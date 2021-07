Dem Hauptzollamt Duisburg gelang in Straelen ein Schlag gegen den Zigarettenschmuggel. Fast zehn Millionen illegale Zigaretten stellten Beamte der Behörde sicher.

Schmuggel Zollamt stellt 9,5 Millionen Zigaretten in Straelen sicher

Straelen. Mit Hilfe einer Röntgenanlage ist dem Duisburger Zoll ein Schlag gegen den Schmuggler gelungen: 9,5 Millionen Zigaretten wurden sichergestellt

Zollbeamten ist in der vergangenen Woche ein empfindlicher Schlag gegen den Zigarettenschmuggel gelungen. Dabei wurden in der Ladung eines Lkw über 9,5 Millionen unversteuerte Zigaretten entdeckt. Der Steuerschaden liegt in diesem Fall bei rund 1,5 Millionen Euro.

Zoll verwendet mobile Röntgenanlagen gegen Schmuggler

Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Duisburg führten unter dem Einsatz einer mobilen Röntgenanlage Kontrollen in Straelen durch, erklärte die Behörde.

Die Schmuggelzigaretten wurden sichergestellt. Gegen den vorläufig festgenommenen Fahrer wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung Haftbefehl erlassen. (red)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein