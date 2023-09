Den Haag: Aktivisten wollen trotz Verbot Autobahn blockieren

Bei einer ähnlichen Protestaktion in Den Haag waren Ende Mai nahezu 1600 Demonstranten zeitweise festgenommen worden.

Den Haag. Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben angekündigt, am Wochenende einen Abschnitt der Abschnitt der Autobahn A12 in Den Haag zu blockieren.

Autofahrerinnen und Autofahrer in den Niederlanden müssen am Wochenende im Großraum Den Haag wieder mit erheblichen Störungen aufgrund einer Straßenblockade durch Klimademonstranten rechnen.

Ungeachtet eines Verbots hat die Organisation Extinction Rebellion (XR) angekündigt, den nahe des niederländischen Regierungs- und Parlamentssitzes verlaufenden Abschnitt der Autobahn A12 von Samstagmittag an „permanent“ zu sperren.

Die nunmehr achte Protestaktion auf der A12 werde erst beendet, wenn die Niederlande sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe streichen. XR wirft der Regierung in Den Haag vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.

Justizministerin Dilan Yeşilgöz rief die Organisation nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP am Freitag auf, von einer Blockade der Schnellstraße abzusehen und stattdessen an Orten in Den Haag zu demonstrieren, wo dies erlaubt ist.

Niederländische Regierung will fossile Subventionen abbauen

Der für Klima und Energie zuständige Staatsminister Rob Jetten erklärte, die Regierung sei „vollauf damit beschäftigt“, fossile Subventionen abzubauen. Bei einer ähnlichen Protestaktion von XR auf der A12 waren Ende Mai nahezu 1600 Demonstranten zeitweise festgenommen worden.

An der Auflösung der Blockade waren seinerzeit deutsche Bundespolizeikräfte in Wasserwerfern beteiligt. Rechtsgrundlage dafür sei der deutsch-niederländische Polizeivertrag gewesen, hieß es im Bundesinnenministerium. (dpa)

