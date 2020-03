Coronavirus: Stadtwerke Dinslaken schließen Dinamare vorerst

Dinslaken. Das Dinamare in Dinslaken schließt wegen des bestätigten Coronafalls auf unbestimmte Zeit. Auch das Kundencenter der Stadtwerke schließt.

Das Dinamare schließt wegen des ersten bestätigten Coronafalls in Dinslaken auf unbestimmte Zeit. Auch das Kundencenter der Stadtwerke an der Gerhard Malina-Straße bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilen die Stadtwerke mit. Coronavirus- Bestätigter Fall - Dinslakener ist infiziert

„Um unserer Fürsorgepflicht als Daseinsversorger nachzukommen, sehen wir uns veranlasst, das Dinamare zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit zu schließen“, informiert das Bad. Das gelte auch für den Betrieb des Lehrschwimmbeckens an der Bismarckstraße. Das Dinamare ist am heutigen Mittwoch, 11. März, noch bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Danach schließt das Bad für unbestimmte Zeit. Coronavirus im Kreis Wesel- Es gibt acht bestätigte Fälle „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, die auch letztendlich Ihrer Gesundheit dient und hoffen, dass wir bald wieder für Sie öffnen können“, heißt es in der Information für die Badegäste.

Empfang, Kundencenter und Zählerwesen geschlossen

Die Stadtwerke Dinslaken tragen als Versorger für Trinkwasser, Strom, Gas und Wärme gegenüber der Bevölkerung eine besondere Verantwortung für die Daseinsfürsorge, erläutern die Stadtwerke. Deshalb gelten für die Mitarbeiter auch besondere Vorsichtsmaßnahmen angesichts der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus. „Nachdem in Dinslaken nun der erste Fall bestätigt wurde, leiten die Stadtwerke Dinslaken eine Reihe von bereits im Vorfeld abgestimmten Maßnahmen ein, um den Schutz der Mitarbeiter und der Daseinsfürsorge zu gewährleisten.“

Deswegen bleiben der Empfang zur technischen und kaufmännischen Verwaltung und das Servicecenter für Kunden der Stadtwerke, der Fernwärmeversorgung Niederrhein und der Fernwärme Duisburg (Gerhard-Malina-Str. 1) für den allgemeinen Publikumsverkehr ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Dies gilt auch für das Zählerwesen im Zentrallager an der Kleiststraße. Zählerablesungen, Zählerwechsel und Sperrkassierungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Entstörungsdienst und Telefonkontakt werden aufrecht erhalten

Die Maßnahmen beziehen sich nur auf den persönlichen Kundenkontakt. Telefonisch, elektronisch oder postalisch stehen die Mitarbeiter weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Auch der Entstörungsdienst wird aufrechterhalten. Dafür wurde ein Schichtsystem entwickelt, das einer Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit durch etwaige Quarantänemaßnahmen entgegenwirkt. Die Stadtwerke Dinslaken bitten ihre Kunden um Verständnis für etwaige Einschränkungen bei den Serviceleistungen: „Alle Maßnahmen wurden letztendlich ergriffen, um der Gesundheit und der Versorgung der Menschen in Dinslaken und Umgebung zu dienen.“ (aha)