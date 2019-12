Fluglehrer rät: Hoch hinaus mit der Drohne – aber sicher!

Als erstes legt Martin M. Müller seinem Schüler einen Sicherheitsgurt an, gewissermaßen: Selbst die Fernbedienung für die knapp fünf Kilo schwere Drohne wiegt ein bisschen was – und Daniel Städtler soll bei seinem Erstflug ja keine Krämpfe in den Händen bekommen. Also wird die Fernbedienung mit Bildschirm, zahlreichen Knöpfen und zwei Steuerhebeln mit einem Nackengurt getragen.

Martin Müllers Variante dieser Fernbedienung ist deutlich leichter – und hat weniger Knöpfe. Aber einen entscheidenden Vorteil: Er kann mit diesem Controller die Flugbewegungen seines Schülers notfalls übergehen – so wie im Fahrschulwagen. Erste Lektion: „Erst die Fernbedienung einschalten, dann die Drohne.“ Sonst kann es sein, dass das Fluggerät schon von irgendwem anders Signale bekommt...

„Es ist nicht die Frage ob, es einen Drohnentoten geben wird, sondern wann.“

Die Biester mit den Kameras sehen also nicht nur so aus wie übergroße Stechmücken, sind sind auch mindestens ebenso gefährlich. Müller weiß: „Wir nehmen mit den Drohnen am allgemeinen Luftverkehr teil – und da gelten strenge Sicherheitsvorschriften.“ Ihm ist allerdings auch klar, dass bei den Drohnen am Himmel weitgehend Anarchie herrscht: „Es ist nicht die Frage, ob es irgendwann einen Drohnentoten geben wird, sondern wann.“ Erst kürzlich war über der Duisburger Innenstadt eine Drohne abgestürzt – ausgerechnet die der Duisburger Feuerwehr, die mit einem geschulten Drohnenpiloten arbeitet.

Daniel Städtler (links) und Jonathan Rabanus üben am 16. Dezember 2019 auf dem Gelände des Mülheimer Flughafen das Fliegen mit der Drohne. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Derzeit gilt: Es gibt für Drohnen unter bis 250 Gramm keine Altersbeschränkung. Müller nimmt gern mal den 190 Gramm schweren Akku einer solchen Drohne und deutet einen Wurf auf die Teilnehmer an. Wer dann in Deckung geht, erfährt: „Stell dir vor, das Ding stürzt dir aus 100 Metern Höhe in einen Kinderwagen.“

Daher tut er einiges, damit dieses möglichst nicht geschieht und schult er an diesem Morgen hier im Hangar am Flughafen Essen-Mülheim. Rings um das Luftschiff „Theo“ ist noch genug Luftraum für Probeflüge von Jonathan Rabanus und Daniel Städtler, die künftig ihre Kundenaufträge für Videos und Filmaufnahmen auch mit Luftbildern begleiten wollen.

„Der Hangar ist für uns ideal. Wir haben Platz, können auch bei schlechtem Wetter fliegen und weil die Halle eine Gewebstruktur hat, empfangen die Drohnen trotzdem ein GPS-Signal.“ Martin Müller, früher passionierter Fallschirmspringer, hat sein einstiges Hobby mit seinem Beruf – er ist mit seiner Firma Aerovision Broadcast Produzent von Imagefilmen und Livesendungen – kombiniert: Seit fünf Jahren fliegt er Drohnen.

Letztens kamen die Dachdecker zur Schulung: Eine Drohne ist günstiger als ein Gerüst

Die großen Möglichkeiten haben viele Fernsehsender mittlerweile erkannt und schicken ihre Kameraleute zu ihm in die Schulung. Doch letztens waren auch Dachdecker aus dem Bergischen bei ihm im Lehrgang: Mal eben mit einer Drohne übers Haus zu fliegen, um eventuelle Dachschäden zu inspizieren, geht deutlich schneller und günstiger, als wenn man erst ein Gerüst aufbauen muss.

Niederrhein Worauf man vor dem Drohnenflug achten muss Wer auch immer eine Drohne startet, sollte vorm Abheben mit seiner Versicherung reden. Denn in der normalen Haftpflicht sind Schäden durch Drohnen nicht abgedeckt. Weitere wichtige Regeln findet man auf der Seite „www.drohnen.de“. Danach gilt: Drohnen bis zwei Kilo müssen mit einer Plakette des mindestens 14-Jährigen Eigentümers gekennzeichnet sein (diese Grenze soll nach EU-Recht in 2020 auf 900 Gramm sinken). Für schwere Drohnen braucht es einen Kenntnisnachweis, den etwa 50 Stellen im Land Menschen ab 16 ausstellen dürfen – das Luftfahrtbundesamt sagt wo.

Der Kenntnisnachweis hilft, wenn man mit Polizei und Ordnungsbehörden spricht und einen Drohnenflug genehmigt bekommen will, wo er zunächst mal nicht zulässig wäre. Und das ist beinahe überall… Über bebautem Gebiet, im Umkreis von Flugplätzen, näher als 100 Meter an Bahnstrecken und Hauptverkehrsstraßen, über Naturschutzgebieten und Menschenansammlungen. Die App der Deutschen Flugsicherung hilft, ein flugtaugliches Areal zu finden.

Im vergangenen Jahr gehörte für seine Firma „Aerovision Broadcast“ die Sprengung eines der „Weißen Riesen“ in Duisburg-Homberg zu den Großaufträgen seiner Firma. Mit elf Drohnen waren sie dort in der Luft: drei für spektakuläre Filmaufnahmen und elf zur Geländeüberwachung. So wie es jetzt sein zweiter Schüler, Jonathan Rabanus, simuliert, dessen deutlich kleinere Drohne mit kleinen, aber hellen Scheinwerfern auf ihn und Daniel Städtler zufliegt und per Lautsprecher auffordert: „Verlassen Sie sofort das Gelände!“

Dieses Fluggerät könnte sogar im Dunklen Menschen aufstöbern: per Infrarotkamera. Kann aber auch Rehkitze vor dem Mähdrescher retten. Oder Duisburger in Hochheide vor der Sprengung in der Nachbarschaft: Auch da machten seine Drohnen gerade rechtzeitig Menschen in der Sicherheitszone aus. Und sorgten noch für eine rechtzeitige Evakuierung. Die Drohne, Flug und Segen, gewissermaßen...