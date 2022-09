Der Niederrhein und sein Platt – „Häppkes und Rütterkes“

Am Niederrhein. Haben Sie eine leichte Vorstellung davon, was gemeint ist, wenn jemand einen Schottelschlett nach einem Nöölpänz wirft? Cornelissen klärt auf.

Man darf sich freuen und wundern – gleichzeitig. Der Sprachforscher der Region, Dr. Georg Cornelissen, hat dem Niederrhein nun tatsächlich ein eigenes Büchlein gewidmet. „Es gibt wirklich nicht viele Dialekte in Deutschland, die das Glück haben, so ein Buch zu bekommen“, schmunzelt der gebürtige Kervenheimer.

„Gönne Kant“ und „Klompenball“

„Der Niederrhein und sein Platt“, heißt das Bändchen, das so phänomenale Dinge erklärt wie „gönne Kant“, „Klompenball“ und „Schottelplack“ oder unschlagbar niederrheinische Weisheiten wie „Prakesiere kömmt van ärme Lüj“ – hohe wissenschaftliche Untersuchung eines so kleinen Raums – da dürfen die Menschen in den Kreisen Kleve, Wesel, in Oberhausen, Duisburg, Krefeld und Kempen und auch die in Venlo und gar Nimwegen schon ein bisschen stolz drauf sein.

Wort für Wort Niederrhein. Foto: Greven Verlag Köln

Redensarten und Lieblingswörter hat Cornelissen zusammengetragen, erklärt sie, leitet sie ab, verführt Leserin und Leser zum Schmökern. Der Kölner Greven Verlag hat das Bändchen verlegt – auch das ist eher ungewöhnlich, denn Sprachgeschichte ist ein im Grunde trockener Lesestoff, der gerade einmal fachlich Eingeweihte begeistern kann – wenn, ja wenn der Autor nicht Georg Cornelissen hieße. Der vermag es wie kein anderer - und keine andere - anspruchsvolle Wissenschaft, dröges Faktentum und typische, fröhliche, niederrheinische Sprachwelt vergnüglich, ansteckend unterhaltsam und begeisternd zu erklären.

Humorig, unterhaltsam, wissenschaftlich

Humorvoll, informativ, schillernde Redewendungen die es nur hier gibt – in 20 in sich abgeschlossen Geschichten und Kapitelchen taucht Cornelissen ein in die tiefen Geheimnisse und Besonderheiten unseres Platt – spricht über auffällige Laute und ureigene Wortschätze, Dialektgrenzen und auch über das Verhältnis unserer Dialekte zum Niederländischen. Jedem Kapitelchen ist ein Zusatzkapitelchen (mit Wortartikeln) angehängt – 20 Häppkes und Rütterkes“, sagt der Wissenschaftler und schiebt hinterher: „Sie wissen doch, was Rütterkes sind?“ – nunja… also Rütterkes sind kleine, kross gebratene Speckwürfelchen, die Oma in früheren Zeiten übers Essen streute, heute würde man wohl schick von „Toppings“ sprechen.

Der Greven Verlag hat alle Erkenntnisse und schön erklärendes Kartenmaterial fein layoutet und ein Buch draus gemacht, das man gerne in Händen hält – sogar die feine Fadenheftung sieht schick aus – blau wie der Rhein, der alle Seiten des Niederrheins zusammenhält. Die Texte sind in für „ältere Augen“ angenehme größere Schift gesetzt… „Es lohnt sich, den niederrheinischen Dialekt als zusätzliche Sprache im Repertoire zu haben“, ist sich der Autor am Ende sicher. Und: „Platt ist Heimat, die sich hören lässt.“

Georg Cornelissen, „Der Niederrhein und sein Platt“, 108 Seiten, Greven Verlag, 12 Euro. Das Buch ist mit finanzieller Unterstützung des Förderkreises „För Land en Lüj“, der Sparkassen Rhein-Maas, am Niederrhein, Krefeld und RheinLippe und des LVR erschienen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein