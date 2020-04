Corona-Pandemie: Diese Maßnahmen lockern die Niederlande

Aus den Niederlanden. Die niederländische Regierung plant, Corona-Maßnahmen vorsichtig zu lockern. Den Anfang macht die Wiedereröffnung von Grundschulen und Kitas.

Die Niederlande will in den kommenden Wochen bestehende Corona-Maßnahmen lockern. Fast acht Millionen Menschen haben laut niederländischem Sender NOS die Ansprache von Premier Mark Rutte eingeschaltet, die Dienstagabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das Land stehe „am Beginn des Wegs zurück“, sagte Rutte. Ein Zeitpunkt, der mehr Unsicherheiten als Sicherheiten mit sich bringe.

Die ersten angekündigten Lockerungen betreffen – wie auch in Deutschland diskutiert – den Unterricht für Grundschulkinder und die Kitabetreuung: Am 11. Mai sollen Grundschulen und Kitas wieder geöffnet werden, teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag mit. Basis dafür seien wissenschaftlich Untersuchungen, die zeigten, dass Kinder bei der Verbreitung des neuartigen Coronavirus nur eine geringe Rolle spielten.

Niederländische Grundschulen und Kitas sollen im Mai wieder öffnen

Auch in NRW öffnen die Schulen nach den Osterferien schrittweise – den Anfang machen die weiterführenden Einrichtungen. Hier sind ab diesem Donnerstag wieder Prüflinge zulassen. Knapp 90 000 Abiturienten dürfen auf freiwilliger Basis zurückkehren, für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt dagegen wieder die Schulpflicht.

Höhere Schulen in den Niederlanden sollen hingegen frühestens am 1. Juni wieder öffnen – mit dem Konzept einer „Eineinhalb-Meter-Schule“, wie Rutte formulierte. Niederländische Schulen und Universitäten müssen derzeit Unterricht auf Abstand erteilen, etwa online.

Kultureinrichtungen in den Niederlanden müssen weiter geschlossen bleiben

Für die Wiedereröffnung der Grundschulen im Mai ist geplant, dass Kinder zunächst nur in kleinen Gruppen Unterricht bekommen, die Klassen müssen nach Angaben der Regierung halbiert werden. Schulen dürfen die genaue Vorgehensweise dabei eigenständig umsetzen. Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Kinder und Jugendliche dürfen ab dem 29. April in Vereinen wieder Sport treiben – Wettkämpfe seien allerdings untersagt.

Weitere Lockerungen sind nach bisherigen Informationen zunächst nicht geplant, die meisten Maßnahmen blieben bis zum 19. Mai weiter in Kraft – oder sogar darüber hinaus. „Wir können die Risiken nicht tragen“, sagte Premier Rutte. Kinos, Museen, Bibliotheken und andere Einrichtungen mit Publikumsverkehr müssen vorerst bis zum 19. Mai geschlossen bleiben. Bis dahin können zunächst auch keine kulturellen Veranstaltungen wie Aufführungen oder Konzerte stattfinden.

Ausnahmen für Hochzeiten und religiöse Zusammenkünfte

Großveranstaltungen wie Festivals, Sportwettkämpfe und auch Profifußball bleiben sogar bis zum 1. September verboten – Geisterspiele wird es nicht geben. Eine endgültige Entscheidung über die niederländische Fußball-Eredivisie soll am Freitag in einem Meeting aller Klubs fallen. Auf der Grundlage des Regierungsbeschlusses wird der niederländische Fußballverband (KNVB) in Kontakt mit der Europäischen Fußball-Union UEFA treten, um eine Entscheidung abzustimmen.

Ausnahmen von der verlängerten Versammlungsbeschränkung werden für Hochzeiten und religiöse Zusammenkünfte gemacht. Hier können sich 30 Menschen versammeln, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Für gesetzlich vorgeschriebene oder arbeitsnotwendige Zusammenkünfte dürfen sich bei Einhaltung des Sicherheitsabstands sogar 100 Menschen versammeln.

Keine Maßnahmen-Lockerung für Kontaktberufe wie Friseure in den Niederlanden

Auch auf beruflicher Ebene bleiben die bestehenden Maßnahmen in Kraft. Kontaktberufe können weiter nicht ausgeübt werden: Friseure blieben geschlossen und Besuche in Pflegeheimen verboten. Zahnärzte – so bekräftigte Rutte jedoch – dürften weiterhin behandeln. Geschäfte können unterdessen geöffnet bleiben, sie müssen allerdings bestimmten Sicherheitsstandards – wie dem Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen – gewährleisten.

Der Druck auf das Gesundheitssystem bleibe „gigantisch groß“, erläuterte Rutte die Beschlüsse der Regierung. Daher sei eine weitere Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. „Wir stehen vor einem teuflischem Dilemma“, sagte der Premier. „Aber erst kommt die Gesundheit, dann der Rest.“ Eine zweite Corona-Welle müsse verhindert werden.

Wann kann es wieder Urlaub oder Ausflüge in den Niederlanden geben?

Weiterhin bleiben laut Regierungsmitteilung alle Maßnahmen in Kraft, die von den sogenannten Sicherheitsregionen der Niederlande in Bezug auf Freizeit und Tourismus getroffen wurden. So kann sich je nach Region unterscheiden, ob etwa Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels, auf Campingplätzen oder Ferienwohnungen erlaubt sind. Es gelten die Bestimmungen der einzelnen Regionen. Zeeland hatte zuvor Übernachtungen für Urlauber verboten. Von Reisen ins Ausland rät die niederländische Regierung den Einwohnern ab.

(red. mit dpa, AFP und SID)