An Rhein und Ruhr. Steigende Belegungszahlen stellen die Justizvollzugsanstalten an Rhein und Ruhr vor Herausforderungen. Angriffe auf Justizvollzugsbeamte steigen.

Es wird immer enger in Nordrhein-Westfalens Gefängnissen. Im Durchschnitt waren im Jahr 2019 von rund 18.900 verfügbaren Plätzen 15.737 belegt, gibt das Justizministerium auf Anfrage der NRZ bekannt. Allerdings sind aktuell 1566 Plätze nicht belegbar, weil in verschiedenen Justizvollzugsanstalten Sanierungs- oder Bauarbeiten anstehen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Belegungszahl um 91 Inhaftierte gestiegen. Vor allem im offenen Vollzug gab es eine Steigerung von 245 belegten Plätzen: Im Jahr 2018 belegten Inhaftierte 3129 Plätze im offenen Vollzug, im vergangenen Jahr waren es 3374.

Wegen späterer Resozialisierung: Offener Verzug angestrebt

Dass es eine Steigerung der Häftlings-Belegung im offenen Vollzug gibt, wertet Marcus Strunk, Referatsleiter der Justizvollzugskommunikation, als erfreulich. Aus Gründen der besseren späteren Resozialisierung werde in NRW der offene Vollzug vorrangig angestrebt. Unterm Strich würden im offenen Vollzug und im Jugendstrafvollzug ausreichend Haftplätze zur Verfügung stehen.

Eng wird es hingegen im geschlossenen Männer- und Frauenvollzug. Die Auslastung bleibt hier mit mehr als 90 Prozent nach wie vor hoch, auch wenn sie im vergangenen Jahr auf 93,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017 (95,3%) geringfügig sank. „Das Land ist daher bemüht, gerade hier neue Haftraumkapazitäten zu schaffen und nicht belegbare Haftplätze zu sanieren, was jedoch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen wird“, erklärt Marcus Strunk.

Unter anderem werden in Münster, Willich und Köln neue Gefängnisse gebaut. Für den Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands in NRW sind die Belegungszahlen eigentlich zu hoch, wie der Vorsitzende Ulrich Biermann meint. Er nennt eine Grenze von maximal 90 Prozent, um im Falle von Belegungsspitzen oder Renovierungen freie Kapazitäten zu haben.

häftlinge nur wegzuschließen, ist nicht genugDer Neubau dauere zu lange, kritisiert Biermann. Er fordert vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb mehr Tempo beim Aus- und Umbau der Justizvollzugsanstalten.

Zudem beäugt Biermann kritisch, wie das Programm „Evaluierung im Strafvollzug“ (EVALIS) umgesetzt wird. Weil die Rückfallquoten mit 45 Prozent bei Erwachsenen und 65 Prozent bei Jugendlichen hoch sind, will NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) die Behandlungsprogramme und ihre Wirksamkeit in den Haftanstalten überprüfen lassen. Das kann dazu führen, dass Justizvollzugsanstalten mit offenem Vollzug, wie unter anderem in Moers, ihre Schwerpunkte neu setzen müssen. Biermann bewertet die Pläne als „theoretisch toll“, allerdings müsse man abwarten, wie es in der Praxis funktioniere.

Gründe für den Anstieg nicht eindeutig auszumachen

Die Gründe für den leichten Anstieg der Belegungszahlen seien laut Strunk nicht eindeutig auszumachen. Eine Erklärungsmöglichkeit: Da die Zahl der Bevölkerung steigt, steigt statistisch gesehen auch die Zahl der Kriminalität und damit der Verurteilungen.

Oder es werden mehr Haftbefehle vollstreckt. Eine eindeutige Erklärung aber gebe es dieses Mal, anders als im Jahr 2015/2016, nicht. Damals schossen die Zahlen nach oben, weil nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln viele Verdächtige in Untersuchungshaft saßen. Prinzipiell unterliegen die Belegungszahlen im Laufe eines Jahres Schwankungen. So sei die Auslastung zu Jahresbeginn meist geringer – auch als Folge der wirkenden Weihnachtsamnestie, erläutert Strunk.

Die hohen Belegungszahlen würden auch die Justizvollzugsbeamten vor Herausforderungen stellen. Es gebe mehr Häftlinge und „das Klientel ist schwieriger geworden“, sagt Biermann. Die Folge: Die Zahl der Übergriffe auf die Mitarbeiter nehme zu. Er fordert mehr Transparenz und will nicht nur die Fälle veröffentlicht wissen, denen disziplinarische Maßnahmen folgten, sondern auch schon die Zahl der Beschwerden der Beamten. Im vergangenen Jahr habe es 690 Übergriffe gegeben, doch Biermann glaubt, dass die Zahl in Wahrheit höher liege.