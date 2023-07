Die Kreuze von Lampedusa

Francesco Tuccio in seiner Werkstatt auf der Insel Lampedusa. An der Wand Dutzende von - inzwischen getrockneten - Holzplanken zerborstener Flüchtlingsboote.

Kevelaer/Lampedusa. Francesco Tuccio baut hölzerne Kreuze aus den Planken zerborstener Flüchtlingsboote. Ein Besuch auf der Insel Lampedusa.

Francesco erwartet uns schon – bislang hatten wir nur via Telefon und WhatsApp Kontakt. Der Schreiner auf der italienischen Insel Lampedusa ist weltberühmt, nachdem der Papst ihn vor einigen Jahren besucht hat und die hölzernen Kreuze, die Francesco aus den Resten angelandeter Flüchtlingsboote zimmert, auf der ganzen Welt ihren Dienst tun. Mahnen sollen sie, die kaputten und zerborstenen Planken, mahnen an das, was da immer noch fast tagtäglich auf dem Mittelmeer passiert. „In dieser Woche sind mehr als 700 Emigranten hier angekommen, in diesem Monat schon über 2000!“, sagt Francesco Tuccio. Und Europa duckt sich weg.

Lampedusa Die ersten Emigranten kamen 2008 auf Lampedusa an, erzählt Francesco Tuccio. „Damals haben wir sie alle noch einzeln in den Arm genommen.“ Die geografisch zu Afrika gehörende Insel liegt etwa 140 Kilometer vor Tunesien – der Weg zu ihr ist der kürzeste von der armen in die reiche Welt. Politisch gehört Lampedusa zu Italien. Der Tourismus ist die einzige Einnahmequelle der trockenen aber karibikähnlichen Insel mit traumhaft schönen Badebuchten. Das Innenministerium in Rom zählte in diesem Jahr bereits mehr als 61.200 Menschen, die auf Booten Italien erreichten – im Vorjahreszeitraum waren es rund 27.300. Rom klagt seit langem darüber, dass Italien mit den vielen Migranten von Europa allein gelassen werde.

Eines dieser berührenden Holzkreuze ist lange Jahre schon in Kevelaer im Dienst. Die Stiftung „Aktion pro Humanität“ (APH) um die Medizinerin Dr. Elke Kleuren-Schryvers hat es an den Niederrhein geholt. In Westafrika ist das ehrenamtliche Team der APH aktiv, in Benin, im Niger, aber auch in Syrien, Afghanistan, im Heiligen Land. Wer sich da kümmert, kann den Blick gar nicht wegbekommen von den Bildern in kleinen, untauglichen Booten zusammengepferchter Menschen, die vor Armut und Gewalt und Terror übers Mittelmeer fliehen und in Europa Zuflucht und Hoffnung finden wollen. „Niemand verlässt seine Heimat ohne Not“, sagt die Kevelaerer Ärztin.

Die Piroge in Kevelaer

Die Kevelaerer Piroge, geschnitzt aus einem Baumstamm. 2015 schon erinnerte die „Aktion pro Humanität“ damit an die Flüchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer. Tausende Menschen sind seit dem auf dem Meer ertrunken. Nun mahnt die Piroge wiede, im Brunnen-Innenhof neben der Basilika. Foto: wasch/APH

Und dieser Spruch steht denn auch auf dem großen Segel der Piroge, die die Aktion pro Humanität gerade wieder im Brunnen-Innenhof neben der Basilika in Kevelaer aufgebaut hat. 2015 stand der Einbaum schon einmal dort, jetzt ist die Piroge zurückgekommen. Gealtert und von der Zeit angefressen, gezeichnet von all den Jahren, in denen nichts passiert ist und Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrunken sind.

Die Küstenwache fängt die Flüchtlingsboote ab

Francesco Tuccio gehört mit zu den ersten auf Lampedusa, die sich um die Flüchtlinge, Emigranten sagen die Insulaner, kümmerten. „2008 fing das alles an.“ Es gab Zeiten, da funktionierte das Zusammenleben nicht, 5000 Einwohner zählt das Inselchen, das mit seinen tiefblaugrünen Badebuchten, Wasserschildkröten und manchmal sogar Delfinen eine Urlaubsidylle für Wassersportler und Skipper ist.

Nun aber hat man sich arrangiert, irgendwie – es gehört zum Hafenbild dazu, dass die Küstenwache oder die Finanzpolizei aufs Meer fährt und Migrantenboote abfängt, wenig später Busse und Krankenwagen des italienischen Roten Kreuzes durch den Ort rollen, um dann wieder eine Hundertschaft Flüchtlinge aufzunehmen. Ein paar Tage bleiben die Emigranten dann im – wieder überfüllten – Erstaufnahme-Lager, ein paar Fahrminuten vom Hafen entfernt. Angelegt ist dieser Hotspot für 400 Personen, als wir jetzt da sind, sind mehr als 2500 Menschen dort untergebracht.

Lampedusa-Kreuze

Kontakt mit der Inselbevölkerung gibt es nicht mehr, vom Lager aus geht der Flüchtlingsweg ein paar Tage später weiter zur Fähre, Richtung Festland. Als wir vor Ort sind, ist alles friedlich, ruhig, ohne Hass, ohne „Ihr seid nicht willkommen“-Getöse. Wobei dieses Nebeneinander, diese Ambivalenz von urlaubshungrigen Skippern, deren Bötchen und Yachten im Hafen lustig dümpeln, und dem trostlosen „Welcome-Center“ nebenan, an dem die Emigranten sich aufstellen und dann weggebracht werden, irritiert, für uns schwer zu ertragen ist.

Ein Eckchen auf dem Friedhof der Insel Lampedusa erinnert an alle die, die nur noch tot in den Flüchtlingsbooten geborgen werden konnten. Auch diese Kreuze hat Francesco Tuccio gezimmert. Foto: wasch

Als wir nach dem Friedhof der Flüchtlinge fragen, auf dem die ihre letzte Ruhestätte finden, die tot aus den Booten geborgen wurden, sagt ein junger Mann in Badeklamotten ganz lieb, ganz höflich: „Es gibt nur einen Friedhof bei uns. Einen Friedhof für alle Menschen.“

Francesco hat inzwischen ein kleines Geschäft in einem der Gässchen nahe am Hafen eingerichtet. Kleine und große Lampedusa-Kreuze aus gekenterten Booten fertigt er nach wie vor an. Aber auch Schiffchen, Fische, Krippen, Schnitzarbeiten – alles geschaffen aus Holz, das mal ein Flüchtlingsboot war.

Letzte Hoffnung Europa

In der Inselkirche St. Gernaldo überragt ein großes Kreuz den Altar – zusammengefügt aus Paddeln gestrandeter Flüchtlingsboote. Francesco will weiter mahnen, nicht nachlassen, auf die Schicksale von Flüchtlingen aufmerksam zu machen. „Wir sind doch irgendwie alle Emigranten“, sagt er. „Jeder Mensch soll frei sein, sein eigenes Leben so zu führen, wie er möchte.“ Vor Lampedusa, an der unbewohnten Insel Lampione, entdecken Fischer am nächsten Morgen neue Wrackteile.

In Kevelaer mahnt nun die Piroge.

„Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen verzweifelt den Weg über das Mittelmeer nehmen und ertrinken“, sagt Pfarrer Heiner Innig, St. Marien. „Wir dürfen das so wenig normal finden, wie die Kriegshandlungen in der Ukraine!“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein