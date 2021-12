Ein Radweg aus recyceltem Plastik

Noch ist es ein Pilotprojekt, und die Fietser merken nicht, dass sie auf einem besonderen Stück Radweg fahren. Die Teststrecken in Zwolle, Giethoorn und – wie hier im Bild, eine ganz neue an der TU in Delft – bestehen aus recyceltem Plastik.

Zwolle. In Zwolle und Giethoorn wird die Straße der Zukunft getestet. Pilotprojekt ist 30 Meter lang und besteht aus aufbereitetem Kunststoff.

Die Deventerstraat in Zwolle ist auf den ersten Blick eine ganz normale Straße in einer mittelgroßen niederländischen Stadt. Nicht weit vom Sassenpoort, dem Stadttor und Wahrzeichen der Hauptstadt der Provinz Overijssel, befindet sich aber genau dort eine Weltneuheit.

Es sind nur 30 Meter, doch auch sie können dazu beitragen, das Leben vieler Menschen zum Besseren zu verändern. Ein Teil des Radwegs auf der Deventerstraat ist nämlich nicht aus herkömmlichen – und damit in der Regel nicht umweltfreundlichen – Materialien wie Bitumen hergestellt, sondern aus: recyceltem Polypropylen, also Plastik.

Nachhaltiger Straßenbau

Genauer gesagt ist es eine Menge von 218.000 Kunststoffbechern oder 500.000 Flaschenverschlüssen, die hier verwendet wurden, um Straßenbau neu zu definieren. „Als wir das Konzept erfanden, wussten wir nicht, wie man eine PlasticRoad baut, jetzt wissen wir es“, teilten die Erfinder, Anne Koudstaal und Simon Jorritsma, bei einer Probefahrt auf dem Stück Radweg fest. „Dieses erste Pilotprojekt ist ein großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftssicheren Straße aus recycelten Kunststoffabfällen.“

Das war im Jahr 2018, die Testphase ist auf fünf Jahre angelegt. Eine weitere, ebenfalls 30 Meter kurze Strecke, wurde kurz nach der Eröffnung in Zwolle in dem bei Touristen beliebten Dorf Griethoorn vorgestellt.

Die Planung beziehungsweise Entwicklung begann natürlich schön früher. „Die Idee begann 2013, als sich Anne Koudstaal und Simon Jorritsma vom Straßenbau-Unternehmen KWS intensiv mit dem Klimawandel beschäftigten. Probleme wie Überschwemmungen, Verschmutzung durch Emissionen, Plastikmüll und steigende Infrastrukturkosten bei Bauprojekten haben da bei allen Beteiligten zu einem Umdenken geführt. Sie begannen mit einem leeren Blatt Papier, um zu skizzieren, wie Straßen anders gebaut werden könnten. Daraus entstand das Konzept von PlasticRoad“, teilt uns Eric Kievit, Geschäftsführer von PlasticRoad BV, auf Anfrage mit.

Das Unternehmen wurde 2020 als Einheit mit Volker Wessels, einer Muttergesellschaft von KWS, und den ebenfalls in Zwolle ansässigen Kunststoffexperten von Wavin, europaweit Marktführer für Kunststoffrohre, als Joint-Venture gegründet. Mit ins Boot genommen wurde zudem die Firma Total, die über das entsprechende Know-how in recycelten Polymeren verfügte.

Tatsächlich bestehen die Radwege-Pilotprojekte in Zwolle und Giethoorn überwiegend aus recyceltem Kunststoff. So etwas gab es vorher noch nicht und ist sicherlich wegweisend für Straßenbauprojekte auch außerhalb der Niederlande – zum Beispiel in Deutschland.

„Es gibt zwar verschiedene andere Unternehmen, die beispielsweise recycelten Kunststoff als Rohstoff bei der Asphaltherstellung verwenden, wo sie den Kunststoff in die Asphaltmischung mischen. Andere bieten Massivplatten oder Gitterrostplatten aus recycelten Kunststoffen an“, erklärt Eric Kievit. Aber: „Das von uns entwickelte Konzept, eine Komplettlösung aus Straßenbelag, Regenwasserpufferung, Wasserfilterung und der Fähigkeit, das Regenwasser über die gesamte Lebensdauer zu infiltrieren, ist bisher einzigartig.“

Intelligente Sensoren prüfen jederzeit den Zustand des Radwegs, der sich bisher bei der Benutzung vollkommen alltagstauglich zeigt. Nach Beendigung der Pilotphase dürfte das Konzept von PlasticRoad auf weitere Projekte ausgerollt werden. Interessenten aus dem In- und Ausland stehen jedenfalls schon Schlange. „In den kommenden Wochen werden wir verschiedene neue Projekte ankündigen, bei denen wir einen steigenden Bedarf bei Kommunen für städtische Nutzung von Radwegen und Parkplätzen sehen“, kündigt Eric Kievit an. Und: „In den Provinzen besteht ein zunehmender Bedarf an Fahrradschnellstraßen. Außerdem registrieren wir ein zunehmendes Interesse, etwas an der kritischen Infrastruktur an Häfen, Flughäfen und bei der Bahn zu ändern.“ Zudem sei PlasticRoad BV in kontakt mit verschiedenen privaten Unternehmen, die eine Wasserkompensation in Kombination mit ihren Parkplätzen wünschen.

Er selbst kommt über Umwege zu der Firma, die jetzt mit den beiden Radwegen aus Kunststoff auf sich aufmerksam macht. Aufgewachsen in Leiden, zieht Eric Kievit für sein Studium nach Delft, um an dortigen der Technischen Universität Maschinenbau zu studieren. „Ich war schon immer daran interessiert, wertschöpfende Technologien und Produkte auf den Markt zu bringen, daher habe ich an zahlreichen außerschulischen Kursen zu Unternehmertum und Wirtschaft teilgenommen“, erzählt er.

Nach erfolgreichem akademischen Abschluss gründet er mehrere kleine Start-ups, ehe er noch seinen Master in Maschinenbau mit der Spezialisierung auf Präzisions- und Mikrosysteme nachlegt. Mit Partnern gründet er eine Firma namens DENSsolutions, die heute noch im Bereich der Nanotechnologie tätig ist. Eric Kievit aber verlässt nach sechs Jahren das schnell gewachsene Unternehmen und sucht eine neue Herausforderung. Er macht sich selbstständig, berät andere Firmen, deren High-Tech-Geschäft im Bereich digitales Marketing & Sales weiterzuentwickeln.

Tochter sorgt für Umdenken

Etwa zur gleichen Zeit wird er Vater. „Die Geburt meiner Tochter hat meinen Wunsch beschleunigt, etwas aufzubauen, das eine bessere Welt schafft, mit Produkten, die von Natur aus nachhaltig und zirkulär sind.“

Gut gemacht, kleine Zoë! Woher sollen Anregungen für eine bessere Zukunft auch herkommen, wenn nicht von der nachrückenden Generation? Seine Visionen kann Papa Eric bei PlasticRoad BV mit inzwischen zehn 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie kompetenten Partnern ausleben.

Auszeichnungen und Ausrichtung

Mit dem innovativen Konzept, einen Radweg aus recyceltem Kunststoff zu bauen, hat das Unternehmen PlasticRoad BV bereits zahlreiche Preise eingeheimst. So 2018 den Cobouw Award in der Kategorie „Bestes Produkt“ und 2019 den Water Innovation Award in der Kategorie „Ausreichend Wasser“.

Nach den beiden Radweg-Pilotprojekten in Zwolle und Giethoorn kamen als Aufträge bisher ein Fußweg vor dem Freizeitpark Efteling, zwei Einzel-Parkplätze in Vianen und Almere sowie ein kombinierter Fuß-/Radweg in Groningen (alle 2021) hinzu.

Das bisher einzige Projekt außerhalb der Niederlande ist ein Fußweg in Mexiko City. Plastic Road BV hat natürlich auch den Markt in Deutschland im Blick. „Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Interessenten“, teilt Geschäftsführer Eric Kievit mit.

