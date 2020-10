Allein sein bekanntester Spruch: „Ich bin der Zweite Weltkrieg“, im niederländischen Original übrigens bloß ein Halbsatz, sagt viel über Harry Mulisch aus. Über seine Herkunft und sein Lebenswerk – sowie über seine handwerkliche Kunst, furchtbar komplizierte Dinge in einfache wie einprägsame Worte zu kleiden.

Ja, dieser Harry Kurt Victor Mulisch, geboren am 29. Juli 1927 in Haarlem und gestorben am 30. Oktober 2010 in Amsterdam, war ein begnadeter Erzähler: von Geschichte und Geschichten. In seinem Heimatland galt er als einer der großen Drei; neben Willem Frederik Hermans (1921-1995) und Gerard Reve (1923-2006).

Grab in Amsterdam, Debüt mit „Archibald Strohalm“

Heute auf den Tag genau vor zehn Jahren starb auch er einen dieser elenden Krebstode. Er sei ein „ewiger Anwärter auf den Literaturnobelpreis“ gewesen, wurde ihm ins Grab auf dem Friedhof Zorgvliet nachgerufen; ohne jede Häme.

Was das irdische Dasein eines großen Schriftstellers überdauert, ist ein im Idealfall zeitloses Werk. Und obwohl Harry Mulisch sich von seinem Debüt „Archibald Strohalm“ bis zum Schluss vordergründig bloß an einem einzigen Thema abarbeite: an sich selbst, dürfen viele Zeilen des egozentrischen Schreibers, natürlich nicht alle, geflissentlich in den Kanon der Weltliteratur eingelesen werden.

„Das Attentat“, „Die Entdeckung des Himmels“ oder...

Deshalb: Welches seiner Bücher sollte noch einmal oder erstmals zur Hand genommen werden?

Nein, die erste Empfehlung lautet eben nicht: „Selbstportrait mit Turban“, eine Autobiografie, die er größenwahnsinnig bereits im Alter von 34 Jahren veröffentlichte. Auch nicht „Das Attentat“ von 1982 oder „Die Entdeckung des Himmels“ von 1992, zwei Welterfolge, in mehr als 30 Sprachen übersetzt, beide vertont und verfilmt, mit Preisen ausgezeichnet und Lob überhäuft.

Das Buch erschien erstmals im Jahre 1961. Foto: Aufbau Taschenbuch Verlag / ATV

„Strafsache 40/61“: Reportagen über den Eichmann-Prozess

Zum (Wieder-)Einstieg in den literarischen Kosmos des „Weltweisen und Privatmythologen“, wie Dirk Schümer einst über ihn schwärmte, sei ein Band von ihm empfohlen, der fast 60 Jahre alt aber inhaltlich hochaktuell ist. Der provokant-nüchterne Titel lautet: „Strafsache 40/61“.

Die Rede ist von seinen Beobachtungen, die er als Journalist 1961 in Jerusalem machte: während des Prozesses gegen den massenmordenden Schreibtischtäter Adolf Eichmann, geboren im rheinischen Solingen, NSDAP- und SS-Mitglied sowie Leiter von Judenreferaten in Berlin, Prag und Wien, als der er die Entwürdigung, Enteignung, Vertreibung, Deportation und Ermordung von Juden im Sinne des NS-Rassenwahns organisierte.

Harry Mulisch, anders als Hannah Arendt

Diese Reportagen schrieb er als Redakteur zunächst im Auftrag der Zeitschrift „Elseviers Weekblad“, in der 1947 schon seine erste Kurzgeschichte „De Kamer“ abgedruckt worden war.

Anders als seine befreundete Kollegin Hannah Arendt bescheinigte Harry Mulisch dem Beschuldigten nicht jene berühmte, berüchtigte sowie heftig umstrittene „Banalität des Bösen“. Neun Monate lang durchschaute er Adolf Eichmann, der sich in einem Glaskäfig sitzend vor Gericht verantworten musste, alle 15 Anklagepunkte mit „nicht schuldig“ abtat und sich dabei auf einen glaubenstreuen Gehorsam berief – ein Befehl in Menschengestalt, emotions- und gnadenlos.

Banaler Böser? Teufel Eichmann? Ein empathieloser Mensch

„Der Fall Eichmann hat mehr mit mir selbst zu tun, als ich selber weiß“, erkannte Harry Mulisch. Eine teilweise bittere Einsicht, der er zeit seines Lebens mit bissigen Humor und Ironie bis über die Schmerzgrenze hinaus begegnete – und im Fall Eichmann mit der bisweilen schwer erträglichen Gabe verband, diesen Judenmörder nicht als „Teufel Eichmann“ zu dämonisieren, sondern als ein menschliches Lebewesen mit existenziellen Schwächen und folgenschweren Stärken zu sezieren – um etwas für die Zukunft zu lernen.

Kein Hass, Werke zur Vermittlung

Hass war keine Kategorie, in der Harry Mulisch dachte und schrieb. 2002 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen, wegen der „wichtigen Vermittlerrolle seiner Werke“, insbesondere zwischen beiden Nachbarländern.

Dies ist umso bemerkenswerter mit dem Wissen um den Irrwitz seiner Biografie: Er war der Sohn einer Jüdin und eines Nazi-Kollaborateurs, seine Groß- und seine Urgroßmutter wurden in einem Vernichtungslager ermordet.

Um es ähnlich wie Mulisch zu formulieren: Widerspruch lag ihm im Blut. Dies war wohl der Schlüssel zu seinem Erfolg. Harry Mulisch konnte seinen Lesern den Himmel entdecken lassen – aber auch einen Eichmann erklären: „Er ist weniger ein Verbrecher als jemand, der zu allen imstande ist.“

INFO: Mulisch für Anfänger, ein kleiner Blick ins großes Werk

Der Vorschlag, den Planetoiden Nr. 10251 nach ihm zu benennen, hätte natürlich von Harry Mulisch selbst stammen können. Dem niederländischen Erfolgsautor war keine Idee zu spinnert, sie nicht auf Papier zu bringen. Er spickte seine mehr als 60 Romane, Essays und Dramen, Opernlibretti wie Zeitungsartikel mit eigenwilligem Humor, aberwitzigen Überdrehungen inklusive.

Es gibt nicht allzu viele Schriftsteller, die erzählerisch leicht und doch mit einem hintergründigen Ernst über den Nationalsozialismus schreiben können, so wie er es vermochte. Sein biografisch bedingtes Lebensthema begleitete er ihn zeit seines Schreiberlebens, ebenso die Lust an der Provokation.

In „Das steinerne Brautbett“ (1957) hielt er seinen Landsleuten den Spiegel vor, spielte mit niederländischen Klischees über Deutsche und landete beim holländischen Antiamerikanismus. Umgekehrt kritisierte die halbe Nation „Das Wort zur Tat“ (1968), in dem er Fidel Castro verherrlichte – „Salonsozialist“ wurde jahrelang über ihn geätzt.

Ungeheuerlich empfanden manche Leser seine Romanidee, Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewinnen zu lassen („Die Zukunft von gestern“, 1957) oder Adolf Hitler und Eva Braun einen Sohn in Welt setzen zu lassen („Siegfried“, 2001). Seine Fantasie kannt eben kaum bis keine Grenzen.

Wem das zu geschmacklos erscheint, der greife auf seine beiden Klassiker zurück: „Das Attentat“ (1982) und „Die Entdeckung des Himmels“ (1992) – aber Vorsicht, beide Bücher sind echte Mulisch-Werke. Übrigens, Kollege Cees Noteboom empfahl: „Schwarzes Licht“ (1956).