Die Jugendherbergen werden wieder mehr gebucht

Hinter den Jugendherbergen am Niederrhein und im Rheinland liegen zwei harte Jahre. Corona machte Klassenfahrten unmöglich, auch Wanderer und Radtouristen blieben aus, die Betten – und die Kassen – leer. Umso erfreulicher war die Aufhebung der landesweiten Zugangsbeschränkungen im Frühjahr 2022, die das Reisen in die Jugendherbergen wieder uneingeschränkt möglich machte.

Jugendherbergen im Rheinland Während der Corona-Jahre 2020 und 2021 waren die Mitgliederzahlen des DJH Landesverbandes Rheinland trotz der Reiseeinschränkungen nur leicht rückläufig. Dieser Rückhalt durch langjährige Mitglieder zeige die Wertschätzung der Arbeit der Jugendherbergen im Rheinland, ist man hier überzeugt. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Mitglieder um 3.299 oder einem Prozent auf 322.280 an. Damit liegt der DJH Landesverband Rheinland im bundesweiten Vergleich hinter Baden-Württemberg weiterhin auf dem zweiten Platz.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich in den Übernachtungszahlen für das Jahr 2022 wider: die 32 rheinischen Jugendherbergen – unter anderem in Kleve, Xanten, Nettetal-Hinsbeck, Brüggen und Duisburg – freuten sich über 927.266 Übernachtungen.

„Im Vergleich zum starken Vor-Corona-Jahr 2019 ist dies zwar ein Minus von rund 76.000 Übernachtungen oder 7,6 Prozent, der positive Trend ist jedoch deutlich erkennbar,“ sagt Barbara Mott vom Landesverband Rheinland des Deutschen Jugendherbergswerks. „Wir dürfen und können wieder, es gibt uns noch“, bringt es auch Annette Rath, Sprecherin der Jugendherbergen im Rheinland, auf den Punkt.

Verantwortlich für den Anstieg waren vor allem die Schulklassen als wichtigste Gästegruppe mit knapp 42 Prozent der Gesamtübernachtungen. Alle zusammen brachten sie es im vergangenen Jahr auf insgesamt 388.524 Übernachtungen und damit 24.241 Übernachtungen bzw. 6,7 Prozent mehr als im Jahr 2019. Auf Wandergruppen und Freizeiten entfielen 197.868 Übernachtungen, Familien schliefen 165.558 Mal in der Jugendherberge.

Der Nachholbedarf der Schulen ist riesig

„Wir merken – und das ist die eigentliche Supernachricht – dass Fahrten und Freizeiten wieder gefragt sind“, freut sich Rath. „Davon profitieren wir gerade.“ Grund für die große Nachfrage an Klassenfahrten war vor allem der hohe Nachholbedarf von Schulen nach gemeinsamen Erlebnissen und sozialem Lernen“, weiß Mott. Die pädagogisch betreuten Klassenfahrten der rheinischen Jugendherbergen mit den Schwerpunkten Teambildung, Naturerlebnis oder Bewegung unterstützen Lehrkräfte gezielt bei ihrer Arbeit, sagt sie.

„Wir hatten außerdem den großen Vorteil, 2021 Kinder- und Jugendfreizeiten anbieten zu können, als wegen Corona gerade keine Klassenfahrten möglich waren“, berichtet Annette Rath. Der Wert dieser Draußen-Angebote habe sich seit Corona erhöht. „Darauf sind wir sehr stolz.“

Einen positiven Beitrag leisteten die Jugendherbergen im Rheinland mit ihren insgesamt 6.205 Betten auch im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde. Insgesamt 51 erlebnispädagogische Aufenthalte für berechtigte Familien sowie acht betreute Feriencamps für Kinder und Jugendliche wurden 2022 in den rheinischen Jugendherbergen angeboten. Die Aufhol-Programme schlugen mit rund 28.000 Übernachtungen in den Schulferien zu Buche.

„Die Resonanz der teilnehmenden Familien war überaus positiv“, erklärt Mott. Demnach würden rund 89 Prozent der Teilnehmenden gerne in derselben Jugendherberge erneut einen Urlaub verbringen. Natürlich, so Annette Rath, gebe es noch die Häuser mit Etagenbetten, „immer mehr Zimmer verfügen aber inzwischen auch über eigene Dusche und WC.“

Endlich wieder Gemeinschaft leben

Letztlich aber, so hat sie im vergangenen Jahr beobachtet, interessiere es gerade niemanden, ob das jeweilige Gebäude besonders modern sei oder nicht. „Bei uns konnten Kinder und Jugendliche endlich wieder Gemeinschaft erleben.“ Die Ausstattung der jeweiligen Herberge spielte insbesondere bei jüngeren Schülerinnen und Schülern keine Rolle, ist sie überzeugt. Gleichzeitig stellt die allgemeine Preissteigerung, die durch die Inflation und die Energiekrise ausgelöst wurde, auch den DJH Landesverband Rheinland e. V. vor große Herausforderungen. „Es ist den Jugendherbergen im Rheinland ein großes Anliegen, ihre Reiseangebote und die damit verbundenen Gemeinschaftserlebnisse möglichst vielen Kindern, Jugendlichen, Familien und Gruppen zugänglich zu machen“, betont Barbara Mott. Um dies auch weiterhin gewährleisten zu können, würden sich Preisanpassungen nicht gänzlich vermeiden lassen.

Auch die Jugendherbergen erlebten personelle Probleme durch die Pandemie. Zudem sei ein gewisser Investitionsstau die Folge, so Rath. Ungewiss ist derzeit die Zukunft der Jugendherberge in Kevelaer. Sie ist momentan stillgelegt. Trotzdem dürfen sich die Jugendherbergen im Rheinland für 2023 über eine hohe Nachfrage nach ihren Angeboten freuen. Besonders die Vielzahl an Buchungen von Klassenfahrten in den Monaten März bis Juni sowie August und September zeige, dass der Bedarf an gemeinschaftlichen Erlebnissen weiterhin eine hohe Bedeutung habe.

