DGB in NRW schätzt: Nur zwei Prozent nutzen Fortbildung

An Rhein und Ruhr. Fünf Tage Bildungsurlaub stehen Arbeitnehmern in der Regel pro Jahr zu. In der Praxis wird davon laut Gewerkschaft kaum Gebrauch gemacht. Warum?

Nur zwei Prozent der Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen nutzen nach Schätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) den gesetzlich verankerten Bildungsurlaub für die persönliche Fortbildung. Dass so wenige das Angebot nutzen, liege daran, dass viele nicht davon wissen, meinte Elke Hülsmann vom DGB-Bildungswerk in Düsseldorf im Gespräch mit der Redaktion (8. Dezember 2019).

In der Regel haben in NRW Arbeitnehmer das Recht, pro Jahr fünf Tage Bildungsurlaub für politische oder berufliche Weiterbildung zu beanspruchen. Der Anspruch aus zwei Jahren kann auch zusammengefasst werden. In Betrieben mit zehn bis 50 Beschäftigten dürfen allerdings in der Regel nur zehn Prozent der Arbeitnehmer den Bildungsurlaub nutzen, in Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern gibt es keinen Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub. Auch Beamte sind ausgenommen.

Kosten für das Seminar muss der Arbeitnehmer selbst tragen

Der Bildungsurlaub regelt die Freistellung durch den Arbeitgeber, der Lohn wird also weitergezahlt. Die Kosten für das Seminar muss der Arbeitnehmer allerdings selbst tragen. Das, so Elke Hülsmann, könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, dass Bildungsurlaub häufig verfalle.

Hintergrund Für alle zugänglich Bildungsurlaub wird anerkannt, wenn es sich um politische oder berufliche Bildung handelt, es von einer anerkannten Einrichtung selber durchgeführt wird und er für jedermann zugänglich ist. Weitere Infos gibt es bei Bildungsberatungsstellen in den Kommunen oder unter www.bildungsurlaub.de

Ein Beispiel: Die Teilnahme an einem Arabisch-Kurs in Dinslaken kostet 120 Euro, die Fortbildung zur Europa-Politik mit Besuch in Brüssel gibt es für 599 Euro.

Warum der Begriff „Urlaub“ in die Irre führt

Bei Exkursionen sind Anbieter von Bildungsurlaub in NRW allerdings räumlich eingeschränkt. So sind nur Fahrten bis 500 Kilometer von der NRW-Grenze entfernt möglich. Das bedeutet: Sprachreisen in Länder, die mehr als 500 Kilometer entfernt liegen, sind gar nicht möglich. Aber auch bei politischen Reisen ist das bereits ein Problem. „Wir kommen noch so gerade nach Berlin“, sagt Elke Hülsmann vom DGB-Bildungswerk.

Prinzipiell wünscht sich das DGB-Bildungswerk mehr Unterstützung durch die Landesregierung, um den Bildungsurlaub zu bewerben, meint Hülsmann. In Sonntagsreden werde die Erforderlichkeit von Weiterbildung gelobt und gefordert, daher wäre es angebracht, das Gesetz bekannter zu machen, etwa mit einer Kampagne. Zudem sei es ein gutes Instrument, um Fachkräfte nach NRW zu locken. Hülsmann plädiert zudem dafür, Bildungsurlaub in Bildungszeit umzubenennen. „Das wäre zeitgemäßer“, sagt sie. „Urlaub“ würde implizieren, dass es sich um zusätzliche Freizeit handeln würde. Das könnte in Zeiten von extremer Arbeitsverdichtung Missgunst bei Kollegen hervorrufen.

Ministerium: Keine Gesetzesänderung geplant

Eine Änderung des Bildungsurlaubsgesetzes sei nicht geplant, meint eine Sprecherin des NRW-Wissenschaftsministeriums auf Nachfrage der Redaktion.