Deshalb ist Tauchen auf der Messe „Boot“ so beliebt

„Tauchen macht glücklich“, sagt Astrid Witthaus. Und sie muss es wissen: Seit über 28 Jahren taucht die 62-Jährige aus Moers, ist seit vielen Jahren ausgebildete Tauchlehrerin und an rund 200 Tagen im Jahr unter Wasser, egal ob Sommer oder Winter. „Die Unterwasserwelt ist unglaublich“, sagt sie, vom Pazifischen Ozean in Indonesien bis zum Baggersee am Niederrhein. Tauchen fasziniert. Auch auf der Wassersportmesse „Boot“ liegt der Sport im Trend. Der Bereich ist in diesem Jahr gewachsen und erstreckt sich mittlerweile über drei Hallen. Auch Astrid Witthaus ist als Ausstellerin wieder mit dabei.

Denn Witthaus hat ihr Hobby längst zum Beruf gemacht. 2003 macht sie sich mit einer eigenen Tauchschule mit angeschlossenem Zubehörgeschäft selbstständig, zunächst in Krefeld, seit 2017 in Moers. Über zwei Etagen hat sie hier ihre eigene kleine Tauchwelt erschaffen, wo es von der Maske über den Neoprenanzug alles gibt, was das Taucherherz erfreut, und sich Anfänger für Tauchkurse anmelden können.

Tauchen erfreut sich großer Beliebtheit

Die „Boot“ ist da ein fester Termin in Astrid Witthaus’ Kalender. „Die Messe ist eine Institution, da muss man sein“, sagt sie. Über 15 Jahre ist Witthaus mit ihrem „Tauchparadies“, wie sie ihren Laden nennt, mittlerweile dabei und hat viele Neuheiten im Wassersport gesehen: „Viele Trends kommen und gehen dann auch wieder, Tauchen hingegen ist immer noch sehr beliebt.“

Mit ihrem 120 Quadratmeter großen Stand gehören Witthaus und ihr Team zu einem der größten Anbieter auf der „Boot“ im Bereich Tauchen. „Es ist faszinierend, wie viele Leute zu der Messe kommen und wie viele Anbieter vor Ort sind.“ Anfänger und Fortgeschrittene könnten so Tauchequipment miteinander vergleichen und das Beste für sich entdecken, sagt Witthaus. „Die Maske ist das A und O beim Tauchen, die muss super passen.“ Deshalb sei auch die persönliche Beratung und das Ausprobieren so wichtig, wie sie betont.

Denn auch das Ausprobieren ist auf der Messe möglich – selbst für Anfänger. Im Tauchbecken geht es nach einer kurzen Einweisung direkt in die Unterwasser-Schwerelosigkeit. Auch Astrid Witthaus ist schon im Tauchturm auf der Messe getaucht, zieht aber freie Gewässer vor. Und dafür eignet sich fast jeder See in der Region. 31 Seen seien es vor allem am Rhein, die man betauchen kann, sagt sie. Und auch hier gebe es eine Menge unter Wasser zu entdecken – verschiedenste Fischarten etwa. Ihr Lieblingsort zum Tauchen ist und bleibt aber das Rote Meer in Ägypten, erzählt die erfahrene Taucherin, die noch immer einen Traum hat: einmal im Leben mit einem Orca zu tauchen.

Astrid Witthaus (2. v. r) und ein Teil ihres Teams (v. l.): Wolfgang Kreft, ihr Sohn Dennis Witthaus und Silke Heim. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Jährlich trainieren Astrid Witthaus und ihr 26-köpfiges Trainerteam bis zu 750 Schüler. Wer tauchen lernen möchte, muss zunächst einen Theorie-Teil absolvieren. „Der Tauchsport entwickelt sich immer weiter.“ Ihre Theorieschulungen gebe es deswegen nur noch online, erklärt die 62-Jährige, um schnell aktualisieren zu können. Nach der trockenen Theorie geht es in die nasse Praxis – die Poolausbildung, die in einem Schwimmbad gemacht wird.

„Wenn dann alle Übungen perfekt sind, geht es in den See.“ Und zwar in den eigenen Übungssee. Bei Meerbusch besitzt Astrid Witthaus ein kleines Seegrundstück zum Erfahrungen sammeln. Zwölf Meter geht es in die Tiefe.

„Tauchen ist wie eine große Familie“

Schon seit Montag sind Astrid Witthaus und ihr Team mit dem Aufbau für die Messe beschäftigt. Unter den Ausstellern kennt und schätzt man sich, sagt Witthaus: „Tauchen ist wie eine große Familie.“ Sind ab Samstag aber die Tore für die Besucher offen, bleibt ihr wenig Zeit, mit anderen Ausstellern zu sprechen, denn dann stünden die Kunden, die aus ganz Deutschland zur Boot kommen, im Vordergrund. „Ich nehme mir immer vor, mal durch die Messehallen zu schlendern, aber das funktioniert selten.“

>>>Informationen zur „Boot“

Die Messe „Boot“ in Düsseldorf findet vom 18. bis zum 26. Januar 2020 in der Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61 statt.

Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten sind ab 19 Euro im Online-Vorverkauf erhältlich, vor Ort kosten sie 25 Euro.

Rund 1900 Aussteller aus 70 Ländern präsentieren im Rahmen der Messe ihre Produkte, darunter ungefähr 1800 Boote.

Der Tauchsport wird an den Messetagen in den Hallen 11, 12 und 13 zu sehen sein. Astrid Witthaus selbst steht in Halle 11.