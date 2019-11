Ein letztes Gespräch mit „Mr. Kino“ Kai Gottlob

Am Niederrhein. Kai Gottlob, Geschäftsführer im Filmforum in Duisburg, geht zum Jahresende. Ein fast cineastisches Gespräch über Kohle, Krings und Knutscherei.

Seit 1984 führt Kai Gottlob im Filmforum in Duisburg die Regie. Am Jahresende ist Schluss als Geschäftsführer. Im Rückblick fällt ein und auf: Das Haus am Dellplatz ist das älteste kommunale Kino in Deutschland, wohl auch das erfolgreichste. Ein Erfolg ist auch das alljährliche Sommerkino im Landschaftspark Nord, seit 1996. Statt einer ultimativen Lobhudelei ein fast cineastisches Gespräch.