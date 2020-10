Corona: Nach Hamm beschränkt auch Wuppertal Feiern daheim

Wuppertal/Hamm. Runder Geburtstag & Co.: Während in Hamm maximal 25 Personen daheim miteinander feiern dürfen, sind es in Wuppertal nur zehn.

Weil die Zahl der Corona-Infektionen vor Ort massiv gestiegen ist, beschränken erste nordrhein-westfälische Städte private Feiern in den eigenen vier Wänden. Nach Hamm begrenzt ab diesem Mittwoch (21. Oktober 2020) auch Wuppertal dabei die Teilnehmerzahl. Während in Hamm noch maximal 25 Personen bei einem "herausragenden Anlass" wie einem runden Geburtstag zusammenkommen dürfen, sind es in Wuppertal lediglich zehn.

Die NRW-Landesregierung war nach dem "Corona-Gipfel" vor einem solchen Reglement zurückgeschreckt. Zu groß erschien ihr der Eingriff in Grundrechte, die "eigenen vier Wände" genießen rechtlich besonderen Schutz. Die Landesregierung hatte es deshalb bei einem dringenden Appell belassen, von sich aus auch zuhause auf größere private Feiern zu verzichten.

Private Feiern als Treiber des Infektionsgeschehens

Die Verantwortlichen in den Rathäusern von Wuppertal und Hamm halten einen solchen Appell für nicht mehr ausreichend. Wuppertal zählte zuletzt mehr als 106 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage und gilt damit als sogenannter "Top-Hotspot". In Hamm lag der sogenannte Inzidenzwert bei 83,4. Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Hochzeitsfeier war der Wert im September in die Höhe geschossen, dann deutlich gesunken - nun steigt wieder.

Landesweit gelten private Feier als besonderer Treiber des Infektionsgeschehens - auch in Hamm. Deshalb habe man in diesem Bereich Verschärfungen vorgenommen, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage der Redaktion. Ein Sprecher der Stadt Wuppertal verwies beispielhaft darauf, dass ein Infektionsausbruch nach einer Schülerfeier das örtliche Gesundheitsamt aktuell sehr stark beschäftige.

250 Euro Bußgeld drohen in Wuppertal - pro Person

Wer trotz Beschränkung privat im größeren Kreis feiert - dem droht ein Bußgeld. In Wuppertal sind es bis zu 250 Euro pro Person, für Hamm nannte der Sprecher keine konkrete Zahl. Beide Kommunen wollen die Auflage vor allem reaktiv kontrollieren und setzen insbesondere auf die präventive Wirkung des drohenden Bußgeldes.

"Das Ordnungsamt wird nicht von sich aus schellen und fragen, wie viele Personen grade privat feiern", versicherte ein Sprecher der Stadt Wuppertal. Man werde reagieren, wenn man bei Lärmbeschwerde oder bei der Kontaktnachverfolgung auf einer größere Feuer stoße.

OB-Verabschiedung in Hamm verschoben

Ähnlich äußerte sich der Sprecher der Stadt Hamm. Dort geht man im übrigen auch bei offiziellen Feiern mit gutem Beispiel voran. Die für den 30. Oktober geplante Verabschiedung des langjährigen Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) wird wegen Corona verschoben.

Mehrere andere NRW-Kommunen mit hohen Corona-Zahlen erklärten an diesem Dienstag auf Nachfrage der Redaktion, dass sie aktuell keine Beschränkungen von Privatfeiern planen und mit ihren Maßnahmen zunächst den vom Land NRW vorgegebenen Rahmen ausschöpfen - so die Städte Herne, Gelsenkirchen und Solingen sowie die Städteregion Aachen.

Solingen: "Das kann nur das letzte Mittel sein"

Herne, Gelsenkirchen und Solingen erklärten aber, dass sie das Infektionsgeschehen sehr aufmerksam beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. "Wenn wir den Bürgern vorschreiben, wie viele Gäste sie in den eigenen Wänden empfangen dürfen, ist das ein bedeutender Eingriff in Grundrechte", betonte Solingens Rechtsdezernent Jan Welzel. Das könne "nur das letzte Mittel sein, wenn die Infektionszahlen immer weiter steigen und sich nicht anders senken lassen". In Solingen lag der Inzidenzwert an diesem Dienstag bei 134.