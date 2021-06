Ein Abenteuer wird elf, Jubiläumsparty im Hofcafé Lindenhof

Kranenburg-Mehr. Das Abenteuer begann vor elf Jahren: Sibylle Merrettig und ihr Lebensgefährte Rolf Gärtner eröffneten das „Lindenhof Gästehaus und Hofcafé“

Das Abenteuer begann vor elf Jahren: Sibylle Merrettig und ihr Lebensgefährte Rolf „Rollo“ Gärtner eröffneten das idyllische „Lindenhof Gästehaus und Hofcafé“. Kaffee und Kuchen genießen am Schwimmteich mit Blick über den Apfelgarten und den Wildgarten. Am Samstag, 19. Juni, wird – coronakonform – gefeiert. Mit Live-Musik, Grillwürstchen, Salaten und Dips, Kartoffelbrot ... und Dessert-Überraschung.

Blick in einen Teil des Gartens. Schattige Plätzchen allerorten. Und viel Natur drumherum. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Eigentlich hatte sich das Gastronomen-Paar bereits im letzten Jahr schon auf die Feier des zehnjährigen Jubiläums gefreut. „Doch dann kam Corona und plötzlich stand alles still“, erzählt Rolf Gärtner, dem eine leichte Melancholie anzuhören ist. „Da mussten wir erstmal mit klarkommen, das waren wir absolut nicht mehr gewöhnt“.

Grillwürstchen und Live-Musik

„Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke“, ergänzt seine Lebensgefährtin Sibylle Merrettig, „kann ich es wirklich kaum erwarten, endlich wieder Leben auf unserem Hof zu spüren. Zwar war es auch von Zeit zu Zeit sehr schön, den Wildgarten nur für uns zu haben – noch schöner ist es aber, wenn wir den schönen Anblick mit anderen teilen können“.

Ob einfach nur die Seele baumeln lassen, selbst gebackenen Kuchen genießen oder die tolle Natur drumherum, Hochzeiten feiern oder gesellig frühstücken – der Lindenhof bietet viele Möglichkeiten. Am 19. Juni also ist es endlich so weit: Unter dem Motto „Auf das, was da noch kommt“ wird gefeiert - zusammen mit dem Lindenhof-Team bei Live-Musik von „Die Kellerband“, mit Grillwürstchen und Kartoffelbrot.

Das Fest beginnt um 18 Uhr und hält neben einer kleinen Dessert-Überraschung auch Wein, Bier und Softdrinks bereit. Tickets können zum Preis von 30 Euro (Wein, Bier, Softdrinks und Kaffee sind im Eintrittspreis enthalten) pro Person per Telefon unter 02826/918553 oder per E-Mail an info@lindenhof-niederrhein.de bestellet werden.

