Bereits am Himmelfahrtswochenende hatte die Stadt Venlo den Strom an Gästen in der Stadt gesteuert.

Pandemie Corona-Regeln: Shoppen in Venlo am Tag der Deutschen Einheit

Aus den Niederlanden. Traditionell kommen am Tag der Deutschen Einheit viele Shopping-Touristen nach Venlo. Diese Coronaregeln gelten beim Einkaufen in der Innenstadt.

Tag der Deutschen Einheit im niederländischen Venlo : Die historische Innenstadt ist traditionell ein beliebtes Ziel für deutsche Shoppingtouristen. Um den Besucherzustrom am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 zu managen, werden nach Angaben von Citymanager Marcel Tabbers verkehrsregelnde Maßnahmen ergriffen – und so einen sicheren Aufenthalt in den Einkaufsstraßen zu gewährleisten.

An deutschen Feiertagen ist in Venlo immer besonders viel los. Der wichtigste Ratschlag deshalb: „Halten Sie den empfohlenen Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander ein.“ Und: zu Hause bleiben, falls sich Erkältungsbeschwerden oder Grippe zeigen.

Wochenmarkt in Venlo auch am Tag der Deutschen Einheit

Um den Besucherstrom zu steuern, werden sowohl auf den Zufahrtsrouten als auch in den Einkaufsstraßen Verkehrslotsen eingesetzt. Es könne laut Marcel Tabbers deshalb zu Staus kommen. Den Anweisungen unserer Lotsen sei deshalb Folge zu leisten.

Am 3. Oktober findet - wie an jedem Samstag - der Wochenmarkt statt. Er ist der größte in Limburg mit einem breiten Angebot an frischen Lebensmitteln, Textilien und Blumen. In der Gastronomie gilt: Um den nötigen Abstand zu wahren, wurden vielerorts die Terrassen vergrößert.

Wer drinnen oder draußen Platz nehmen möchte, wird gebeten, Kontaktdaten im Zusammenhang mit möglichen Quellen- und Kontaktnachverfolgungen anzugeben. Samstags sind die meisten Geschäfte bis 17 Uhr geöffnet. Sonntags sind die Geschäfte in der Regel von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.