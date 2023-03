Das leuchtende Gespinst der Wunder...

Duisburg. Wundersames geschieht in der Duisburger Karmelkirche im Innenhafen. Sieben Kunstschaffende verzaubern – Gruftgucken inklusive.

Das Gespinst. Im Dunkeln leuchtet es. Magisch. Im Hellen lockt es die Neugier in uns… wo kommt es her, wo will es hin, was ist das überhaupt? Sieben Kunst schaffende Menschen aus Duisburg haben sich da ihre ganz eigenen Gedanken zum Thema Wunder gemacht – dem großen Schwerpunktthema der aktuellen, der 44. Duisburger Akzente. Und sie haben einen herausfordernden, geschichtsträchtigen und nach wie vor inspirierenden Ort für ihre „Wundertüten“ gefunden: die kleine, knuffige Karmelkirche am Innenhafen. Die Riesen-Metallspinne am Eingang deutet schon von Weitem an: Obacht, etwas ist hier anders als sonst.

Leuchtende Fäden in der Gruft

Und im Dunkeln leuchtet das Gespinst…. die Arbeit von Georg Overkamp. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Und dann sind da überall diese Fäden … über den Köpfen, in den Baumkronen, an den Wänden, im Haus, geradezu magisch ziehen sie die Besucher in die Kirche und, ja, in die Gruft hinein. Die uralte Grablege mit Gebeinen ist ansonsten nur bei Führungen oder Anfrage geöffnet.

Dunkel, schaurig und ein Ei aus Alabaster

Dunkel ist es, ein wenig schaurig, tief unter der Erde, doch das Gespinst, das im Schwarzlicht hellgelb lockt, weist den Weg und führt zu einem – Ei aus Alabaster. Strahlend weiß – der Anfang von allem leuchtet neben dem Ende von allem – aber ist das Ende auch das Ende? Oder beginnt dann nicht erst das größte Wunder, das wir denken können?

So bestens philosophisch eingestimmt lässt der kleine Kunst-Spaziergang in der oberirdischen Karmelkirche gleich viele Seelenfenster aufploppen. Das Tageslicht strahlt durch die wunderbar farbigen Fenster – vorn am Altarraum, rechts und links, bewegen sich die rechteckigen Acryl-Plättchen eines nur scheinbar zufällig angeordneten schwebenden Kunstwerks – blauviolettweiß - im leichten Luftzug – wenn man im richtigen Moment davor steht, formen all diese Plättchen ein: Ei – was für ein Wunderwerk ist doch ein Ei, was wächst, was lebt, was kommt alles aus ihm hervor...

Sieben Kunstschaffende aus Duisburg haben kreative Wundertüten gepackt. Zu sehen in der Karmelkirche am Innenhafen in Duisburg, v.li. Georg Overkamp, Silvia Kemmer, Marayle Küpper, Arno Bortz, Ingrid Handzlik, Wilfried Weiß und Yvonne Höfs. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Visavis auch so eine Art Mobilé – aus blauem Plastikmüll leicht aneinandergeknüpft, von der Decke her schwebend, große Sprüche großer Denker – und doch so viel Plastik – ja, die Welt wird ihr blaues Wunder erleben, wenn sie nichts tut – wenn wir nichts tun.

Am Ende ist das – Ei, oder?

Und dann fällt der Blick auf diesen hölzernen Kerl, ein Klotz mit zwei Nägeln als Augen, ein Bein fehlt und ist ersetzt durch einen Metallstab, eine Art venezianische Maske hält der arme Tropf in der Hand – und ausnahmsweise erläutert ein kleines Infoschildchen, was der Künstler (es ist ein er) sich dabei gedacht hat: Körperliche und geistige Kapitulation = Glaube.

Ein Werk mit ganz viel persönlicher Lebensgeschichte…

An der Wand dann prangen wundersame Naturaufnahmen, fast ein bisschen surrealistisch - und am Ende, ja, das ist das größte Wunder von allem…

Wundersames bei den 44. Akzenten in Duisburg Die 44. Duisburger Akzente finden unter dem Thema „Wunder“ statt. Damit kehrt das Festival zu seiner Tradition zurück, allen teilnehmenden KünstlerInnen einen kreativen Ausgangspunkt zu vermitteln. Bis zum 2. April gibt es jede Menge wunderbare und wundersame Ausstellungen, Aktionen, Aufführungen an ganz unterschiedlichen Orten – in Kirchen, Theatern, auf Plätzen... www.duisburger-akzente.de

Alle Werke sind ohne Namensnennung. Bewusst. „Wir stellen als Gruppe aus“, sagt Marayle Küpper - wie die meisten der Ausstellenden im Kunstverein am Weidenweg zu Hause. Und dann gibt es ja noch die „richtigen“ Wundertüten. Alle sieben haben etwas hineingepackt – 100 Wundertüten sind verkauft worden – der Erlös kommt dem Verein „pro kids“ in Duisburg zu.

„Das Gespinst der Wunder“, bis 26. März, täglich 9 bis 19 Uhr. Das Gespinst vor der Karmelkirche am Karmelplatz 1 wird täglich am Abend bis 22 Uhr angestrahlt.

