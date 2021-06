E-Bike-Spezialist VanMoof aus Niederlanden checkt Radverkehr

Amsterdam. Die Corona-Pandemie hat der Fahrrad-Branche – einen Riesenboom beschert. Eine Studie zeigt: Der Verkehr in den Städten muss sich darauf umstellen.

Eine neue Online-Studie, die von VanMoof in Zusammenarbeit mit YouGov für den Weltfahrradtag in Auftrag gegeben wurde, untersucht die Veränderungen der Mobilitätsgewohnheiten von Bewohnern europäischer und nordamerikanischer Städte – insbesondere in Bezug auf neue Mobilitätsverhaltensweisen und Einstellungen zum öffentlichen Raum in Städten. Die Ergebnisse zeigen, viele Menschen fühlen sich trotz des weithin bekannten „E-Bike-Booms“ und dem Pandemie bedingten Anstieg der Fahrradnutzung weiterhin unsicher auf den Straßen einiger Großstädte.

Millennials scheinen jedoch in Bezug auf ihr fahrradfreundliches Verhalten und ihrer Entschlossenheit, den Status quo des Stadtverkehrs zu verändern, die Nase vorn zu haben. In den USA hat sich die Einstellung zu E-Bikes und städtischer Mobilität in den Städten an beiden Küsten stark verändert. Die Daten wurden von über 3.000 Erwachsenen in fünf der größten Städte der Welt erhoben: London, Paris, Berlin, New York und Los Angeles.

Einige der wichtigsten Ergebnisse der Studie sind:

- Die Menschen machen sich am meisten um ihre Sicherheit Sorgen: 43% aller Menschen, die in den fünf untersuchten Städten leben gaben an, dass das Gefühl der Sicherheit sie dazu ermutigen würde, mehr Rad zu fahren. Damit ist Sicherheit der stärkste Faktor über alle Altersgruppen hinweg, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Mehr Radwege (34%) und eine geringere Gefahr des Fahrraddiebstahls (33%) waren die nächstwichtigsten Faktoren, die in jeder Stadt zu mehr Radfahren ermutigen.

Viele Radfahrer fühlen sich in den Städten nicht sicher. Foto: VanMoof

- Die Menschen sind der Meinung, dass es für ihre Stadt wichtiger ist, dem Radfahren Priorität einzuräumen: Jede dritte Person (34%) in allen befragten Städten gab an, dass der Radverkehr in ihrer Stadt nach COVID-19 der Vorrang eingeräumt werden müsste. Fast doppelt so viele 18- bis 34-Jährige (46 %) halten es für wichtig, Radfahrern Vorrang zu geben, verglichen mit den über 55-Jährigen (24 %). Im Vergleich dazu gaben in einer vor der Pandemie 2019 durchgeführten Future-Cities-Umfrage in sechs europäischen Ländern durchschnittlich 20 % an, dass das Fahrrad ihr bevorzugtes Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit/Schule und zurück sei.

- Besonders Berlin bevorzugt das Radfahren als Mobilitätsmittel: 28 % der Berliner*innen sagen, dass es ihnen jetzt wichtiger ist, dass die Stadt Radfahrern Priorität einräumt als vor der Pandemie und 33% zieht das Fahrrad generell anderen Verkehrsmitteln vor. Dieser Prozentsatz steigt auf eine Mehrheit von 47 % bei den 25- bis 34-Jährigen.

- E-Bikes werden eher für Fahrten in der Stadt gewählt: Die Einstellung zur Nutzung von E-Bikes hat sich in den US-Städten New York und Los Angeles am stärksten verändert: 35% der New Yorker und 32% der Bewohner von LA bevorzugen seit Beginn der COVID-19-Pandemie das E-Bike für kurze Fahrten. Riesige 64 % der 25- bis 34-Jährigen in New York sagen, dass sie jetzt ein E-Bike für ihre Fahrten in der Stadt bevorzugen. Zum Vergleich: In einer Umfrage vom Juli 2020 gaben nur 24 % der Europäer in elf Ländern an, dass sie „wahrscheinlich ein E-Bike kaufen oder benutzen“ würden.

Die Begeisterung für E-Bikes ist bei den unter 35-Jährigen am größten: 35 % der 18- bis 34-Jährigen sind in allen fünf Städten seit der COVID-19-Umfrage am ehesten bereit, für kurze Strecken auf ein E-Bike umzusteigen. Unzureichende Radverkehrsinfrastruktur in den Städten hält die Menschen aber davon ab, mehr Rad zu fahren. Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass die Fahrradinfrastruktur und Städtische Anreize die Menschen weiterhin vom Radfahren abhalten. Dies ist besonders bemerkenswert, im Bezug auf die fehlende Infrastruktur und Sicherheit für Radfahrer*innen.

Lust auf längere Fahrten

Die Pandemie zeigt, die Einstellung der Menschen zum städtischen öffentlichen Raum ändert sich: Millennials verlangen jetzt mehr von den politischen Entscheidungsträgern ihrer Stadt und fordern sie mehr als jede andere Altersgruppe dazu auf, das Radfahren zu unterstützen. Diese Demografik weist auch eine größere Bereitschaft, für Überlandfahrten auf dem Fahrrad auf. Die Studie ergab, dass es seit der Pandemie so gut wie keinen Unterschied zwischen der aktuellen Einstellung von Männern und Frauen zum Radfahren in ihren Städten gibt – das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern an jedem Ort verdeutlicht die universelle Attraktivität des Radfahrens.

**Alle Zahlen stammen von YouGov Plc, sofern nicht anders angegeben. Die Gesamtstichprobe umfasste 3016 Erwachsene in New York, Los Angeles, London, Paris und Berlin. Die Feldarbeit wurde zwischen dem 18. und 23. Mai 2021 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle Erwachsenen der Stadt (ab 18 Jahren).33 % der Berliner*innen würden nun generell das Fahrrad dem Auto vorziehen, und diese Zahl steigt auf 47 % bei den 18- bis 24-Jährigen, was das Fahrrad zur bevorzugten Option gegenüber dem Auto (aber nicht gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln) für die jüngsten Einwohner*innen der Stadt macht.44 % aller Berliner*innen sind der Meinung, dass das Gefühl der Sicherheit sie dazu ermutigen würde, mehr mit dem Fahrrad zu fahren.

