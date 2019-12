Ein Buch für alle, die mit Welpen zu tun haben

Das sind Geschichten, die unter die Haut gehen – also, wenn man Tiere mag. Das Foto oben zeigt Amelia, im zarten Welpenalter. Da war die Welt für kleine BordeauxDogge wieder in Ordnung. „Schuld“ ist Dr. Ina Rheker, Tierärztin und Hundetrainerin, die bis Oktober 2016 in Xanten-Lüttingen praktizierte und seit einer Weile nun an der Ostsee lebt und arbeitet.

Ina Rheker hat ein Hundewelpen-Buch geschrieben – und Amelia spielt darin die Rolle des Fotomodells. Dabei sollte Amelia im Alter von anderthalb Tagen eingeschläfert werden – wegen ihrer Hasenscharte.

Frau Rheker, vorab: Wie geht es Amelia heute?

Achtung, hier kommt Amelia! Foto: Rheker

Sie ist eine putzmuntere und sehr selbstsichere junge Dame mit ihren inzwischen acht Monaten. Sie setzt genau das konsequent um, was ihr richtig erscheint. Amelia muss man überzeugen, dann tut sie alles…

Da war klar, wir werden Amelia als Flaschenkind aufziehen

Es war, zugegeben, nicht so einfach, sie aufzupäppeln. Die Züchterin sah sich mit der Aufzucht völlig überfordert – und ich konnte es nicht übers Herz bringen, den Welpen einzuschläfern – das kleine Bündel bewegte sich auf meinem Tisch so quirlig und versuchte ordentlich an meinem Finger zu saugen – da war für mich klar, wir werden Amelia als Flaschenkind aufziehen und dann für sie ein Zuhause suchen. Also, das war die Idee.

Inzwischen ist sie bei Ihnen eingezogen.

Ja. Sie ist ein wunderbarer Hund – auch mit ihrem „Mausezähnchen“. Aber sie kommt prima damit zurecht. So ist unsere Familie auf fünf glückliche Hunde angewachsen.

Niederrhein Top-Start für Welpen In „Top-Start für Welpen“ gibt Dr. Ina Rheker T ipps und zeigt Übungen für einen „gelungenen Start ins Zusammenleben“. Die vorgestellten Übungen sind natürlich nur eine knappe Quintessenz der Hundeerziehung, sind aber auch Basis jeder weiteren Ausbildung. Wichtig: Liebevolle Erziehung heißt nicht, sich mit fehlender Konsequenz von Ihrem Hund auf der Nase herumtanzen zu lassen – auch wenn er noch so süß guckt… Das handliche Büchlein kostet 12,80 Euro und kann bei der Autorin bestellt werden. Infos: www.dr-rheker.de

Sie haben nun ein Hundebuch zum Thema Welpen geschrieben.

Man kann sich natürlich fragen, warum n o c h ein Buch zum Thema Welpen. Aber der Grund ist einfach: Immer wieder habe ich in der Tierarztpraxis und in meiner Hundeschule die Erfahrung gemacht, dass die frischgebackenen Welpenbesitzer, oft sogar trotz engagierter Vorbereitung und Lektüre, nicht die notwendigen Informationen gefunden haben, um gut vorbereitet den Start ins Zusammenleben mit ihrem Hund in erfreuliche Bahnen zu lenken.

Wenn dann beim Impftermin oder in der Welpenschule erste Schwierigkeiten zur Sprache kommen oder sogar deutliche Defizite in der Sozialisierung erkennbar werden, ist Eile geboten.

Dr. Ina Rheker mit ihren inzwischen fünf Vierbeinern. Die Tierärztin hat ein Büchlein geschrieben über Welpenerziehung. Foto: Rheker

Was haben Sie als Autorin jetzt anders gemacht?

Die von mir empfohlenen Bücher, die sowohl Sozialisierung und Alltagsgestaltung als auch erste Gehorsamsübungen enthalten, wurden zwar oft gekauft, aber wegen ihres Umfangs nur selten komplett gelesen – schon gar nicht so schnell, dass die für das spätere Leben so entscheidende Sozialisierungsphase noch entscheidend beeinflusst werden konnte.

Auch vielen Züchtern war leider nicht klar, wie Sie mit manchmal nur kleinen Veränderungen in der Haltung wesentlich zu einer besseren Sozialisierung beitragen können. Also habe ich mich hingesetzt und das, was nach meiner Erfahrung und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Welpenphase entscheidend ist, in eine kurze Form gefasst.

Ihre Tipps sind für alle gedacht, die mit Welpen zu tun haben?

Ja. Das Buch ist für alle gedacht, die mit Welpen zu tun haben und ihnen zu einem glücklichen Start ins Leben verhelfen wollen. Für Züchter wie auch für Welpenkäufer.

Im Welpenalter ist es viel einfacher, den Hund liebevoll in die gewünschte Richtung zu lenken als später, wenn er sich schon den einen oder anderen Unfug angewöhnt hat. Zudem wird in der Sozialisierungsphase (bis 12. Lebenswoche) die wesentliche Grundlage dafür gelegt, was dem Hund im späteren Leben ein entspanntes Gefühl vermittelt und was ihm befremdlich erscheint. Es wäre also schade, diese wichtige Zeit nicht zu nutzen.

Was sind die größten Fehler in der Welpenerziehung?

Zu wenig liebevolle Konsequenz und Souveränität, zu wenig Verständnis, wie Hunde ticken – und wie wir uns ihnen hundegerecht verständlich machen können. Eine liebevoll-konsequente Erziehung verhindert, dass sich der Welpe Unarten angewöhnt, die später nur schwierig abzustellen sind. Ein glückliches Leben mit Hunden kann so einfach sein, wenn man nur weiß wie es geht.

Dr. Ina Rheker mit Buch und Amelia. Foto: Rheker

Immer wieder werden auch Welpen aus unseriöser Aufzucht zum Verkauf angeboten.

Diese Welpen werden oft illegal aus dem Ausland importiert und haben nicht nur eine schlechte Sozialisierungsphase erlebt sondern sind häufig auch noch ernsthaft krank. Der Welpenhandel ist ein lukrativer Geschäftsbereich für kriminelle Hundehändler geworden.

Die liebevolle Aufzucht von Welpen kostet Zeit und Geld. Bitte honorieren Sie das!

Achten Sie darauf, ob die Welpen etwa auffällig an der Umgebung interessiert sind, weil sie nur für die Präsentation in diesem Raum sind. Entscheiden Sie nicht beim ersten Besuch und sehen Sie insbesondere von spontanen Kaufentscheidungen aus Mitleid ab. Sie werden damit das Elend weiterer Hunde finanzieren anstatt diesen Machenschaften auf dem Rücken der Tiere das Handwerk zu legen. Die liebevolle, engagierte Aufzucht von Welpen kostet Geld und Zeit. Bitte suchen Sie Ihren Welpen danach aus, ob sich seine Züchter mit Hingabe um einen guten Start ins Hundeleben bemüht haben.