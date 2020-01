Delfter Prinsenhof widmet Maler Pieter de Hooch Ausstellung

Um Pieter de Hooch aus dem überlangen Schatten von Jan Vermeer zu holen, bedarf es nicht des Lichts, sondern der Perspektive. Denn die beherrschte der niederländische Maler Pieter de Hooch in besonderem Maße. Und hebt sich damit von seinem Zeitgenossen Jan Vermeer ab, der bis heute als der bekanntere Künstler Delfts und Meister des Lichts gilt.

Die Mutter, circa 1661 - 1663, Staatliche Museen zu Berlin Foto: Jörg P. Anders / PR Museum Prinsenhof Delft

Beide Maler lebten Mitte des 17. Jahrhunderts in der südholländischen Stadt. Beide brillierten darin, das Licht in Öl einzufangen, am tief- bis stahlblauen Himmel, auf der grau bis grünen Wasseroberfläche, in den dunklen, bürgerlichen Interieurs. Beide hängen gut 350 Jahre nach ihrem Tod in den bekanntesten Museen der Welt.

Weltberühmt, aber nicht für seine Person

Pieter de Hooch, so scheint aber, glänzt bislang nur im Licht des Goldenen Zeitalters. „Sein Werk ist einerseits weltberühmt, hängt in den besten Museen und Themenausstellungen zur niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts. Andererseits bekommt de Hooch wenig Aufmerksamkeit als einzelner Künstler. Er hat also noch etwas sehr Unbekanntes an sich“, sagt Anita Jansen vom Museum Prinsenhof. Davon sei die Kuratorin fasziniert gewesen. „Er verdient ein eigenes Podium in den Niederlanden und in Europa.“

Daher die Idee zur monografischen Schau in Delft. Die erste in den Niederlanden überhaupt, die Leihgaben aus Häusern wie der National Gallery London und Washington oder der Wiener und Berliner Gemäldegalerie im geschichtsträchtigen Prinsenhof zusammenbringt. In dem ehemaligen Kloster wurde 1584 Willem van Oranje ermordet.

Ein Meister, zurück in seiner Heimatstadt

Leinwände und Screens hängen beieinander. Foto: Ivo Hoekstra / PR Museum Prinsenhof Delft

2010 gab es bereits die ersten Ideen zur Schau, die nun mit dem Jubiläumsjahr des Goldenen Zeitalters zusammenfällt. „Wir haben keinen eigenen de Hooch hier im Museum. Die Ausstellung war also eine Möglichkeit, einen Meister aus Delft in seiner Heimatstadt zu zeigen“, so Jansen. Nicht nur auf den kleinen Formaten der gerahmten Leinwände, sondern auch auf großen Bildschirmen offenbaren sich die Motive der Ausstellung. „Wir wollen unsere Besucher gut beobachten lassen. Auch, damit sie die Details in den Gemälden wieder erkennen.“

Perspektive, Licht, Räume – de Hoochs „Spezialitäten“. Die habe er in „einer sehr kurzen Zeit in ein total neues Genre verwandelt.“ Die Innenhöfe nämlich – prächtig, licht und hell, wie Anita Jansen sagt – eine echte Innovation aus kunsthistorischer Sicht. In „Frau und Kind bei einer Bleichweise in Delft” sei das ablesbar. Bemerkenswert sei dabei: „Das ist keine echte Stadtansicht im Hintergrund.“ Beide Kirchtürme seien real, ihre Nähe zueinander aber künstlerische Freiheit.

De Hooch baut seine eigene Stadtansicht

Frau mit Kind bei einem Bleichfeld, circa 1657 -1659, Rothschild Collection (Waddenson). Foto: mike Fear / PR Museum Prinsenhof Delft

„De Hoochs Perspektive ist hier noch nicht perfekt, er probiert sich noch aus“, sagt Jansen. Ein Bauhistoriker hatte jüngst jenen Platz in der Stadt ausfindig gemacht, an den diese Szene wohl angelehnt ist. „Im Bereich um das Museum wird de Hooch seine Inspiration gefunden haben. Die Stadt hat sich seitdem nicht sehr verändert“, so die Kuratorin. „In diesem Gemälde kommt viel zusammen. De Hoochs großer Sprung, sein Fokus auf die Perspektive. Und seine Liebe für verfallenes Mauerwerk – sein Vater war Maurer.“

Der berühmtere Delfter Maler – Jan Vermeer – hingegen habe sich stärker auf die Emotion seiner Figuren konzentriert, sagt Jansen. Ungebrochen der Bann seines Mädchens mit dem Perlenohrgehänge – keine 15 Kilometer entfernt im Haager Mauritshuis – deren glitzernde Augen sich aus dem Dunkeln hinaus dem Betrachter zuwenden. Bei Pieter de Hooch scheinen die Figuren eher den Zweck zu erfüllen, den Raum zu füllen und deren perspektivischer Ausarbeitung zu folgen. Ihre Gesichter zeigen sich wenig ausgearbeitet, oft wenden sie sich vom Betrachter ab. Die Figuren seiner Gemälde, so zeigten Untersuchungen, habe de Hooch oft verändert. Seine Raumkonstruktionen kaum.

Eine Stadt, zwei „Meister“

De Hoochs „bloeiperiode“ – seine Blütezeit – habe zwischen 1650 und 1660 in Delft stattgefunden, noch bevor der Maler nach Amsterdam zog. Vermeer hingegen blieb in Delft – und erlangt durch die begeisterte Rezeption im 19. Jahrhundert Weltruhm als Maler der Stadt und Nationalfigur, erklärt Anita Jansen. Und wurde so bekannt, „dass er einen Schatten über alle Künstler warf, die ebenfalls in Delft lebten.“

Noch im 18. Jahrhundert sei de Hooch genauso beliebt gewesen wie Vermeer. Dass sich die beiden Künstler in der kleinen Stadt begegneten, ist wahrscheinlich, aber nicht belegt. „Wir wissen, dass sie beide in der Lukasgilde eingeschrieben waren“, so Jansen. Als Konkurrenten seien sie erst im Nachhinein bezeichnet worden. „Wir wollen auch nicht ausdrücken, dass de Hooch Vermeer übersteigt. Aber de Hooch war der Innovator dieser Zeit.“

>>> Infos zur Ausstellung

Noch bis zum 16. Februar läuft die Ausstellung “Pieter de Hooch in Delft. Aus dem Schatten Vermeers.” Das Museum hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 17,50 Euro für Erwachsene, für Kinder von vier bis 18 Jahre 6,50 Euro. Für die Ausstellung gilt ein Zuschlag von 5 Euro für Erwachsene, für Kinder 2,50 Euro – inklusive Audioguide. Tickets gibt es auch online. Eine Stadtwanderung führt auf zehn Etappen zu Pieter de Hoochs Leben durch die Innenstadt. Die Broschüre mit Informationen gibt es gratis im Museum.