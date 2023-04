Die (fast vergessenen) Ostertraditionen am Niederrhein

Am Niederrhein. Ostereier, Osterhasen, Osterfeuer: Doch es gibt noch mehr (fast vergessene) Traditionen zum Fest. Schon mal was von den Osterspielen gehört?

Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kalender. Die jährliche Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi hat viele Riten und Traditionen hervorgebracht – die weitreichendste vermutlich die Spende des Segens „Urbi et Orbi“ durch den Papst persönlich am Ostersonntag.

gibt es Bräuche, die über Generationen weitergegeben und bis zum heutigen Tage gepflegt werden. Das Backen eines Osterlamms etwa verweist auf die Wehrlosigkeit und Unschuld des Geopferten – wie das Lamm in der christlichen Ikonographie ohnehin ein allgemeines Kennzeichen für Jesus Christus und – oft mit einer Siegesfahne ergänzt – seine Auferstehung darstellt.

Osterei als Zeichen des neuen Lebens

Das vielleicht am meisten verbreitete Symbol der Osterzeit ist jedoch das Osterei. Es zeigt die Entstehung neuen Lebens an und dient daher auch als Bild für die Wiedergeburt. Früher war es Christen nicht erlaubt, während der Karwoche Eier zu essen. Stattdessen sollten sie gesammelt und verziert werden, damit sie erst am Ostersonntag feierlich verspeist werden konnten.

Ein eher moderner Symbolträger für die Entstehung neuen Lebens ist der Hase, der gleichzeitig als Fruchtbarkeitssymbol und als Frühlingsbote fungiert. Wie Ei und Hase als Ostersymbole zusammenkamen ist aber wohl noch nicht geklärt, in anderen Regionen brachten auch der Kuckuck, der Hahn oder sogar der Fuchs die Eier. Inzwischen aber hat Meister Lampe alleine das Rennen gemacht und wird als Überbringer der Eier gefeiert.

Osterfeuer gegen die bösen Geister

Eine am Niederrhein weit verbreitete Tradition stellt das Abbrennen von Osterfeuern dar, mit denen die bösen Geister des kalten Winters vertrieben und der Frühling begrüßt werden sollen. Inzwischen gerät diese Tradition in Konflikt mit dem Naturschutzgedanken und wird vielerorts zumindest nur noch eingeschränkt zugelassen. Als Vorbote für wärmere Temperaturen und mehr Tageslicht und als gesellige Gelegenheit sich nach den kalten Winternächten wieder im Freien zu treffen, stehen die Osterfeuer bei vielen aber weiterhin hoch im Kurs.

Am Niederrhein brennen am Osterwochenende wieder viele Osterfeuer. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Eine regionale Variante, die am flachen Niederrhein nicht funktioniert, sind die Osterräder. Große mit Stroh gefüllte Holzräder werden angezündet und dann einen Hang hinunter ins Tal – und dort oft in einen Bach oder kleinen Fluss – gerollt. In Hessen und im Weserbergland, aber auch in einigen Alpenregionen ist dieser Brauch verbreitet.

Spektakuläre Szenen bei den Osterspielen

In unseren Zeiten kaum noch bekannt sind die Osterspiele. Sie sind als Theaterspiele zu verstehen und brachten in der Karwoche das Geschehen um die Auferstehung Christi zur Aufführung. Im Mittelalter wurden sie teilweise nur von Klerikern, teilweise auch von Laien in Kirchen oder auf öffentlichen Plätzen in Szene gesetzt. Die ursprünglich eng an der Liturgie angelehnten Aufführungen erfuhren im Hochmittelalter eine Erweiterung und enthielten zunehmend spektakulärere Szenen, um dem Publikumsgeschmack gerade auf den Plätzen außerhalb der Kirchenräume entgegen zu kommen.

Der Ablauf der Handlung folgt dabei der biblischen Beschreibung: die Entdeckung des leeren Grabes und die Verkündung der Osterbotschaft durch die Engel. Anschließend die Überbringung der Nachricht mit der eigentlich unfassbaren Botschaft an die Apostel, die diese Mitteilung mit großer Skepsis aufnehmen. Dann eilen sie aber doch zum Grab, wie es im Vers festgehalten ist: „Der liebste Jünger Sankt Johann, er eilt dem Petrus schnell voran, kam früher bei dem Grabe an“.

Osterlauf in Xanten mit dramatischem Ende

Im liturgischen Rahmen der fand insbesondere im deutschsprachigen Raum der sogenannte Jüngerlauf seinen Platz, den man sich wohl durchaus als ein Wettrennen vorstellen darf. Ein Wettlauf, an dem sich offenbar auch kirchliche Würdenträger beteiligten. So soll im Jahre 1156 der Kölner Erzbischof Arnold II. von Wied an einem solchen Osterlauf in Xanten teilgenommen haben. Allerdings verunglückte er dabei und verstarb an den Folgen seines Sturzes am 14. Mai desselben Jahres.

Offizielle Belege für diesen Vorfall gibt es allerdings nicht. Nur durch die Überlieferung in den Pöhlder und Egmonder Annalen ist dieses Ereignis bekannt geworden. Zwar ist es vorstellbar, dass der Bischof als Darsteller am Jüngerlauf im feierlichen Rahmen der Osterspiele teilnahm. Und dabei könnte es natürlich zu einem Sturz mit seiner dramatischen Folge gekommen sein – immerhin war Arnold zu diesem Zeitpunkt bereits 58 Jahre alt. Gesichert sind die Informationen zu diesem Xantener Osterereignis aber nicht, was in der Vergangenheit auch immer wieder Anlass für Auseinandersetzungen über den Wahrheitsgehalt der Quellen bot. Vielleicht war auch nur der wenig würdevolle Tod des Bischofs ein Anlass, ihn nicht in den offiziellen Dokumenten zu erwähnen. Eine endgültige Klärung wird wohl nicht mehr möglich sein.

