Dürener Initiative engagiert sich gegen Rassismus und Gewalt

Jo Ecker hat inzwischen 1.453 Fußballverein in ganz Deutschland mit dem Schild gegen Rassismus und Gewalt auf Fußballplätzen ausgestattet. Am liebsten aber wäre ihm, wenn sein unermüdliches und für ihn gefährliches Engagement gegen rechts gar nicht mehr nötig wäre.

Düren. 19 Jahre ist es her, als sich in Düren eine Initiative gegen Rassismus und Gewalt im Fußball gründet. Heute ist sie in ganz Deutschland bekannt.

Es ist nur ein gewöhnliches Kreispokalspiel, in dem die C-Jugendlichen des FC Düren-Niederau 08 sportlich einfach eine Runde weiterkommen wollen. Doch weil ein paar ungebetene Gäste auf dem Sportplatz Theater machten, wird daraus eine deutschlandweit beachtete Initiative, die der DFB mit dem Julius-Hirsch-Preis für besonderes Engagement ausgezeichnet.

Jo Ecker hatte einfach die Schnauze voll. Weil in seiner Mannschaft neben seinem Sohn etliche Kids mit Migrationshintergrund kicken, müssen sich diese und ihre Eltern rassistische Sprüche anhören. „Das waren so Glatzen mit Springerstiefeln“, erinnert sich Jo Ecker. „Die lungerten in einer Ecke des Sportplatzes herum.“

Im Jahr 2001 ist das. Düren gilt als braune Hochburg, zwei führende Köpfe der „Kameradschaft Aachener Land“ sind hier zu Hause. „Als das bei dem besagten C-Jugendspiel passiert ist, habe ich den Schiedsrichter gebeten, das Spiel abzubrechen. Der hat das aber nicht gemacht, also habe ich gesagt, dass wir nicht weiterspielen werden“, berichtet Jo Ecker. „Dann habe ich die Jungs ins Auto gepackt und bin schnell weggefahren. Die Kinder hatten Angst, die Eltern auch!“

Hakenkreuz am Garagentor

Jo Ecker ist mutig genug, den Neonazis in seiner Umgebung die Stirn zu bieten. Er gründet mit einigen gleichgesinnten Mitstreitern die Dürener Initiative „Fußballvereine gegen rechts“. Immer wieder zeigen sie Zivilcourage, präsentieren bei Fußballspielen und –turnieren Banner mit ihrem Schriftzug. „Wir haben sehr viel positive Resonanz erfahren, wurden aber aus der rechten Ecke natürlich auch bedroht“, verrät Jo Ecker. „Die Hohlköpfe haben sogar ein Hakenkreuz auf meine Garage gemalt.“

Im Jahr 2008 erhalten die Dürener eine schöne Einladung nach Frankfurt am Main. Der DFB ruft, die Initiative erhält den Julius-Hirsch-Preis. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert – und Jo Ecker fragt sich: „Was machst du mit dem Geld?“ . Da kommt ihm eine Idee. „Ich war zu der Zeit zwar kein Trainer mehr, aber trotzdem häufig auf dem Fußballplatz. Da fiel mir auf, dass dort diese Schilder hingen: ‚Wer den Schiedsrichter beleidigt, wird des Feldes verwiesen’. Und da hab ich mir gedacht, warum eigentlich nur den Schiedsrichter?“

So entsteht die Aktion „Vier Schrauben für Zivilcourage“. Jo Ecker nimmt Kontakt zu Vereinen, zunächst in Düren und Umgebung, auf und bietet ihnen an, kostenlos ein Schild gegen Rassismus zu schicken. Die einzige Bedingung: „Sie müssen mir ein Foto schicken, damit ich das auf meiner Homepage veröffentlichen und in sozialen Netzwerken posten kann.“

Der FC Niederau ist der erste Verein, der sich auf seinem Sportplatz sichtbar gegen Rassismus und Gewalt ausspricht. Bis heute sind über 1.450 weitere Klubs in ganz Deutschland hinzugekommen, darunter befinden sich etliche Bundesligisten. „Das sorgt zwar für viel Aufmerksamkeit, wenn Borussia Mönchengladbach eines meiner Schilder aufhängt und dann größer darüber berichtet wird, aber mir liegt natürlich der Amateurfußball besonders am Herzen“, gibt Jo Ecker zu.

Fast 25.000 Vereine sind im Deutschen Fußball-Bund gemeldet, daher könnte der 64-Jährige noch lange weiter machen, bis er alle mit dem Schild „Kein Platz für Rassismus und Gewalt“ ausgestattet hätte. Am liebsten aber wäre ihm, wenn seine ganze Aktion gar nicht nötig wäre. „Der Fußball ist ja an sich das beste Beispiel für Integration. Wenn du ein bisschen kicken kannst, bist du sofort dabei und wirst ohne Vorbehalte in der Mitte des Teams aufgenommen“, weiß Jo Ecker. Aber er hat leider auch aus unzähligen Vorkommnissen erfahren: „Auf dem Platz selber gibt es wenig Probleme, die werden oft von draußen hereingetragen.“

Wie vor fast 20 Jahren in Düren...