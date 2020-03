Am Niederrhein. So ein Prüfungsmenü kostet Nerven - und da kann auch schon mal etwas schief gehen. Beim Young Stars Award kämpfte der Gastro-Nachwuchs um Titel.

Bei seinen niederrheinischen Regionalmeisterschaften vergab der Dehoga Nordrhein (Hotel- und Gaststättenverband) in seinen Ausbildungsberufen erstmals den „Young Star Award“. 17 Azubis aus den Kreisen Wesel und Kleve und aus Duisburg traten zum Wettstreit im Restaurant Hohe Mark in Wesel an.

Dabei war auch Koch-Azubi Niklas Reinholz. „Das war schon eine große Herausforderung“, sagte er nach der Preisverleihung. Zuvor hatte der junge Mann (2. Ausbildungsjahr) ein Drei-Gang-Menü für zehn Personen herzustellen – mit vorgegebenen Zutaten und in einer bestimmten Zeit. Dass ihm dabei ein Missgeschick passierte und das Fleisch nicht butterzart war, ärgerte ihn zwar, aber er nahm das sportlich. Von seinen Gästen, den Lesern der Seite „Wir am Niederrhein“, die das Prüfungs-Menü aufessen durften, wurde er mit großem Lob bedacht. „Es war total lecker!“

Marielle Cox deckt ihren Prüfungstisch ein. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die festlichen Tische wurden von den angehenden Hotelfachfrauen/-männern dekoriert. Das Thema war vorgegeben: Beethoven. Viel Kreativität haben die jungen Menschen hier an den Tag gelegt. Sichtlich nervös war der angehende Restaurantfachmann Alexander Wagner, der für den Service an seinem Tisch zu sorgen hatte. „Aber nur zu Beginn“, sagte er. Dann kam die Routine zurück. „Diese Meisterschaften sind sehr anspruchsvoll“, so Gudrun Marcath-Winschuh vom Berufskolleg Kleve. „Die jungen Leute machen das freiwillig, sind mit Begeisterung bei der Sache. Ihr Herzblut war deutlich zu spüren, die Gäste wurden mit großem Einfühlungsvermögen verwöhnt.“

Den Young Stars Award gewannen: Maraike Brand (Hotelfach), Waldhotel Tannenhäuschen Wesel; Franziska Sackers (Restaurantfach) Restaurant Hoevelmann Xanten; Midon Schmidt (Köchin) Seepark Janssen Geldern. Zum ersten Mal wurde in der „Kochliga“ ein Hygienepreis vergeben. Der ging an Jason Heckes (Landhotel Voshoevel) Schermbeck.