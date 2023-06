Niederlande Den Haag: Neue Bauernpartei stärkste Kraft in Erster Kammer

Den Haag. Die neue BBB-Partei wurde bei den niederländischen Provinzwahlen auf Anhieb stärkste Kraft – und nun auch in der Ersten Kammer des Parlaments.

In den Niederlanden ist die neue rechtspopulistische Bauerbürgerbewegung (BBB) erwartungsgemäß stärkste Kraft in der Ersten Kammer des Parlaments geworden. Im März hatten die Niederländer die Parlamente ihrer Provinzen gewählt - diese bestimmten nun am Dienstag die Zusammenstellung der Ersten Kammer, vergleichbar dem deutschen Bundesrat.

Die BBB war bei den Wahlen auf Anhieb stärkste Kraft im Land geworden. In der Ersten Kammer hat sie nun 16 Mandate. Alle vier Parteien der Regierungskoalition erhielten nach dem vorläufigen Endergebnis in der Kammer insgesamt 24 von 75 Sitzen - zwei Sitze mehr als nach den Prognosen vom März erwartet.

Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte ist daher nicht gezwungen, mit den Rechtspopulisten zusammen zu arbeiten. Er kann auch mit der gemeinsamen Fraktion aus Grünen und Sozialdemokraten eine Mehrheit finden. Das wird vor allem für umstrittene Themen wie Asylpolitik, Umweltauflagen für die Landwirtschaft und Klimaschutz erwartet. (dpa)

