Die Fans sind untröstlich. Mitten in der laufenden Theater-Saison wurden wegen der Corona-Pandemie sämtliche Vorstellungen erst einmal abgesagt . Doch was passiert an den Bühnenhäusern, wenn die Vorhänge geschlossen bleiben? Zumindest an den Theatern am Niederrhein ist von der Zwangspause nichts zu spüren: Hinter und in den Kulissen des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken und des Schlosstheaters Moers etwa wird munter gearbeitet.

„Es läuft weiter“, sagt Maren Kraus: „Nur eben ohne Premiere“. Die Schauspielerin gehört zum festen Ensemble der Burghofbühne Dinslaken . In den letzten Tagen hat sie George Orwells „Farm der Tiere“ geprobt. So als liefe alles ganz normal. „Aber wir produzieren auf Halde,“ erläutert sie, denn das Stück wird nicht wie geplant am 6. Dezember erstmals vor Publikum aufgeführt. Maren Kraus hofft, dass sie im Januar dann erfahren wird, ob ihre Interpretation des Quiekers in „Farm der Tiere“ bei den Menschen ankommt. Dem Publikum bleibt erst einmal nur der vielversprechende Trailer auf der Website.

Burghofbühne Dinslaken: Hoffen auf Aufführungen im Januar

„Das Spannendste an dem Beruf ist das Feedback“, erklärt Maren, „und das ist im Moment nicht da.“ Es sei schon ein wenig deprimierend, nur bis zur Generalprobe zu kommen. Dabei sei doch das Lob so wichtig. Das Lob, der Ruf als Schauspielerin – wie bedeutsam das sei, werde ihr erst jetzt so richtig klar, wo es ausbleibt. Außerdem hat sie das Theater immer als einen Treffpunkt verstanden, um sich auszutauschen – auch über Politik und Gesellschaft. Dass diese Begegnungen der Menschen nun fehlen, gefällt ihr gar nicht.

Neben ihrer Arbeit an der Burghofbühne hat Maren Kraus mit drei weiteren Theaterfrauen das feministische Theaterkollektiv „Faul und Hässlich“ gegründet (wir berichteten). Die vier hatten gehofft, nach der Premiere in Dinslaken-Lohberg ihr erstes eigenes Stück „Schichtarbeit“ noch anderswo aufführen zu können, doch daraus wird nun erst einmal nichts.

Schlosstheater Moers: Arbeiten in Vollzeit trotz Corona

Maren Kraus’ Partner Thomas Kaschel ist freiberuflicher Schauspieler und arbeitet vor allem für private Theater. „Er hat finanziell sehr zu kämpfen“, sagt sie und ist froh über ihr festes Engagement in Dinslaken . Es sei schon ein Privileg, für ein Theater zu arbeiten, das von der Stadt Dinslaken und dem Land NRW unterstützt wird und nur zu 35 Prozent von den eigenen Einnahmen leben muss.

Am Schlosstheater Moers gab es während des ersten Lockdown im Frühjahr Kurzarbeit, doch jetzt wird Vollzeit gearbeitet, und Schauspieler Matthias Heße findet zwischen zwei Proben für „21 Lovesongs. Eine musikalische Impfung“ Zeit für ein Gespräch. Regie führt Schlosstheater-Intendant Ulrich Greb, der hofft, im Februar damit zumindest einem reduzierten Publikum zeigen zu können, wie man mit Musik durch diese Zeit kommt. Obwohl Gesang derzeit als gefährlich gilt, verspricht Greb ein sicheres Bühnensetting.

Ensemble Moers: „Literarische Soforthilfe“ am Telefon

Matthias Heße hat in diesen Tagen aber noch mehr zu tun: Er ist mit dem Kinder-Stück „Der Bär, der nicht da war“ in einigen Schulen unterwegs. Die Kooperation mit Schulen ist den Theatern erlaubt, wenn ihr Stück Teil des Unterrichts ist und sämtliche Hygieneregeln eingehalten werden. Und jeden Freitag kann Matthias Heße – wie auch das übrige Moerser Ensemble – gebucht werden: für fünfzehn bis zwanzig Minuten. Dann wird vorgelesen. Jeweils einer Person. Am Telefon. „Literarische Soforthilfe“ nennt sich die Erfindung der Ensemblemitglieder des Schlosstheaters. Sie alle haben dafür jeweils drei verschiedene „Literaturpakete“ vorbereitet.

Jeden Freitag kann das Moerser Ensemble gebucht werden: für fünfzehn bis zwanzig Minuten Vorlesen am Telefon. Foto: Matthias Heße / Schlosstheater Moers

Wer mit Matthias Heße telefoniert, kann auswählen, ob er aus dem Paket „Yesterday“, „HO 2 “ oder „Gefährlich“ lesen soll. Was drin ist in den Paketen, verrät Heße nicht, denn er will überraschen. Es haben bereits rund vierzig Interessierte die „literarische Soforthilfe“ in Anspruch genommen, und längst nicht nur aus Moers, „auch Leute aus Köln und Essen waren dabei“, freut sich der Schauspieler. Wenn er seine Gedichte und Kurzgeschichten vorgetragen hat, bleibt immer Zeit zu einem Gespräch über das Gehörte. „Das ist keine Telefonseelsorge“, erläutert Heße, „aber man spürt, die Leute haben Lust zu reden“. Und auch Heße schätzt, dass er auf diese Weise zumindest ein bisschen Publikumskontakt hat.

Burghofbühne und Schlosstheater: Eine Zukunft trotz Corona möglich

Dass es mit Burghofbühne und Schlosstheater auch zukünftig trotz Corona weitergeht – davon sind die beiden und Ulrich Greb überzeugt. Beide hoffen fest darauf, dass sie den Dezember trotz fehlender Einnahmen überstehen werden, mit Unterstützung der Öffentlichen Hand. Die beiden Theaterchefs sind im Übrigen geübt darin, mit Sparprogrammen klarzukommen. „Die Bedrohung ihrer Existenz hat die Burghofbühne fast schon in der DNA“, sagt Schombert.

Dass irgendwann eingespart werden muss, was der Staat jetzt an Hilfen ausschüttet, das wissen die beiden Intendanten. So sieht Schombert die ganz großen Probleme auch nicht jetzt, sondern in einigen Jahren. Aber er ist davon überzeugt, dass die Burghofbühne „für wenig Geld der Region viel bietet“ und das dies auch künftig honoriert wird. Auch Ulrich Greb aus Moers gibt sich zuversichtlich: „Ich bleibe im Jetzt. Wir gehen Schritt für Schritt vor.“ Und so wird als nächstes ab dem 11. Dezember die „Literarische Soforthilfe“ auch für Kinder angeboten.