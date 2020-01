Deutsche Bahn sperrt Strecke Duisburg-Essen im Herbst erneut

Düsseldorf/Duisburg. Die Bahn investiert rund 1,5 Milliarden Euro in NRW. Vor allem Schienen und Brücken sollen profitieren. Dafür sind auch wieder Sperrungen nötig.

Die Deutsche Bahn greift in Nordrhein-Westfalen kräftig zur Schüppe, um vor allem das Schienennetz und die Bahnhöfe wieder in Form zu bringen. Insgesamt würden im Laufe des Jahres 2020 mehr als 1,5 Milliarden Euro an Rhein und Ruhr investiert, ein Teil davon auch in Energieanlagen, teilte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Verglichen mit den Ausgaben des Vorjahres bedeute das einen Anstieg um um 180 Millionen Euro.

Was ist im Detail geplant? Um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen, werden in diesem Jahr rund 230 Kilometer Gleise und 20 Brücken saniert. Außerdem werden in Nordrhein-Westfalen rund 380 Weichen erneuert. „Wir treiben wichtige Neu- und Ausbaumaßnahmen zum Beispiel für den Rhein-Ruhr-Express und die S13 voran, um dringend benötigte Netzkapazitäten zu schaffen“, teilte Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für NRW, mit.

Auch bei etlichen Bahnhöfen sind Modernisierungen fällig. Insgesamt 49 Stationen in NRW sollen so noch in diesem Jahr kundengerechter werden.

Wichtige Baumaßnahmen der Deutschen Bahn in NRW im Überblick:

Für die zweite Ausbaustufe des Stellwerks in Duisburg muss die Bahnstrecke nach Essen auch in diesem Jahr zeitweise komplett gesperrt werden, und zwar vom 11. bis zum 20. September und vom 2. bis zum 7. Dezember .

in Duisburg muss die Bahnstrecke nach Essen auch in diesem Jahr zeitweise komplett gesperrt werden, und zwar vom und vom . Zu den wichtigsten Bauvorhaben gehört auch der Knoten Köln . Dort starten die Arbeiten für die beiden neuen elektronischen Stellwerke Köln Hbf und Köln „linker Rhein“. Auch die Erneuerung der Brücken über die Deutz-Mülheimer Straße startet in diesem Jahr, zudem muss die Oberleitung zwischen Köln und Bonn modernisiert werden.

. Dort starten die Arbeiten für die beiden neuen elektronischen Stellwerke Köln Hbf und Köln „linker Rhein“. Auch die Erneuerung der Brücken über die Deutz-Mülheimer Straße startet in diesem Jahr, zudem muss die Oberleitung zwischen Köln und Bonn modernisiert werden. In den Herbstferien (9. bis 26. Oktober) wird die Strecke zwischen Dortmund und Hamm für Oberleitungsarbeiten gesperrt. Zeitgleich wird hier eine Brücke modernisiert.

wird die für Oberleitungsarbeiten gesperrt. Zeitgleich wird hier eine Brücke modernisiert. Im Raum Leverkusen/Langenfeld sind als Vorarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express ab April die Kampfmittelräumer im Einsatz; dann werden dort auch etliche Kilometer Kabel in der Erde verlegt. Für den Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel gehen 2020 Tiefbauarbeiten, Oberleitungsarbeiten und Brückenbau weiter. Die Arbeiten an der neuen Siegbrücke sind planmäßig gestartet.

sind als Vorarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express ab April die Kampfmittelräumer im Einsatz; dann werden dort auch etliche Kilometer Kabel in der Erde verlegt. Für den Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel gehen 2020 Tiefbauarbeiten, Oberleitungsarbeiten und Brückenbau weiter. Die Arbeiten an der neuen Siegbrücke sind planmäßig gestartet. Nachdem 2019 Baurecht für zwei Abschnitte in Dinslaken und Voerde auf der Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen erteilt wurde, beginnt die DB 2020 mit ersten, bauvorbereitenden Arbeiten.

Bahnkunden sollen früher informiert werden

Bauarbeiten sind auch immer mit Behinderungen und Kundenärger verbunden. Deshalb gibt die Bahn das Ziel aus, frühzeitiger als früher über geplante Arbeiten zu informieren. Das sollen auch die 280 neuen Mitarbeiter sicherstellen, die bei der NRW-Bahn das für Bauprojektmanagement und -überwachung sowie Instandhaltung verbessern sollen. Es sei in den vergangenen vier Jahren gelungen, das Ausmaß der Störungen faktisch zu halbieren, betonte der Schienenriese – und das, obwohl mehr Projekte anstanden.

In den vergangenen fünf Jahren sind in NRW nach Angaben der Bahn rund 1300 Kilometer Gleise erneuert worden - fast ein Drittel des gesamten Streckennetzes. Saniert wurden 89 Brücken. Damit habe die Bahn „einen spürbaren Qualitätsschub in der Infrastruktur erreicht“, sagte Lübberink. (red/dpa)