Bauernhofcafés Die Bauernhofcafés am Niederrhein starten in die Saison

Am Niederrhein. Mit Stachelbeerbaiser und Schinkenbrot – am Niederrhein freuen sich die Bauernhof- und Landcafés wieder auf ihre Gäste. Es gibt Neues...

Die Saison hat begonnen, bevor die Sonne uns davon überzeugen konnte, dass es Frühling ist. Niederrheinweit duftet es wieder nach frisch aufgebrühtem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, der gerade aus dem Backofen gezogen wird. Es ist wieder Zeit für die kleinen Verwöhn-Gemütlichkeiten mit Auszeit vom Alltag – die Bauernhofcafés am Niederrhein locken wieder hinaus in die Natur… Aber ACHTUNG: Die Öffnungszeiten haben sich oft geändert, manches Café öffnet auch erst ab Mai – also vorher immer ebkes anrufen und nachfragen...

Einige Cafés haben die Coronazeiten nicht überstanden und sind wieder zu „normalem“ Wohnraum umgerüstet worden. Bei anderen hat es den Generationenwechsel gegeben, wieder andere warten mit hochmotivierten neuen Pächterinnen und Pächtern auf. Also jede Menge Gründe, um sich der Reihe nach wieder mit Kuchen und dem einen oder anderen Café-Konzept verwöhnen zu lassen und auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen.

Wiesen, Felder,Niederrheinidylle

In der Binnenheide vor den Toren Kevelaers hat sich in den vergangenen Wochen auch so Einiges getan - mit Maike Hennes und ihrem Team ist eine neue Mannschaft am Ruder. Seit Ende der 90er Jahre ist der ehemalige Bauernhof beliebtes Ausflugs- und Einkehrziel. Maria und Josef Pellander gehörten damals zu den Ersten, die den Schritt vom Bauernhof zur Caféstube wagten – eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen haben sich die Pellanders zur Ruhe gesetzt und nun, seit Februar, ist Maike Hennes, 28 Jahre alt, Chefin in der Binnenheide.

Platz nehmen, Beine ausstrecken und den Niederrhein genießen… Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

„Ich war schon als Kind mit meinen Eltern hier zum Kuchen essen“, schmunzelt die junge Frau. Und als sich jetzt die Gelegenheit bot, das beliebte Café inmitten von Feldern, Wiesen und einem kleinen Wälchen zu übernehmen, „habe ich nicht lange nachgedacht und diese einmalige Chance ergriffen“. Nun ist sie also Pächterin, kümmert sich um ihre Gäste, hilft in der Backstube und im Service mit aus.

Stachelbeerbaiser, Himberschmand oder doch lieber ein selbstgemachtes Süppchen?

„Ich habe das komplette Team übernommen“ - heißt: die Rezepturen der Kuchen sind die alten, im Service gibt es bekannte Gesichter, das Team ist eingespielt. Und wenn es mal eng wird, packt die ganze Familie mit an. „Vor allem meine Schwester hilft mir sehr.“

An den ersten Wochenenden war es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen – „aber unsere Gäste sind total nett und verständnisvoll. Das ist einfach großartig“, strahlt Maike Hennes.

Inzwischen konnte das Servicepersonal aufgestockt werden, die Abläufe hinter den Kulissen laufen routinierter ab. Nach wie vor ungefährdet auf dem Spitzenplatz beim Kuchen-Ranking: Stachelbeerbaiser. Aber, kleiner Insider-Tipp: Die Quarkmandarinentorte ist auch nahezu unschlagbar.

Herzhaft geht natürlich auch

Aber das ist natürlich Geschmackssache - und deshalb gibt es für alle die, die es herzhafter mögen und dennoch in ländlicher Idylle die Beine ausstrecken wollen, auch ein Bierchen und eine kleine Extrakarte – das knusprige Brot dazu stammt, natürlich, aus dem hauseigenen Backofen gleich nebenan.

„An den Wochenenden haben wir aber in der Regel immer 15 bis 18 verschiedene Torten“ sagt Maike Hennes. Und sie freut sich auf ihre neue Binnenheide-Zukunft. Ein paar Jahre hat die 28-Jährige in Indonesien gelebt – wer will, kann sich von ihr über Land und Leute informieren lassen. Überhaupt freut sie sich, mit ihren Gästen ins Gespräch zu kommen, zu plaudern.

Einfach mal abschalten. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Wer das Frühstücksbuffet genießen möchte, Feste feiern oder mit einer Gruppe kommen möchte: Ohne Reservierung geht da nix.

Das gilt dann auch für alle Bauernhof- und Landcafés der Region. Die meisten Betriebe sind kleine, familiengeführte Unternehmen – und das macht ja auch ihren Reiz aus. Jedes Café hat seine eigene Geschichten, seinen ganz besonderen Charme. Bitte beachten Sie, dass es im Laufe des Jahres auch zu veränderten Öffnungszeiten kommen kann – am besten vorher anrufen.

Binnenheide 19, 47623 Kevelaer (Winnekendonk); Öffnungszeiten: mo + di Ruhetag; mi + do 12-18 Uhr; fr - so und feiertags 9.30 - 18 Uhr. Kontakt: 0 28 32- 22 79; www.binnenheide-bauernhofcafe.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein