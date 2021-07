Ein Nachmittag in… – unsere Ausflugstipps für die Region

Am Niederrhein. Niederrhein, Münsterland oder Ruhrgebiet: In der Serie „Ein Nachmittag in...“ stellen wir schöne Ausflugstipps in der Region vor. Die Übersicht.

Corona hat viele Reisepläne für den Sommer durcheinander gewirbelt. Vielleicht bleibt aber gerade deshalb mehr Zeit, die eigene Heimat neu zu entdecken. In unserer Serie „Ein Nachmittag in...“ stellen wir in den nächsten Wochen viele Orte in der Region vor, in die man immer schon mal fahren wollte. Mit praktischen Tipps für Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Geschäften. Alle Folgen finden Sie hier in der Übersicht.

Ein Nachmittag in...Kalkar

Der Marktplatz von Kalkar Foto: Robin Brand / NRZ

Ein Ausflug nach Kalkar im Kreis Kleve ist fast wie eine Zeitreise: Kaum ein anderer Ort am Niederrhein verfügt über einen so wunderbar erhaltenen mittelalterlichen Kern. Doch ein Nachmittag in Kalkar lohnt sich auch aufgrund der schönen Umgebung außerhalb der Stadt. Lesen Sie hier den Artikel.

Ein Nachmittag in...Raesfeld

Raesfeld im westlichen Münsterland hat mehr zu bieten als nur das Schloss. Hier gibt’s das größte Stück Torte, den leckersten Korn und einen spannenden Gerichtsprozess. Lesen Sie hier den Artikel.

Das Schloß Raesfeld Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

