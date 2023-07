Den Haag: Mehrheit der Regierung sind erstmals Frauen

Den Haag. In den Niederlanden stellen durch einen Ministerwechsel erstmals Frauen die Mehrheit der Regierung. Das ist weltweit noch immer eine Seltenheit.

Erstmals ist in der niederländischen Regierung die Mehrheit der Posten mit Frauen besetzt. Das berichtet der öffentlich-rechtlicher Sender NOS im Nachbarland.

In nur 13 Ländern der Welt sei dies laut Daten der Vereinten Nationen der Fall, heißt es in dem Bericht – darunter in Spanien, Frankreich, Ruanda, Kanada, Kolumbien und Albanien. Deutschland zählt nicht dazu. Weltweit sind Frauen in der Politik unterrepräsentiert.

Mit der Ernennung der neuen Bildungsministerin Mariëlle Paul am Dienstag hatte sich das Geschlechterverhältnis innerhalb der niederländischen Regierung geändert. Unterdessen hatte die niederländische Finanzministerin und Vize-Regierungschefin Sigrid Kaag erst vergangene Woche wegen anhaltender Einschüchterungen und Drohungen ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Kaag sprach beklagte auch Frauenfeindlichkeit.

Das aktuelle niederländische Kabinett mit 29 Köpfen zählt elf Ministerinnen und vier Staatssekretärinnen. Wie das Verhältnis künftig aussieht, wird sich nach den Neuwahlen im November zeigen. Die aktuelle Regierung zerbrach im Streit um die Migrationspolitik und ist nur noch geschäftsführend im Amt. (mh)

