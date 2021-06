Corona England: Haldern Pop verschiebt L.A. Salami-Konzert

Rees-Haldern. Haldern Pop berichtet: Wegen der Corona-Lage in Großbritannien wird das Konzert mit L.A. Salami auf dem Marktplatz auf den 25. August verschoben.

Die Haldern Pop-Fans haben lange auf Konzerte verzichten müssen. Corona sei dank. Jetzt wird das erste Konzert der Haldern Pop Bar angekündigt. Aber der Auftritt von L.A. Salami, der für Sonntag, 27. Juni, um 20 Uhr, auf dem Marktplatz unter den Linden geplant war, muss erneut auf den 25. August verschoben werden. Die Corona-Lage in Großbritannien hat sich wieder verschärft: „Der Künstler kommt im Moment aus England nicht heraus“, berichtet Stefan Reichmann, Haldern Pop-Chef.

Die Veranstaltung von Melt! Booking und Haldern Pop Bar gemeinsam durchgeführt. L.A. Salami, mit vollem Namen Lookman Adekunle Salami – ja, er heißt wirklich so – zeigt spätestens mit seinem dritten Album „The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith“, dass er nichts von Genregrenzen hält. Immer wieder mischt er Singer-Songwriter-Elemente, die stark an Bob Dylan erinnern, mit Hip-Hop, Punk und Elektro.

Seine Texte umfassen existenzielle Fragen, genauso wie aktuelle Themen seiner Generation wie Gentrifizierung, Social Media, Rassismus oder Kapitalismus. Immer wieder prangert L.A. Salami in seinen Songs soziale Ungerechtigkeiten überall auf der Welt, vor allem aber in seiner Heimatstadt London, an.

Die Karten für das Konzert waren in Windeseile ausverkauft. Hier, so stellte Reichmann fest, konnte man deutlich spüren, dass die Musikfreunde sich nach Konzerten sehnen.



