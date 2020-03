Coronavirus: Polizei warnt vor Bluff an der Wohnungstüre

Düren. Zwei Frauen wollten in der Wohnung einer Dürenerin (68) „Untersuchungen“ durchführen, weil sich die Seniorin angeblich mit Corona infiziert habe.

Mit einem „Corona-Bluff“ haben zwei unbekannte Frauen in Düren versucht, sich zu Zugang zu der Wohnung einer älteren Dame (68) zu verschaffen. Wie die Kreispolizei an diesem Freitag (6. März 2020) berichtete, hatten die Frauen an der Tür in dem Mehrfamilienhaus geklingelt und behauptet, dass sich die Seniorin mit dem gefährlichen Virus infiziert habe und sie jetzt in der Wohnung „weitere Untersuchungen“ erledigen müssten.

trickbetrug trickdiebstahl haustüre senioren warnung polizei.jpgDie Wohnungsinhaberin habe den Zutritt den verweigert und „das einzig Richtige getan: die Polizei gerufen“, berichteten die Beamten. Die ältere Dame habe für sich ausschließen können, sich infiziert zu haben; zudem seien ihr Alter und Akzent der unbekannten Frauen merkwürdig vorgekommen.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine neue Trickdiebstahlsvariante handelt, die auf die allgemeine Unsicherheit rund um das Coronavirus aufbaut. „Einige Menschen scheinen das ausnutzen zu wollen“, heißt es bei Dürener Polizei. Die beiden unbekannten Frauen hatten bis zum Eintreffen das Weite gesucht. Sie sollen beide 16 bis 20 Jahre und von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein. (dum)