Das Plastikentchen und die Bärenkinder...

Im Königlichen Burgers’ Zoo streben wir nach möglichst natürlich eingerichteten Tiergehegen. Kletterstrukturen, Bepflanzung, Bodenbeschaffenheit und sogar Gegenstände zur extra Beschäftigung der Tiere sollen zum Lebensraum der betreffenden Tierart in der Wildbahn passen. Da sticht die überdimensionale knallgelbe Badeente im Gehege der Malaienbären extra ins Auge!

Constanze Mager, Biologin im Burgers’ Zoo in Arnheim. Einmal im Monat schreibt sie für uns, - und berichtet u.a. aus Wissenschaft und Forschung im Zoo. Foto: Theo Kruse / Burgers` Zoo Arnheim

Wie passt die denn zur Zoophilosophie? Man sieht es ihr nicht an, aber die Badeente war ein wissenschaftliches Forschungsthema. Oder eigentlich vielmehr: der Umgang, den die vier Monate alten Bärenzwillinge mit der Badeente an den Tag legten.

Seltenes Jungtierglück – und dann auch noch Zwillinge

Malaienbären, die mit ihrem kurzen Fell eher an Rottweiler erinnern als an zottige Bären, sind die kleinste Bärenart. Als Tropenbewohner von Südostasien sind sie leider vom Aussterben bedroht. Im Zoo besteht wohl ein Zuchtprogramm für Malaienbären, aber Geburten sind recht selten.

Sind Malaienbären misstrauisch?

Umso erfreuter war das Team des Burgers‘ Zoo über die Geburt von Zwillingen im letzten Mai, und auch noch einem einzelnen Jungtier von einem anderen Weibchen einige Wochen später. Wie alle Bären kommen Malaienbären ganz klein und hilflos zur Welt. Erst mit mit ungefähr 2,5 Monaten verlassen sie die Wurfbox und beginnen mit dem Erkunden der Welt. In dieser Periode die Verhaltensentwicklung der Jungtiere zu beobachten und zu dokumentieren, ist eine nettes Thema für ein Projekt von Biologiestudenten.

Eine Masterstudentin aus Nimwegen stellte sich jedoch einer noch anspruchsvolleren Aufgabe. Auf Anregung der Zuchtprogrammkoordinatorin und etlicher asiatischer Bären-Auffangstationen sollte sie untersuchen, ob die Jungbären „Neophobie“ entwickeln. Das heißt nichts anderes, als Misstrauen gegenüber Neuem.

Für Zoo Serie auf NR, Nachwuchs bei den Malaienbären in Burgers' Zoo Arnheim Foto: Joke Kok / Burgers' Zoo Arnheim

Bei Menschenkindern kennt man diesen Entwicklungsschritt ebenfalls: erst sind die Kleinen Jedermannsfreunde, aber ab einem gewissen Zeitpunkt „fremdeln“ sie. Bei einigen Bärenarten ist bekannt, dass die Jungtiere im Alter von drei, vier Monaten noch unbefangen und neugierig auf alle neuen Objekte und Reize zugehen, sie aber irgendwann zwischen vier und sechs Monaten beginnen, eher ängstlich zu reagieren.

So ein Jungbär weiß in dem Alter offensichtlich schon, was in seiner Umgebung ‚normal‘ ist. Etwas Neues kann ja vielleicht auch gefährlich sein. Daher hat einige Vorsicht bei den langsam selbstständig werdenden Bärchen auch einen Anpassungswert.

Gießkanne, Hühnergegackerund Lavendelspray

Zwei Monate liefen die Tests, wobei die jungen Bären und ihre Mutter mehrmals wöchentlich einem neuen Reiz ausgesetzt wurden. Das Finden von geeigneten Reizen erforderte einige Denkarbeit. Zum ersten sollten die Reize ganz sicher für alle drei Tiere neu sein. Auch für die Mutter, da diese sonst vielleicht anders reagieren würde und die Jungen ihre Verhalten kopieren könnten.

Zum zweiten mussten Objekte den starken Bärenklauen gewachsen sein und nicht gleich in Einzelteile zerlegt und aufgefressen werden. Und dann galt es auch noch die Sinnesorgane der Bären zu beachten. Die sind nämlich nicht solche Augentiere wie wir Menschen, sondern laufen in der Natur vor allem ihrer Nase hinterher.

Studentin Isa Spiero hat die Bären also zum Beispiel mit Lavendel- und Pfefferminzdüften konfrontiert, Trompetenmusik und Hühnergegacker abgespielt und Gießkanne und Badeente im Gehege platziert. Nach dem Anbieten des neuen Stimulus wurde jeweils eine Stunde gefilmt und alles ausgewertet. – Und was kam ‘raus? Recht unerwartet zeigten die Bären mit ihrem superguten Riecher praktisch gar kein Interesse an den verschiedensten Düften. Bei den Geräuschen zogen Tierlaute viel mehr Aufmerksamkeit auf sich als andere, mechanische Geräusche, auch wenn Maleienbären doch eigentlich in der Natur nie ein Pferd wiehern oder gar einen Seehund rufen hören würden.

Constanze Mager – hier im „Mangroven-Haus“. Da wohnt auch eine Seekuh-Familie. Foto: wasch

Am faszinierendsten fanden sie die Gegenstände, die sie vor allem als Spielobjekt annahmen. Und wenn so ein Verkehrskegel beim Anstupsen einfach umfällt, erschreckt ein Jungbär sich schon auch mal kurz. Die Entwicklung hin zu einer deutlichen Abneigung und Vorsichtigkeit gegenüber Neuem konnte die Beobachterin nicht feststellen.

Malaienbären sind neugierig -ein Leben lang

Ebensowenig wie Neophobie bei mit der Flasche aufgezogenen jungen Malaienbären in Auffangzentren in den Tropen aufzutreten scheint. Auch bei einer Naturaufzucht von der Mutter in einer Zooumgebung zeigte sich dieser Verhaltenstrend nicht.

Möglicherweise tritt Neophobie bei Malaienbären im Gegensatz zu anderen Bärenarten nie auf.

Vielleicht, weil der Malaienbär der einzige echte tropische Waldbewohner unter den Bären ist und ein dermaßen komplexer Lebensraum für einen Allesfresser eher lebenslange Neugier und Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber fördert. Wir wissen es nicht, aber die Bärchen erfreuten sich an eher unkonventionellen Spielobjekten – und wir uns an ihrer Verspieltheit!