Coronavirus: Messe Niederrhein sagt alle Veranstaltungen ab

Rheinberg. Die Messe Niederrhein in Rheinberg hat bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt. Die Entscheidung fällte die Geschäftsführung am Montag.

Die Messe Niederrhein in Rheinberg hat bis auf Weiteres alle Veranstaltungen wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das teilte ein Sprecher der Messer auf Anfrage dieser Redaktion mit. Damit reagiert die Messe auf die Aufforderung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Am Sonntag war die Messe „Gartenträume“ in Rheinberg zu Ende gegangen – einen Tag später folgte nun die Entscheidung der Messe.

„Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich und hoffen auf baldige Entwarnung“, heiß es in einer schriftlichen Mitteilung der Messe. Betroffen von der Absage ist unter anderem die „Tattoo Convention“, die am 21. und 22. März stattfinden sollte. Im März steht außerdem der Antik- und Trödelmarkt „Junge Märkte“ auf dem Programm.

Was geschieht mit bereits gekauften Tickets?

Was nun mit den bereits erworbenen Tickets geschieht, konnte der Sprecher auf Anfrage nicht sagen. „Da die Messe Niederrhein nur die Hallen zur Verfügung stellt, sind sämtliche Fragen bezüglich Tickets, etc. mit den einzelnen Veranstaltern zu klären“, hieß es. Der Veranstalter der Tattoo Convention konnte zunächst nicht sagen, wie nun mit der Absage umgegangen wird. Man werde mit der Messe Niederrhein Kontakt aufnehmen, das weitere Vorgehen besprechen und dann umgehend informieren.“ (red)