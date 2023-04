Den Haag: Umwelthilfe stoppt Gasbohrung vor Borkum mit Klage

Den Haag. Mit einer Klage hat die Deutsche Umwelthilfe geplante Gasbohrungen vor Borkum vorerst gestoppt. Gericht in Den Haag gab der Organisation Recht.

Ein Gericht in Den Haag hat Bauarbeiten zur Vorbereitung neuer Gasbohrungen im Wattenmeer vorerst untersagt. Das niederländische Gas- und Ölunternehmen One-Dyas dürfe vorerst in dem Gebiet keine Bohrplattform errichten und Kabel anlegen, urteilte das Verwaltungsgericht am Dienstag. Schäden für die Natur könnten nicht ausgeschlossen werden.

Die „Rechtsbank“ in den Niederlanden hat damit einem Antrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zugestimmt und eine einstweilige Verfügung gegen das niederländische Unternehmen One-Dyas erlassen. So habe die DUH gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen einen bedeutenden ersten Erfolg in ihrer Klage gegen neue Gasbohrungen in der Nordsee erzielt, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

„Das Urteil der Rechtbank Den Haag ist ein wichtiger Schritt für den Schutz der Nordsee und hat Signalwirkung für andere sensible Meeresgebiete“, so Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer. „Wir fordern One-Dyas auf, sich an das Urteil zu halten und der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen insgesamt den Rücken zu kehren.“ Es dürfe weltweit keine weitere Erschließung neuer Öl- und Gasfelder geben.

Mit einer neuen Förderplattform soll ein Gasfeld in der Nordsee erschlossen werden, das sich je zur Hälfte unter der niederländischen und deutschen Nordsee befindet. Die Plattform befindet sich knapp 500 Meter vor der deutschen Seegrenze und in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer sowie mehrerer Natura 2000-Gebiete. Die DUH warnt, dass die Erdgasförderung im sensiblen Ökosystem des Wattenmeeres den Erhalt der biologischen Vielfalt gefährde und den Klimazielen widerspreche.

„Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass unsere Kritik und unsere Bedenken ernst genommen und entscheidungsrelevant sind“, wird auch Jürgen Akkermann, Bürgermeister der Stadt Borkum, in der DUH-Meldung zitiert. „Das macht Hoffnung für das laufende Gerichtsverfahren. Hiermit wird auch gezeigt, dass es in Zukunft ein ökologisches Wirtschaften braucht, um unsere Lebensgrundlage zu sichern.“

Hoffnung auf verstärkten Schutz des Wattenmeeres

„Die europäischen Rechtsvorschriften zum Naturschutz sind sehr streng. Das hat der niederländische Gerichtshof heute anerkannt“, sagte auch Bondine Kloostra, niederländische Anwältin, die die Klage der Umweltorganisationen vertrat.

Die DUH und die anderen Umweltorganisationen hoffen nun, dass das Urteil auch in Zukunft zu einem verstärkten Schutz der Nordsee, anderer Meeresgebiete und dem Einhalten von Klimazielen beiträgt. Das Öl- und Gas-Unternehmen müsse nun mit seinem Vorarbeiten warten, bis das Gericht entscheidet, ob überhaupt weitere Bohrungen erlaubt werden. Allerdings könne das Unternehmen gegen die Verfügung juristisch vorgehen.

Der Baustopp gilt solange, bis das Gericht im Hauptverfahren über die Klage gegen die Gasbohrungen entschieden hat. Das ist voraussichtlich im September. Mehrere deutsche und niederländische Umweltorganisationen sowie die Stadt Borkum hatten eine einstweilige Verfügung gegen die Bauarbeiten gefordert. (red./epd/dpa)

