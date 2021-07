Der starke Regen hat die Region hart getroffen. In Düsseldorf sollen die Bürgerinnen und Bürger nun manche Orte komplett meiden.

Wetter Hochwasser: Anwohner in Düsseldorf sollen Siedlung verlassen

An Rhein und Ruhr. Das Unwetter trifft die Region stark. Der Krisenstab der Stadt Düsseldorf hat die Bürger aufgefordert, bestimmte Bereiche der Stadt zu verlassen.

Vollgelaufene Keller, Tiefgaragen und Unterführungen: Die Feuerwehren in der Region haben seit Mittwochnacht viel zu tun. Vor allem das Rheinland wird heftig von dem Unwetter getroffen: Insgesamt 440 wetterbedingte Einsätze verzeichnete allein die Feuerwehr Düsseldorf von Mitternacht bis zum Mittwochmittag – in der Nachbarstadt Erkrath sind die Abwasserkanäle überfüllt.

In Düsseldorf verteilten sich die Einsätze über das gesamte Stadtgebiet, wobei die Stadtteile Flingern Nord und Süd, Grafenberg und die südlichen Stadtteile bisher als Einsatzschwerpunkte zählten, heißt es in einer Pressemitteilung der Düsseldorfer Feuerwehr. „Nach bisherigem Erkenntnissen wurden keine Menschen durch das Unwetter verletzt“, teilt die Pressestelle mit.

Düsseldorfer Krisenstab fordert Bürger auf, Ostpark-Siedlung zu verlassen

Besonders dramatisch ist die Lage im Stadtteil Grafenberg: Das nach Dauerregen steigende Hochwasser der Nördlichen Düssel bedroht seit dem Mittag vor allem die Gebäude der Ostpark-Siedlung – in der Düssel ist es laut Stadt zu einem „historischen Hochwasser“ gekommen.

Der Krisenstab der Landeshauptstadt forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, das Gebiet der Ostpark-Siedlung freiwillig zu verlassen. Wer sich in dem betroffenen Gebiet aufhalte, solle Heiz- und Kochgeräte abschalten und die Gebäude anschließend sofort verlassen, warnte die Stadt über die App Nina. Zudem forderte sie die Menschen auf, geparkte Fahrzeuge aus dem Überflutungsbereich wegzubringen.

Am Nachmittag wurde zudem aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der dortigen Trafo-Station der Strom abgeschaltet. Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Keller der Häuser mit Wasserständen von 1,50 bis 2 Metern Höhe überflutet werden. Erst in den kommenden Tagen könnten die Wassermassen kontrolliert abgepumpt werden. Eine Betreuungsstelle für die Anwohner sei in einer Schule eingerichtet worden.

Wassereinbruch in Düsseldorfer Kunstgalerie

Bereits gegen fünf Uhr am Mittwochmorgen meldete eine Düsseldorfer Galerie auf der Poststraße einen Wassereinbruch in ihren Kellerräumen. „Hier stand zunächst der Schutz der Kunstwerke, die einen geschätzten Gesamtwert von circa fünf Millionen Euro haben, im Fokus“, schreibt die Feuerwehr. Nach gut dreieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte den Keller von den Wassermengen befreien. Auch die Tiefgarage des Rheinmetall-Konzerns war vom Unwetter betroffen - dort stand das Wasser 40 Zentimeter hoch. Es müssen 1,6 Millionen Liter Wasser aus der Tiefgarage gepumpt werden.

A44 bei Düsseldorf auf einem Abschnitt bis Donnerstag gesperrt

Das Unwetter hat zudem Folgen für den Verkehr: Wegen eines überfluteten Tunnels ist die A44 bei Düsseldorf am Mittwoch auf einem Abschnitt in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, soll die Sperrung bis zum Donnerstag bestehen bleiben. Der Verkehr werde im Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord abgeleitet und könne über den Flughafentunnel ausweichen, hieß es. In beide Richtungen bildeten sich mehrere Kilometer Stau.

Erkrath hält Bürgerinnen und Bürger an, kein Wasser zu nutzen

Nicht nur in der Landeshauptstadt wütete das Unwetter, auch in den Nachbarstädten. In Erkrath hat die Stadt ihre Anwohner am Mittwochmorgen über die Sozialen Medien angehalten, möglichst „kein weiteres Abwasser zu produzieren und möglichst nur noch die Toilette zu nutzen.“ Demnach sollen „Duschen, Waschen und die Nutzung der Spülmaschine“ unterlassen werden, „um die Situation nicht zu verschärfen.“ Aufgrund des anhaltenden starken Regenfalls seien die Abwasserkanäle stark überfüllt.

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Das Unwetter hat den Stadtteil Hohenlimburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war machtlos gegen die enormen Wassermassen. Foto: Alex Talash

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Der Holthauser Bach überschwemmte die Hohenlimburger Straße (hier an der Hünenpforte). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Die Feuerwehr zählte mehrere Hundert Einsätze. Die Stadt Hagen berief ihren Krisenstab ein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Wassermassen überfluteten Straßen, Keller und Gebäude. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen über die Nacht zu Mittwoch 100 Liter Regen pro Quadratmeter - mehr als im ganzen Monat Juli üblich. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Auch Bäume wurden durch die Wassermengen entwurzelt und stürzten um. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Gullys liefen voll. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Der Starkregen löste eine Gerölllawine aus, die sich auf die Unternahmerstraße in Hagen ergoss. Foto: Polizei / Polizei Hagen

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Die Wassermassen haben eine Hauswand eingedrückt und fließen durch das Gebäude. Foto: Alex Forstreuther / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Blick auf eine überflutete Bahnstrecke. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Wasser fließt eine Straße hinunter. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Feuerwehrfahrzeuge und ein PKW stehen auf einer überfluteten Straße. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Tische und Stühle sind halb von Wasser überflutet. Foto: Alexander Forstreuter / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Autos und ein Rettungswagen sind auf einer überfluteten Straße zu sehen. Foto: Alexander Forstreuter / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Feuerwehrmann steht neben einem Schlauch, mit dem Wasser im Ortsteil Hohenlimburg abgepumpt wird. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Anwohner leiten bei Aufräumarbeiten an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg das ablaufende Wasser. Hier hatte Starkregen in der Nacht zu Mittwoch für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Mann steht auf einer überfluteten Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Zwei junge Frauen gehen barfuß über eine überspülte Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Hier hatte Starkregen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Mädchen steht an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Anwohner leiten bei Aufräumarbeiten an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg das ablaufende Wasser. Hier hatte Starkregen in der Nacht zu Mittwoch für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Foto der Feuerwehr Hagen zeigt eine überflutete Straße in der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Starkregen hatte in der Nacht für schwere Schäden gesorgt. Foto: Feuerwehr Hagen / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Rentner Jürgen Fischer blickt aus seiner Wohnung auf die überflutete Straße vor dem Haus. Er wohnt seit 40 Jahren in dem Haus und hat sowas nach eigenen Angaben «noch nicht erlebt». Foto: Markus Klümper / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Land unter in Hagen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Bild der Zerstörung: An einem Haus wurde eine Wand von den Fluten eingerissen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Ein Auto, bis zum Dach im Wasser versunken, steht vor eine Garage an der überflutete Morper Allee. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Eine Feuerwehrfrau hält in Erkrath einen Fisch den sie auf der Strasse aufgelesen hat. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Blick in die überflutete Morper Allee. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Einsatzkräfte der Feuerwehr errichten am Straßenrand eine Wassersperre aus Sandsäcken. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Ein Hausbesitzer steht in seiner überfluteten Garage. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Wasser strömt durch eine Eisenbahn-Unterführung. Foto: David Young / dpa

„Die Düssel ist übergetreten und drückt in die Überflutungsbecken“, sagte eine Stadtsprecherin. Kanaldeckel wurden hochgedrückt. Etwa 200 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Auch ein Krisenstab sei eingerichtet. Die Feuerwehr musste nach Angaben der Sprecherin bisher vier Menschen vor dem Wasser retten, zwei aus einem Haus und zwei aus einem Auto. Verletzt wurde demnach bisher aber niemand. Außerdem mussten etwa 100 Bewohner eines Wohnheims wegen Überschwemmungen ihre Unterkunft verlassen. Die Evakuierung soll nach Angaben der Stadt auch über Nacht bestehen bleiben. „Die Evakuierung erfolgt vorsorglich, falls es in der Nacht durch weitere Regenfälle zu einer stärkeren Überflutung kommen sollte“, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen demnach im Bürgerhaus unter.

Frau in Mettmann durch umgestürzten Baum schwer verletzt

In Mettmann musste die Mitarbeiterin eines Seniorenheims unter einem eingestürzten Baum befreit werden. In der Nacht war der Mettmanner Bach über die Ufer getreten und Wasser in das Seniorenheim eingedrungen. Die Mitarbeiter sollen versucht haben, mit Hilfe von Sandsäcken, das Gebäude vor den Wassermassen zu schützen. Dabei ist nach Angaben der Feuerwehr ein Baum auf eine Mitarbeiterin gestürzt sein und hat sie unter sich begraben.

Lebensbedrohlich wurde die Situation, als das nachfließende Wasser auf dem Gelände immer weiter anstieg. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr habe ein Ersthelfer den Kopf der Mitarbeiterin über Wasser gehalten und so ein Ertrinken verhindert. Die Feuerwehr Mettmann konnte die Frau schließlich befreien, sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hochwasserlage ist noch nicht besorgniserregend

Trotz der teils starken Überschwemmungen zeigt die Hochwasserkarte am Niederrhein und im Ruhrgebiet bisher keine besorgniserregenden Auffälligkeiten, teilt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen auf Anfrage der NRZ mit.

Besonders starke Anstiege gab es hingegen bis zum Mittag im Raum Aachen, also in der Eifel und im Rheinischen Revier. Die Inde bei Eschweiler beispielsweise ist an „normalen Sommertagen“ ein Flüsschen. Jetzt ist binnen nur etwas mehr als 24 Stunden von etwa 38 Zentimeter Wasserstand auf 2,41 Meter angeschwollen. Unter anderem auch Erft und Wurm legten mächtig zu.

Am Niederrhein ist die Lage bisher noch recht ruhig

Bis zum Mittwochnachmittag blieb die Lage am Niederrhein noch verhältnismäßig ruhig. In Moers liefen einige Unterführungen voll, auf den Autobahnen kommt zu zunehmend zu schwierigen Straßenverhältnissen. „Wir rechnen allerdings mit weiteren Einsätzen im Laufe des Tages“, sagt Mareike Mußog, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr Dinslaken zuständig ist. „Aber wir sind gut vorbereitet, so dass im Moment alles gut läuft.“

Die weitere Entwicklung sei derzeit nicht mit Sicherheit absehbar, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Seit Dienstag hätten landesweit rund 3900 Kräfte fast 2100 Einsätze bewältigt. „Viele von ihnen sind ehrenamtlich tätig und arbeiten gerade unermüdlich, um die Wassermassen zu bewältigen“, so der Minister. Ihnen und allen anderen Helfern und Einsatzkräften in den betroffenen Regionen sei er sehr dankbar. (mit dpa)

Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend.

