johann Peter Heek: Landschaften, greifen diese Themen auf. Eröffnung am Sonntag, 19. März, 11.30 - 14 Uhr. www.moyland.de Öffentliche Führungen in deutscher Sprache sind jeden 1. und 3. Sonntag im April und August sowie jeden 2. und 4. Sonntag von Mai bis Juli und am Samstag, 20. Mai,je zwischen 15 und 16 Uhr. Führungen auf niederländisch gibt es an den Sonntagen 9. April, 9. Juli und 13. August, zwischen 14 und 15 Uhr. Kosten: drei Euro plus Eintritt. Die Doppel-Ausstellung ist zu sehen bis 20. August.

So entführt die Videoarbeit mit dem ahnungsvollen Titel „Sorrow“ (Kummer, Trauer) der türkischen Künstlerin Elmas Deniz in eine ruhig dahin plätschernde Landschaft am Fluss. Erst die Geschichte hinter dem Werk macht nachdenklich: diese so schöne Landschaft ist dem Bau eines Atomkraftwerks zum Opfer gefallen. Die aus Kleve stammende Elisabeth Schink setzt einen Berg aus Plastikmüll in Szene, Bernd und Hilla Becher fotografierten Wassertürme und dokumentierten damit die industriellen Eingriffe in die Natur.

Eine Insel der Vergänglichkeit

Yasam Sasmazer, ebenfalls aus der Türkei, errichtet in einem der Ausstellungsräume eine Insel voller Pflanzen. Ihr Thema: die Vergänglichkeit.

Eine Besucherin steht vor – oder in – einer Installation der Künstlerin Elmas Deniz. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die Ausstellung verbindet zeitgenössische Konzepte landschaftlicher Darstellung mit punktuell zum Thema ausgewählten Werken aus der Sammlung. So wird in einer eigenen kleinen Präsentation erstmals auch die Landschaftsmalerei des aus Kranenburg stammenden Johann Peter Heek (1934 bis 1994) gezeigt, der sich zwei Jahrzehnte lang mit der Natur zwischen Reichswald und Rhein auseinandersetzte und mehr als 100 Landschaftsbilder schuf. Heek ist über die Region hinaus vor allem für seine teils großformatigen Wandteppiche bekannt geworden.

Werke aus der Sammlung van der Grinten

Moyland zeigt gut 40 seiner mehr als 800 Arbeiten aus der Sammlung Hans und Franz Joseph van der Grinten. Zu sehen ist Günther Zins’ geworfene Plastik aus dem Jahr 2002, eine frühe Landschaft von Ulrich Erben oder die imposante bretonische Küstenlandschaft von Emmy Lischke (1860-1914), die in später Nachfolge Gustave Courbets zu stehen schien.

Sehgewohnheiten auf den Kopf stellen die Fotografien des Schweizers Marwan Bassiouni. Er setzt nicht teils prachtvolle Moscheen ins Bild, sondern nutzt ihre Fenster als Rahmen, um abzulichten, was man von dort aus sehen kann. Seine Serie zeigt Einblick in die Schweizer Berge, auf Wohnhochhäuser in den Niederlanden oder englische Reihenhäuser.

Zur Ausstellung erscheinen zwei Kataloge zum Preis von je 19 Euro.

Museum Schloss Moyland, Am Schloss 4, 47551 Bedburg-Hau

