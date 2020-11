Am Niederrhein. Als Zwölfjähriger wurde Detlef Lichtrauter in die Kur verschickt. Er kam nicht gesund zurück, sondern schwer traumatisiert. Kein Einzelschicksal.

Seine Geschichte ist so schlimm, dass selbst die Mutter sie nicht glauben wollte. Erst knapp 20 Jahre später erzählte er ihr davon. Sie fragte bloß: „War es denn wirklich so schlimm?“ – Ein Protokoll des Schreckens:

„1973, als ich zwölf Jahre alt war, schicken mich meine Eltern in den Sommerferien zur Kur. Ich galt als zu dünn und sollte innerhalb von sechs Wochen aufgepäppelt werden. Wahrscheinlich auf Anraten eines Kinderarztes. Verschickt wurde ich über die Ruhrkohle AG, mein Vater war Bergmann.

Das Kindersanatorium Haus Bernward in Bonn-Oberkassel war eine Villa mit Park, nah am Rhein gelegen. Ein sehr großes Haus mit einer Eingangshalle, der Fußboden aus Marmor, an den Wänden schwere, dunkle Holzvertäfelungen. Ein imposanter Bau, der natürlich Eindruck machte und besonders auf ein Kind bedrückend oder einschüchternd wirken konnte. Aber das war gar nicht das Problem.

Ein Bild von Haus Bernward in Bonn-Oberkassel, früher ein Kindersanatorium, in dem Verschickungskinder untergebracht waren. Foto: privat / Initiative Verschickungskinder, NRW

Schon die Begrüßung war sehr abweisend. Von da an herrschte ein Kommando-Ton. Meist wurden nur Ein- oder Zwei-Wortsätze gesprochen: ‚Runtergehen‘, ‚Hinsetzen!“, ‚Mund halten!‘. Wir wurden sofort in einen Keller geführt, saßen zusammen auf einem Flur und mussten einzeln in einen Behandlungsraum gehen. Dort wurden wir auf Läuse untersucht und dabei sehr rabiat angefasst.

Danach mussten wir eine Postkarte an unsere Eltern schreiben. Der Text wurde diktiert. Im Sinne von: „Liebe Mutti, lieber Papa, ich bin gut angekommen, das Wetter ist schön, mir gefällt es sehr gut hier, liebe Grüße…“ Dieser Vorgang wiederholte sich jede Woche. Karten, auf denen von Heimweh die Rede war, wurden vor unseren Augen zerrissen und mussten neu geschrieben werden. Alle Post wurde zensiert.

Bettnässer: Hosen runter!

Wir schliefen in einem Saal mit Betten für etwa acht bis zehn Kinder. Mir wurde ein Bett direkt am Fenster zugewiesen. Von dort konnte ich hinüber bis ans andere Ufer des Flusses gucken. Jungs und Mädchen waren getrennt untergebracht, jeweils auf einer Etage. Die Waschräume und Toiletten befanden sich auf dem Flur.

Meine Eltern hatten mir ein kleines Paket mit Süßigkeiten mitgegeben. Das wurde mir, wie allen anderen auch, direkt abgenommen. Zwei, drei Mal wurden einige dieser Sachen an alle Kinder verteilt. Natürlich wäre es reiner Zufall gewesen, tatsächlich etwas von dem abzubekommen, was man selbst mitgebracht hat.

Morgens wurden wir geweckt und mussten auf die Toilette gehen. Dann hieß es: ‚Anziehen!‘, ‚Betten machen!‘, ‚Runter zum Frühstück!‘. Ich sollte ja an Gewicht zunehmen, so bekam ich in der ersten Woche zwei Scheiben Graubrot, zugeklappt, dazu eine Tasse Milch oder Tee. In der zweiten Woche gab es drei, ab der dritten Woche vier Schreiben Brot. Ich musste solange sitzen bleiben, bis ich alles aufgegessen hatte. Ob ich Hunger hatte, was mir schmecken würde, danach wurde ich nie gefragt.

Ein besonders schlimmes Ritual gab es zum Ende des Frühstücks. Alle Kinder, die ins Bett gemacht hatten, mussten sich melden, nach vorne kommen und vor versammelter Schar die Hosen runterlassen. Sie bekamen eine Spritze in den Po gerammt. Eine peinliche Situation. Nach einer Woche wurde diese Art der Behandlung in den Keller verlegt. Aus Akten geht hervor, dass diesen Kindern Aqua Dest gespritzt wurde, sprich destilliertes Wasser. Demnach handelte es sich um eine reine Bestrafungs- und Disziplinierungsmaßnahme.

Folgeschäden durch Medikamente?

Beim Mittagessen war besonders bitter: Für jedes Kind gab es bloß jeweils ein Glas Wasser. Eine Szene werde ich nie vergessen: Einmal gab es Linsensuppe. Mir gegenüber saß ein Junge, der einen Teil der Suppe in seinen Teller erbrach. Eine Betreuerin kam dazu, schnauzte ihn an und zwang ihn, seinen Teller Suppe auszulöffeln, mit dem Erbrochenem. Wir anderen Kinder hatten diesen Vorgang nicht zu kommentieren, weder gestisch noch mimisch. Es herrschte Totenstille.

Danach galt eine zweistündige Mittagsruhe, die unbedingt einzuhalten war. Jeder musste sich ins Bett legen und schlafen. Jedenfalls waren die Augen zu schließen. Eine Aufseherin schlich durch die Räume und kontrollierte uns. Wer seine Augen offenhielt, bekam eine Ohrfeige. Kinder, die unruhig lagen, wurden sediert. Es wurden Schmerzmittel verabreicht, allein mit dem Ziel, die Kinder ruhig zu stellen, damit ein reibungsloser Ablauf im Haus gewährleistet war. Medizinische Gründe spielten dabei keine Rolle.

Beim Abendessen gab es wieder Brote und überhaupt nichts mehr zu trinken, damit später niemand auf die Toilette musste. Schon tagsüber war das Trinken streng reglementiert. Wer zwischendurch Durst hatte, der bekam nichts. Alles wurde überwacht, sogar der Gang zur Toilette. Wer zwischendurch musste, der musste es sich verkneifen. Beim Essen galt absolutes Redeverbot. Wer es dennoch wagte, auch nur zu flüstern oder zu tuscheln, wurde scharf und unter Drohungen ermahnt, es sofort zu unterlassen.

Detlef Lichtrauter ist kein Einzelfall. Bundesweit melden sich immer mehr Verschickungskinder. Foto: Ingo Plaschke / pla

Am Ende des Abendessens mussten wir unseren Kopf in den Nacken legen. Eine Betreuerin ging mit einer Plastikdose herum. Daraus entnahm sie jeweils eine Tablette und warf diese jedem Kind in den Hals. Wir mussten die Pille ohne Wasser runterwürgen. Damals wussten wir nicht, was es damit auf sich hatte. Heute ist bekannt, dass es Implentol und Protactyl war. Ob die sinnlose Einnahme dieser Psychopharmaka bei uns gesundheitliche Schäden nach sich zieht, ist noch nicht bekannt.

Nachts herrschte strikte Bettruhe. Eine Nachtschwester machte regelmäßig Kontrollgänge. Trotzdem schlichen wir uns in die Waschräume. Dort lagen die Leitungen über Putz. Darin stand noch Restwasser, obwohl die Hauptwasserleitung jeden Abend abgesperrt wurde. Wir haben alle Wasserhähne aufgedreht, jeden Abend musste ein anderer Junge kräftig ins erste Rohr pusten, damit das Restwasser aus den Hähnen tröpfelte. So bekam jeder von uns wenigstens zwei, drei Schlucke ab. Natürlich wurden wir ab und zu erwischt. Manchmal blieb es bei einem Donnerwetter. Einmal aber wurde die größte Drohung wahr gemacht: Der Ruf nach Dr. Müller.

Dr. Müller: behandelnder Arzt und Angstperson

Dr. Müller war der Leiter des so genannten Sanatoriums. Ein ungeduldiger, jähzorniger Mann, der allein durch sein Auftreten Angst und Schrecken verbreitete. Sein Zimmer lag direkt neben dem Speisesaal. Er war sehr lärmempfindlich, schon beim leisesten Geräusch konnte er aufspringen – und schlug direkt zu. Er war auch der behandelnde Arzt im Haus. Wenn er Spritzen gab, tat er dies nicht wie jeder normale Arzt. Er rammte sie jedem Kind in den Hintern, so dass jedes einzelne aufschrie. Wer auch noch zu heulen anfing, dem schlug er mit der Hand auf den nackten Po.

In jener Nacht kam er in einem seidenen Pyjama zu uns in den Schlafsaal hinauf. Er fragte die Nachtschwester bloß: ‚Wer?‘. Die Nachtschwester zeigte auf vier, fünf Jungs.

Schnurstracks ging er zum ersten Bett, riss dem Jungen die Decke und die Hose herunter und versohlte ihnen, wie man landläufig sagt, den nackten Arsch. Dann kämpfte er sich von Bett zu Bett weiter. Bis er vor meinem Bett stand, längst schwer atmend, weil er die anderen Jungen mit ganzer Kraft verdroschen hatte.

Es war die angsterfüllteste Situation, die ich bisher in meinem Leben gefühlt habe. Er trat neben mich, beugte sich über mich und fragte mit lauter, schneidender Stimme: ‚Na, wird hier auch geschlafen?‘. Ich rührte mich nicht, hielt die Luft an und flehte innerlich, dass er mich in Ruhe lassen möge. – Er ließ mich in Ruhe.“

Verschickungskinder: Hintergrund und Hilfe

Verschickung – das war ab Ende der 1940er Jahre bis in die Neunziger der gängige Begriff für das Verbringen von Kindern ab zwei Jahren in Erholungsheime und Kurkliniken. Es geschah meist für sechs Wochen im Ganzjahresbetrieb. Es soll mehr als 839 Standorte gegeben haben, viele privat geführt. Missstände wurden lange Zeit als Einzelschicksale abgetan. Die bundesweite „Initiative Verschickungskinder“ betreibt seit 2019 Aufklärung, Aufarbeitung und Erforschung . Für NRW koordiniert Detlef Lichtrauter die Öffentlichkeitsarbeit. Kontakt: Detlef Lichtrauter, Initiative Verschickungskinder , Parkstraße 13, 47661 Issum. Email: verschickungskind@t-online.de. Homepage: www.verschickungsheime.org (hier können Opfer auch öffentlich berichten).