Für die niederländische Tourismusbranche ist wie für viele andere Ferienregionen eine harte Zeit angebrochen. Wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen bis Ende April ausgesprochen. Die Grenzen zu den Niederlanden bleiben offen, betonte jüngst NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner. Doch was nützt das Urlaubern, wenn die Ausflugsziele und Gastronomie dicht sind – und Übernachtungen teilweise verboten?

Von dem Risiko einer Ansteckung ganz abgesehen. 11.750 Menschen sind in den Niederlanden positiv auf das Virus getestet worden, 864 an den Folgen verstorben. Zum Schutz hat die niederländische Küstenprovinz Zeeland von Montag an bis vorerst zum 10. Mai per Notverordnung Übernachtungen von Touristen in Bungalowparks, auf Campingplätzen und in Hotels, aber auch für Unterkünfte bei Privatleuten und in Jachthafen verboten.

Touristen wird von einer Reise in die Niederlande abgeraten

In den Niederlanden gilt ein Versammlungsverbot. Sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt, mehr als drei Menschen sollen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit treffen. Ausnahmen gelten wie in Deutschland für Mitglieder eines Haushaltes. Das öffentliche Leben ist lahmgelegt. Dabei kann die Situation für Touristen von Region zu Region unterschiedlich aussehen. Bislang entscheiden Ferienunterkünfte wie Parks selbst, ob sie schließen – solange sie die Sicherheitsvorgaben wie den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können.

Doch die Sicherheitsregionen – Gebiete, in denen mehrere Dienste und Verwaltungsebenen zusammenarbeiten – sind befugt, eigene Maßnahmen zu verhängen. Diese können über das Versammlungsverbot der Regierung hinausgehen – wie in Zeeland mit dem Übernachtungsverbot geschehen. So schließt die Region Noord-Holland Campingplätze, in der Region Twente kommen auch Ferienparks hinzu.

Je nach niederländischer Region sind Ferienparks und Campingplätze geschlossen

Und die niederländischen Nordseeinseln appellieren an Urlauber und Ausflügler, zu Hause zu bleiben. Eine behördliche Einreisesperre für Touristen gilt dort bisher nicht. Auf Texel wurden allerdings Campingplätze und öffentliche Orte geschlossen. Inzwischen wurde auch die Nutzung von Strandhäusern untersagt.

Ein Blick auf die Seiten von Hotel- oder Ferienhausanbietern in anderen beliebten Regionen zeigt zwar: sie sind noch voll mit Angeboten. Aufgrund des bis Juni geltenden Versammlungsverbotes sind Attraktionen wie Museen und Freizeitparks aber sowieso geschlossen. Der Touristenmagnet Keukenhof beispielsweise wird dieses Frühjahr seine Tulpenfelder gar nicht erst fürs Publikum öffnen.

Welche Rechte haben Niederlande-Urlauber nach Reisewarnung?

Was sollten Urlauber tun, wenn sie bereits gebucht haben? Eine einheitliche Antwort auf die Frage nach Rückerstattung gibt es nicht. Können individuell gebuchte Unterkünfte wegen einer Grenzbeschränkung nicht genutzt werden, so müssen diese nach Einschätzung der Verbraucherzentrale nicht bezahlt werden. Das gelte aber nur, wenn nach deutschem Recht gebucht wurde.

„Ob Sie Ihr Geld vom Reiseveranstalter beziehungsweise Ihrer Unterkunft zurückbekommen, richtet sich nach dem Recht des Landes, das in Ihrem Vertrag Anwendung findet“, informiert das deutsche Generalkonsulat in Amsterdam. Das sei meist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.

Touristen-Ansturm vermeiden: Niederländische Ausflugsziele müssen schließen

Also hilft nur: genau in den Vertrag schauen und mit den Anbietern in Kontakt treten, um etwa Anzahlungen nach Möglichkeit zurückzufordern – und sich im Zweifel beraten lassen, falls größere Zahlungen anfallen. Viele Ferienparks etwa – die teilweise noch geöffnet haben – bieten alleine Gutscheine nach der Stornierung an. Kostenfreie Umbuchungen sind allerdings oftmals möglich. Bei einer Pauschalreise müsse man sich mit einem Gutschein oder einer Umbuchung zufriedengeben, sagt die Verbraucherzentrale.

Und wie sieht es mit einem Tagesausflug aus? Wie auch in Deutschland ist ein Spaziergang mit der Familie am Meer ja prinzipiell noch möglich. Obwohl Märkte und auch das Designer-Outlet in Roermond als Vorkehrung gegen einen Ansturm kauflustiger Touristen aus Deutschland von den Behörden geschlossen wurden, bleiben viele Geschäfte mit Hygienevorkehrungen weiterhin offen – darunter auch der bekannte Supermarkt „Zwei Brüder“ in Venlo.

NRW-Innenministerium rät dringend von Fahrten in die Niederlande ab

Aber ist eine Fahrt über die Grenze auch ratsam? „Zwischen den Niederlanden und Deutschland gibt es derzeit keine Grenzkontrollen. Wie die Situation in einigen Tagen aussieht, kann niemand vorhersagen“, teilt das deutsche Generalkonsulat in Amsterdam mit. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus’ führe laut Auswärtigem Amt „vielerorts zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen, in Einzelfällen auch Einreisesperren.“

Für alle, die weiterhin gerne in die Niederlande wollen, hat das NRW-Innenministerium klare Worte: Auch von Reisen über noch offene Grenzen wie etwa in die Niederlande werde „dringend abgeraten“, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch dem WDR. Man könne eben nicht sicher sein, über die Grenze auch wieder zurückzukommen.

