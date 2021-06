Das Leben des Martin Luther – für Kinder

Buchtipp. 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. Nun gibt’s ein Bilderbuch – für Kinder

Das Jahr 1517 macht einen Mann berühmt – und auch fünfhundert Jahre später ist der Name ein Begriff: Martin Luther. 1517 veröffentlichte Luther mit seinem Thesenanschlag die berühmten 95 Thesen. Nun begegnet Luther uns 2021/2022 in einem weiteren Jubiläum: 500 Jahre ist es her, dass er als „Junker Jörg“ auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte.

Anlass für den Kindermann Verlag (Berlin) ein Bilderbuch herauszugeben: „Von Martin Luthers Wittenberger Thesen“, Texte: Meike Roth-Beck, Illustrationen: Klaus Ensikat.

Klaus Ensikat hat zahlreiche Illustrationen beigesteuert. Foto: Kindermann Verlag

Wunderbar leicht erzählt Meike Roth-Beck von und aus dem Leben Martin Luthers und erklärt in kindgerechter Sprache einige seiner Thesen. Eine kleine, spannende Reise in die Welt des ausklingenden Mittelalters, in der die christliche Weltordnung aus den Fugen gerät.

Eine Reise in die Welt des ausklingenden Mittelalters

Papst und Kaiser verlieren an Macht und Einfluss, die ersten Universitäten werden gegründet und in Italien werden – auf dem Papier – Flugmaschinen erfunden. In diese Welt hinein wir Martin Luther geboren – am 10. November 1483.

In kleinen Erzählpäckchen führt Meike Roth-Beck durch eine uns doch fremde Zeit, berichtet aus dem Leben Martins – vom Unwetter in das Martin gerät und in Todesangst schwört, Mönch zu werden, wenn er unversehrt durch Blitz und Donner käme. Von der Hochzeit mit Katharina von Bora, von der Wut über den Ablasshandel bis hin zu seinem Versteck auf der Wartburg – vom Machtkampf mit der katholischen Kirche bis zur Geburtsstunde der evangelischen Kirche.

Leicht und unterhaltsam erzählt, für Menschen ab acht Jahre

Leicht und unterhaltsam erzählt – und mit bemerkenswerten Zeichnungen und Bildern von Klaus Ensikat versehen – die für sich schon eine kleine Entdeckungsreise wert sind. Zum Schluss werden einige der wichtigsten Thesen Martin Luthers nett erklärt.

Ein Buch, das ein Stück Weltgeschichte nicht nur in die Kinderzimmer holt.



„Von Martin Luthers Wittenberger Thesen“, ab acht Jahre, 44 Seiten, 24 x 29,5 cm Halbleinen, Pappband, matt kaschiert, 20 Euro, Kindermann Verlag

