Die Koepps stürmen den Himalaya und helfen Kindern in Nepal

Am Niederrhein. Erst haben Hansi Koepp und Annette Wozny-Koepp aus Goch eine Trekkingtour im Himalaya gemacht – nun helfen sie Kindern in Nepal.

Im November letzten Jahres ging für das Ehepaar Koepp aus Goch ein lang ersehnter Traum in Erfüllung: eine Trekkingtour im Himalaya. „Wer von Bergen fasziniert ist, träumt davon, einmal die höchsten Berge der Welt zu sehen. Unbeschreiblich war das Gefühl, umgeben zu sein von unerreichbar hohen Gipfeln, wie es sie in den Alpen gar nicht gibt, und in gigantische Höhen vorzudringen ganz ohne Hochtourenausrüstung“, so Annette Wozny-Koepp.

Über dieses tolle Erlebnis in Nepal, wo es auch eine große kulturelle Vielfalt zu erleben gab, haben die Koepps mit grandiosen Fotos, eingehüllt in Filmsequenzen mit tibetischer Hintergrundmusik, an verschiedenen Orten referiert und ihre Zuschauer mit auf eine spektakuläre Reise in eine fremde Welt genommen.

Spende für Nepal als Dank für eine atemberaubende Reise

Die Erfahrung, dass die Menschen in Nepal trotz aller Armut und harter Arbeit sie warmherzig empfangen haben, hat die Globetrotter tief berührt und so haben sie beschlossen, mit einer Spende nach ihrer Rückkehr etwas zurückgeben zu wollen. Am Ende jeder Multivisionsschau wurde die Spendendose herumgereicht, und so ist eine Summe zusammengekommen, den das Ehepaar Koepp auf 888,88 Euro aufgestockt hat. Die Spende auf diese Betragshöhe zu runden bot sich an, wie Annette Wozny-Koepp augenzwinkernd erklärt, denn die „Acht“ steht im Hinduismus für Ewigkeit und Unendlichkeit.

Hier gibt es Infos zur Organisation „himalaya friends“

Mit diesem Spendengeld möchten die Koepps die Organisation “himalaya-friends“ (www.himalaya-friends.de), ein ausgewähltes Hilfsprojekt im Himalaya, unterstützen. Der Hauptfokus dieser Organisation liegt darauf, Kindern Bildung zu ermöglichen, denn wie Nelson Mandela formuliert hat, ist Bildung die mächtigste Waffe, die man verwenden kann, um die Welt zu verändern. Vor allem benachteiligten Kindern (Voll- und Halbwaisen) soll eine menschenwürdige Zukunft gesichert werden, ihnen wird der Schulaufenthalt durch Hilfe von “himalaya-friends“ ermöglicht und sie werden vor Menschenhandel geschützt, so die Koepps.

Eines der Projekte von “himalaya-friends“ ist der Aufbau und die Unterhaltung eines Kinderhauses im urbanen Bereich von Kathmandu, ein weiteres der Bau einer Biogasanlage für das gesamte Kinderdorf.

Lebensmittel für Familien mit Kindern, die durch die Coronakrise noch stärker von Armut betroffen sind

Ein anderes Projekt ist die Wasseraufbereitung und der Bau sanitärer Anlagen im Kinderheim in Kathmandu. Auch in der Erdbebenhilfe macht sich die Organisation stark.

Eine akute Unterstützung im Bereich von Lebensmittelversorgung erfolgt auch derzeit für Familien mit Kindern, die durch die Coronakrise noch stärker von der Armut bedroht sind.

Besonders wichtig bei der Auswahl der zu unterstützenden Organisation war es für die Koepps zu wissen, dass das Spendengeld zu 100 Prozent ankommt, da Ehrenamtliche die Verwaltung übernommen haben und regelmäßig den sinnvollen Einsatz der Spendengelder vor Ort überprüfen.

Der Berg der Seele: der Manaslu

Wer Interesse an dieser außergewöhnlichen Multivisionsschau hat, die einen authentischen Einblick in das Leben der Menschen in Nepal bietet, kann sich gerne bei den Koepps melden. Es besteht die Möglichkeit als Gruppe bzw. Verein den Vortrag bei Annette Wozny-Koepp und Hansi Koepp zu „buchen“.

Der Fokus des Vortrags ist auf die Umrundung des Manaslus (8.163 m) gerichtet. Er wird als der „Berg der Seele“ bezeichnet. Die Tour, ein echter Geheimtipp, führte durch ursprüngliche Bergdörfer bis nahe der tibetischen Grenze mit einer Passüberquerung in einer Höhe von 5.160 m.

Doch neben der unglaublichen landschaftlichen Vielfalt mit den unterschiedlichsten Klimazonen vom subtropischen artenreichen Tiefland bis zur eisigen atemberaubenden Bergwelt der Achttausender wird in der Multivisionsschau auch die kulturelle Vielfalt beleuchtet.

Infos: 0171-1 96 46 52 oder Mail an annettewozny@gmail.com