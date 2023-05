Das Lesen lieben, zum Beispiel in Leeuwarden und Bredevoort

In der Bücherstadt Bredevoort bieten Frauen in historischen Gewändern Führungen an.

Aus den Niederlanden. Waren Sie schon einmal beim Frysk Boekefeest? Falls nicht, sollten Sie sich im November nach Leeuwarden aufmachen – es lohnt sich!

Leeuwarden steht schon an zweiter Stelle, das ist für die Stadt in Friesland eine riesen Auszeichnung. Hier geht es aber nicht um Lebensqualität oder gute Luft, davon gibt es im Norden der Niederlande reichlich – sondern um Buchstaben.

„Bücherorte“ heißt ein Titel aus dem Kuhnt-Verlag, und wie der Name es schon verrät, geht es in dem opulenten Band um Plätze, in denen der Kunst des Wortes besonders gehuldigt wird. „Europas schönste Ziele – Für alle, die das Lesen lieben“ lautet der Untertitel, auch hier ist der Name Programm.

Amsterdam ist natürlich dabei, die Hauptstadt der Niederlande darf auch in einem Buch, in dem es um ebensolche geht, nicht fehlen. Kennen Sie schon die Bücherskulpturen am Spui oder das Café Reynders, in dem sich 1935/36 der deutsche Schriftsteller Joseph Roth mit seinem niederländischen Kollegen Halbo C. Kool traf?

Der Bildband „Bücherorte“ ist im Kuhnt-Verlag erschienen und für 29.95 Euro im Handel erhältlich. Foto: mairdumont

Leeuwarden hat vielleicht nicht so viele Geschichten rund um die Literatur zu bieten, ist aber dennoch ein spannender Bücherort – zum Beispiel jedes Jahr Ende Oktober / Anfang November, wenn beim Frysk Boekefeest Autoren aus der Gegend ihre Werke präsentieren.

Auf Zeitreise in Bredevoort

Neben Leeuwarden und Amsterdam hat es auch Utrecht ins erste Kapitel „Stadtgeschichten“ geschafft. Der zweite Abschnitt heißt „Wo die wilden Bücher wohnen“, auch hier geht es um außergewöhnliche „Bücherorte“ – zum Beispiel Bücherdörfer. Und schon sind wir in Bredevoort. Das beschauliche Örtchen nahe der deutschen Grenze bei bei Winterswijk ist inzwischen eine richtige Touristenattraktion, seit die Bürgerinnen und Bürger vor inzwischen 20 Jahren auf die gute Idee kamen, Antiquariate in damals leerstehende denkmalgeschützte Häuser einziehen zu lassen. Heute bietet Bredevoort auf kleinstem Raum eine Konzentration an Literatur, die es so an nur ganz wenigen anderen Orten gibt.

Was wäre der niederländische Buchhandel ohne seine Kirchen? Sicherlich trotzdem gut aufgestellt, aber in der Domicanen-Buchhandlung in Maastricht oder bei Van der Velden Boeken in Zwolle nach Futter für den Kopf suchen, ist sicher hundertmal inspirierender als in einem gewöhnlichen Bookshop. So werden hier auf einer Doppelseite „Hollands Kathedral-Buchhandlungen“ in Bild und Text angemessen gewürdigt.

Im dritten Kapitel geht es schließlich auf „Spurensuche“: zu großen Schriftstellern wie William Shakespeare, Heinrich Heine, Agatha Christie, Jules Verne und Astrid Lindgren – und welche Orte sie geprägt haben.

