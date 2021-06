Der Atemweg ist eröffnet, im Kevelaerer Solegarten St. Jakob

Kevelaer. Tief ein- und tief ausatmen. Durchatmen. Im Solegarten des Marienwallfahrtsstädtchen Kevelaer lockt nun ein Atemweg - mit zwölf Stationen.

Beate Wargalla fackelt nicht lange. „Lassen wir doch einfach mal unsere Arme locker neben dem Körper schwingen, tief einatmen und vor allem: aus-at-men. Wir atmen alle viel zu oberflächlich, zu schnell und zu kurz!“ Und so wird denn die offizielle Eröffnung des „Kevelaerer Atemweges“ gleich eine kleine Trainingseinheit für die geladenen Gäste. „Atmen ist Leben“, sagt Frau Wargalla, seit vielen Jahren Atemtherapeutin in der Moerser Lungenklinik des Krankenhauses Bethanien. „Ausatmung ist immer Entspannung. Und: Wir atmen bitte alle durch die Nase ein und aus. Den Mund haben wir zum Sprechen.“

Gesund an Leib und Seele

An jeder der zwölf Stationen gibt es Experten-Tipps, hier zum Beispiel von Atemtherapeutin Beate Wargalla. Foto: Alina Peter / Stadt Kevelaer

Das Wallfahrtsstädtchen Kevelaer stellt sich gerade neu auf und versucht wacker, die Spiritualität eines katholischen Marienwallfahrtsortes mit der touristischen Suche nach Entspannung und Wohlfühlen zu vernetzen, besser: beides gleichberechtigt nebeneinander anzubieten.

Pilgern und atmen

„Wer pilgern will, kann das in Kevelaer seit hunderten von Jahren wunderbar tun“, so Bürgermeister Dominik Pichler. „Wer etwas für seine körperliche Gesundheit tun will, kann das im Solegarten St. Jakob verwirklichen. Und wer beides tun möchte, kann das nun auch.“ Kevelaer als Ort, an dem sich Körper, Geist und Seele finden.

Gerade feierte das Gradierwerk an der Hüls, knapp 800 Meter von der Gnadenkapelle im Zentrum entfernt, seinen ersten Geburtstag. Kneipp-Becken, Barfußpfad, eine Boule-Bahn und ein Bibelgarten sind schon dazu gekommen. Und nun zwölf Stationen des „Atemweges“. Gedacht für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben (Asthma, Lungenerkrankung, Covid-Spätfolgen) aber auch für gesunde Menschen, die sich Gutes gönnen und ihre Gesundheit trainieren wollen. Und das Inhalieren der Sole am und im Gradierwerk gleich nebenan tut das Übrige.

Alle zwölf Stationen sind mit kleinen Tafeln ausgestattet, in denen die Moerser und Kevelaerer Experten Übungsanleitungen hinterlegt haben – und wer will, kann sich alle Tipps und Infos gleich per QR-Code aufs Handy laden. Einatmen, ausatmen, durchatmen, Luft holen, Pause machen. „Kevelaer ist auf dem Weg vom staatlich anerkannten Erholungsort zum Kurort“, sagt Hans-Josef Thönnissen, Geschäftsführer der Stadtwerke, nicht ohne Stolz – und Zuversicht.

Gemütlich schlendern und dabei atemen üben…. Das Gradierwerk ist einen Steinwurf nur entfernt. Foto: Alina Peters / Stadt Kevelaer

Und schnell betonen Bürgermeister und Mediziner, dass das Wasser aus der Kevelaerer Quelle kein Heilwasser im religiösen Sinne ist und sein will – alles ist wissenschaftlich fundiert, balneologisch untersucht und ausgearbeitet, so die Medizinerin Dr. Elke Kleuren -Schryvers, die die Kurstadt-Entwicklung Kevelaers medizinisch begleitet, ehrenamtlich.

Experten der Lungenklinik am Krankenhaus Bethanien Moers sind dabei

Dafür steht auch die Fachabteilung des Moerser Krankenhauses Bethanien, die aus der Lungenklinik gleich drei Fachleute schickt -- die ihren Atemweg-Dienst ebenfalls ehrenamtlich tun.

Das ist ungewöhnlich, aber, so Lungenfachmann Dr. Patrick Stais, „das Atemweg-Projekt in Kevelaer ist echt der Kracher.“

Coronalage entspannt sich

Und wer einfach „nur“ mal verschnaufen möchte – Ruheliegen und Bänke entlang des Gradierwerkes laden zur kleinen Auszeit ein – und man kann sich eine feine Meeresbrise um die Nase wehen lassen.

Die aktuelle Corona-Lage entspanne sich weiter, so Dr. Patrick Stais. „Die Menschen erkranken an Covid, ja, aber wir sehen kaum noch dramatische Verläufe – und wenn, dann sind es nicht mehr zehn oder zwölf Fälle am Tag.“ Und: „Wir erwarten weiterhin einen Rückgang der dramatischen Verläufe. Ich denke, dass wir bald unsere spezielle Corona-Station im Krankenhaus Bethanien nicht mehr brauchen werden.“

