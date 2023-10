Deutsch-niederländischer Stammtisch in Dinxperlo bei Bocholt

Am Dienstag, 17. Oktober, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem deutsch-niederländischen Diskussionsabend ins benachbarte Grenzörtchen Dinxperlo (Niederlande) eingeladen. Dort trifft sich der „Deutsch-niederländische Stammtisch“. Diesmal geht es um Feiertage und Festivitäten in Deutschland und den Niederlanden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturhaus (Maurits Prinsstraat 6), der Eintritt ist frei.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem Diskussionsabend willkommen. Bei einem Getränk können sie über das Thema „Feiertage und Feste dies- und jenseits der Grenze“ diskutieren. So manche Gemeinsamkeit, jedoch auch Unterschiede auf dem Gebiet der Feierlichkeiten wird zutage kommen, so die Veranstalter.

Es besteht die Möglichkeit, als Gast im Rahmen des Deutsch-Niederländischen Stammtisches teilzunehmen oder sich bei regelmäßiger Teilnahme in eine Adressliste der Volkshochschule eintragen zu lassen. So werden Mitglieder schon im Vorfeld rechtzeitig über Termine informiert.

Diese Veranstaltung wird gemeinsam von der VHS Bocholt, dem EUROPE DIRECT Bocholt und der niederländischen Gemeinde Aalten angeboten.

Niederländische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Um Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-bocholt.de oder im Weiterbildungszentrum am Stenerner Weg unter Tel. 02871 953-7697.

Das EUROPE DIRECT Bocholt gehört zum Büro des Bürgermeisters der Stadt Bocholt und ist die lokale Anlaufstelle für Fragen rund um die Europäische Union. Es hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort Informationen, Rat, Hilfe und Antworten auf Fragen zu Europa zu geben. Darüber hinaus ist es Ziel des EUROPE DIRECT Bocholt, europäisches Engagement zu fördern und über aktuelle europapolitische Geschehnisse zu informieren.

