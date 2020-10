Ein neuer Krimi von Erfolgsautor Jan Jacobs

Essen. Der Elfstädtelauf in Friesland ist ein Riesenspektakel. Hunderttausende Zuschauer säumen die Strecke – und sind entsetzt, was sie sehen müssen.

Der „Mord auf Vlieland“ ist aufgeklärt, doch zur Ruhe kommt Griet Gerritsen nicht. Der nächste Fall führt die Kommissarin nach Leeuwarden. In Friesland findet mal wieder der Elfstädtelauf statt. Das Spektakel auf Eis lockt jedes Jahr im Winter, wenn er denn kalt genug ist, die härtesten aller Schlittschuh-Fans aufs Eis und hunderttausende Zuschauer an die Grachten. 200 Kilometer lang ist die Strecke ganz im Norden der Niederlande, sie führt durch elf Örtchen wie Sneek oder Franeker und ist einfach ein riesiges Spektakel.

Holland erlebt endlich einmal wieder einen Winter, der diesen Namen auch verdient: Die Windmühlen stehen still, Schnee bedeckt das weite Land, und auf den Grachten bildet sich eine dicke Eisschicht. Ist das seit 1997 die erste Gelegenheit für Hollands nationalen Mythos, den Elfstädtelauf? Doch noch während das Planungskomitee darüber streitet, ob die Eisdecke wirklich sicher ist, wird in einer Gracht eine tote Reporterin entdeckt...

„Die Tote in der Gracht“ ist nach „Mord auf Vlieland“ der zweite Band in der Reihe von Autor Jan Jacobs um Kommissarin Griet Gerritsen. Ein dritter Teil ist bereits in der Mache.

„Die Tote in der Gracht“ ist für 9,99 Euro in jeder gut sortierten Buchhandlung oder unter www.droemer-knauer.de erhältlich.