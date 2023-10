Ciarán: Niederlande geben Sturmwarnung für Donnerstag heraus

Aus den Niederlanden. Sturmtief „Ciarán“ soll am Donnerstag die Niederlande treffen - mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Wetterwarnung für Küste und Grenzregion.

Wegen des von Großbritannien und Frankreich heraufziehenden Sturmtiefs „Ciarán“ hat der niederländische Wetterdienst KNMI eine Sturmwarnung für kommenden Donnerstag herausgegeben.

Der sogenannte „code geel“ – Warnstufe Gelb – gilt für große Teile der Niederlande. Insbesondere die Küstenregionen, die Landesmitte und die südliche Grenzregion (Limburg und Gelderland) sind demnach ab Donnerstagmorgen betroffen. An der Küste und um das IJsselmeer werden Windböen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erwartet.

Nur für die Provinzen Groningen, Drenthe und Overijssel gilt die Warnung aktuellen KNMI-Prognosen zufolge nicht. Im Laufe des Donnerstagabends soll der Sturm wieder abklingen, der ab Mitte der Woche auch NRW treffen soll.

„Ciarán“ hatte in der Nacht zum Dienstag für heftigen Regen in Nordirland und Irland gesorgt. Auch Frankreich rüstet sich für den Sturm, der den Nordwesten des Landes ab Mittwochabend treffen soll. An der französischen Atlantikküste und am Ärmelkanal werden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde erwartet, wie der Wetterdienst Météo France am Dienstag mitteilte. (mh/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein